واشنطن تفتح الطريق لنتنياهو

الصحيفة المقربة للحزب الديمقراطي، قالت "إنها مؤيدة قوية لإسرائيل ولحل الدولتين وستبقى كذلك، لكن حكومة نتنياهو القادمة تشكل تهديدا كبيرا على مستقبل إسرائيل، اتجاهها وأمنها، وحتى فكرة الوطن اليهودي".

وأما السفير نايدس فقال في المقابلة، إنه مقتنع بأن "هناك علاقة جيدة بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو، وعلى الرغم من الاختلافات في وجهات نظريهما في بعض القضايا، فسوف يعملان معا بودية وشراكة وتعاون".

وأضاف: "نتنياهو رجل حكيم جدا ويفهم جيدا السياسة الأمريكية ولديه رغبة في علاقات جيدة جدا مع الرئيس بايدن".

وكشف نايدس أنه منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التقى مرات عديدة مع نتنياهو وتحدثا في كل القضايا تقريبا.

وقال إنه كان يعرفه منذ سنة 2010، حينما كان نائبا لوزيرة الخارجية هيلري كلينتون لشؤون الإدارة والأموال، ويؤمن بأنه سيستطيع مواصلة التعاون معه بشكل عميق.

في العادة، نحن العرب لا نثق بأمريكا، ولدينا سلسلة من الأسباب الوجيهة لذلك؛ فهي متحيزة لإسرائيل، وتفضلها على كل حلفائها، وتغطي على ممارساتها إزاء الفلسطينيين وتشركها في معظم المعارك ضد العرب، وتدير سياسة فوقية، لكننا كثيرا ما نقع في مطب سياسة "الأبيض الأسود" في التعاطي مع الإدارة الأمريكية، ونجد بعضنا يتموضع في صف العداء لأمريكا، وهو الأسهل.

نحن نتجنب رؤية بقية الألوان، التي تحتاج إلى تفكير أعمق وتكتيك أنجح وسياسة مهنية إبداعية تجعلنا نخترق الجدار ونصل إلى الكثير من الأمريكيين القابلين للتأثير والتغيير، ونخسر بذلك ساحة مهمة جدا في الصراعات الإقليمية والدولية.

في إسرائيل يتقنون هذه اللعبة غالبا، ويتغلبون علينا في هذه الجبهة، يقيمون علاقات وطيدة ومثابرة مع أوساط واسعة من الحلبة السياسية الأمريكية من الحزبين وكذلك على مستوى الدولة العميقة ويفتشون عن مصالح مشتركة مثابرة معها. وما تفعله الإدارة الأمريكية اليوم هو رد فعل على ما يفعله نتنياهو وفريقه القيادي لمواجهة المرحلة القادمة.