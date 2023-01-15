إسرائيل "تتمشرق".. ما الذي يعنيه ذلك؟

هذه الظاهرات لم تبلغ خواتيمها بعد في إسرائيل، لكنها بدأت تتفشى وتتفاقم، ولعل من أطرف المفارقات التي شاهدتها قبل بضعة أسابيع، وأنا أتابع برنامجاً حوارياً على شاشة “I24News” الإسرائيلية، بين علماني ومتدين إسرائيليين، أن صديقنا العلماني لم يجد سوى عبارة "لا إكراه في الدين" للرد على دعوات محاوره من التيار الديني – الصهيوني، قالها بلسان عربي مبين، وبصورة تذكّر بما نواجه في مشرقنا من حوارات "بيزنطية" ممتدة منذ عشرات السنين، دون كلل أو ملل.

هذه الأسباب والظاهرات هي ذاتها التي حوّلت بعض دولنا المشرقية (إلى جانب دول عربية أخرى بالطبع) إلى دول "فاشلة" أو تقف "على حافة الفشل"، وقادت مجتمعاتنا إلى انقسامات واصطراعات لم تنجُ منها حتى يومنا هذا..

ولعل المتابع للجدل المحتدم الدائر بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل سيجد أن أكثر العبارات شيوعاً في سجالاتهما هي "انهيار الدولة"، "حرب أهلية"، "تحريض على العنف والقتل"، "خراب الهيكل"، إلى غير ما هناك من تحذيرات تحتفظ بقدر كبير من الجدية، حتى وهي تنطوي على قدر من المبالغة المفهومة في سياق تنافس الأحزاب وصراعات مراكز القوى.

تنطوي تطورات من هذا النوع على نتيجتين كبريين: الأولى؛ انهيار أكذوبة "القيم المشتركة" التي تربط إسرائيل بالحضارة الغربية في مواجهة صحراء العرب القاحلة، ما قد يفضي إلى "نزع الشرعية" عن هذا الكيان، وتلكم نتيجة خطرة تنبهت لها مراكز بحث متقدمة في إسرائيل وعدّتها كتهديد لأمنها القومي، يلي مباشرة تهديد إيران وصواريخها وحلفائها..

والثانية؛ حفز موجات هجرة معاكسة، ستكون أشكنازية – علمانية هذه المرة، لنخب لا تطيق العيش في ظلال "الرابايات" و"أحكام الشريعة"، ولقد بدأنا نلمس مؤشرات أولى دالّة على هذه الوجهة، الأمر الذي سيسرع في مسارات تعميق هيمنة اليمين الفاشي، الديني والقومي، على الدولة والمؤسسة والمجتمع في إسرائيل، ويسارع في "تمشرقها".