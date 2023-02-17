مؤتمر ميونخ.. خطاب من طرف واحد!

تكشف قائمة الحضور في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعد الأشهر من نوعه على صعيد مؤتمرات السياسة والأمن في العالم، أن هذا الحدث السنوي يتحول شيئا فشيئا إلى منصة دعائية للغرب وسياساته، وإلى أداة طيّعة بيد حلف الناتو في مواجهة ما يمكن وصفه بـ"الخطر الروسي والصيني".

وتشارك الولايات المتحدة في المؤتمر الذي يتزامن، مع الذكرى الأولى للحرب الأوكرانية، بأكبر وفد على الإطلاق، يتألف من نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، مع ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، فضلا عن عدد من كبار العسكريين.

وتضم قائمة الحضور كذلك المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وغيرهم ممن يمثلون معسكر الغرب، فيما لم تتم دعوة أي مسؤول روسي أو إيراني، على الرغم من أن هذين الملفين يحتلان حيزا واسعا من النقاشات، ويتصدران جدول أعمال المؤتمر الذي ينعقد في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن وموسكو، ذروة التوتر، وتعيد إلى الأذهان مناخات الحرب الباردة.