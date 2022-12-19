واشنطن تفتح الطريق لنتنياهو
في غضون 24 ساعة، خرجت قنوات الخارجية الأمريكية برسالتين موجهتين إلى تل أبيب، في الظاهر تبدوان متناقضتين وفي الحقيقة تكمل واحدتهما الأخرى.
الأولى مقال افتتاحي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، وكرسته لتوجيه انتقادات شديدة لليمين الإسرائيلي، وحذرت فيه من أن حكومة بنيامين نتنياهو المفترضة واليمينية المتطرفة تمثل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية، والثاني مقابلة أجراها السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نايدس، مع صحيفة "هآرتس"، الأحد، يمتدح فيها نتنياهو ويطلب توخي الصبر عليه وانتظار ما سيفعله حتى يحكم على سياسته هذه المرة.
الصحيفة المقربة للحزب الديمقراطي، قالت "إنها مؤيدة قوية لإسرائيل ولحل الدولتين وستبقى كذلك، لكن حكومة نتنياهو القادمة تشكل تهديدا كبيرا على مستقبل إسرائيل، اتجاهها وأمنها، وحتى فكرة الوطن اليهودي".
وأما السفير نايدس فقال في المقابلة، إنه مقتنع بأن "هناك علاقة جيدة بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو، وعلى الرغم من الاختلافات في وجهات نظريهما في بعض القضايا، فسوف يعملان معا بودية وشراكة وتعاون".
وأضاف: "نتنياهو رجل حكيم جدا ويفهم جيدا السياسة الأمريكية ولديه رغبة في علاقات جيدة جدا مع الرئيس بايدن".
وكشف نايدس أنه منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التقى مرات عديدة مع نتنياهو وتحدثا في كل القضايا تقريبا.
وقال إنه كان يعرفه منذ سنة 2010، حينما كان نائبا لوزيرة الخارجية هيلري كلينتون لشؤون الإدارة والأموال، ويؤمن بأنه سيستطيع مواصلة التعاون معه بشكل عميق.
في العادة، نحن العرب لا نثق بأمريكا، ولدينا سلسلة من الأسباب الوجيهة لذلك؛ فهي متحيزة لإسرائيل، وتفضلها على كل حلفائها، وتغطي على ممارساتها إزاء الفلسطينيين وتشركها في معظم المعارك ضد العرب، وتدير سياسة فوقية، لكننا كثيرا ما نقع في مطب سياسة "الأبيض الأسود" في التعاطي مع الإدارة الأمريكية، ونجد بعضنا يتموضع في صف العداء لأمريكا، وهو الأسهل.
نحن نتجنب رؤية بقية الألوان، التي تحتاج إلى تفكير أعمق وتكتيك أنجح وسياسة مهنية إبداعية تجعلنا نخترق الجدار ونصل إلى الكثير من الأمريكيين القابلين للتأثير والتغيير، ونخسر بذلك ساحة مهمة جدا في الصراعات الإقليمية والدولية.
في إسرائيل يتقنون هذه اللعبة غالبا، ويتغلبون علينا في هذه الجبهة، يقيمون علاقات وطيدة ومثابرة مع أوساط واسعة من الحلبة السياسية الأمريكية من الحزبين وكذلك على مستوى الدولة العميقة ويفتشون عن مصالح مشتركة مثابرة معها. وما تفعله الإدارة الأمريكية اليوم هو رد فعل على ما يفعله نتنياهو وفريقه القيادي لمواجهة المرحلة القادمة.
ونتنياهو يدير، منذ خوضه المعركة الانتخابية الأخيرة، سياسة يبث فيها رسائل بأنه لا ينوي تكرار أخطاء العلاقات السيئة مع إدارة الرئيس باراك أوباما ويريد فتح صفحة جيدة مع إدارة بايدن.
عزز هذا الاتجاه بعد فوزه في هذه الانتخابات. وفي الوقت نفسه، يطرح موقفا يلمح فيه بأن العلاقات تحتاج إلى طرفين وليست أحادية الجانب. ورجاله في النخبة اليمينية يبثون رسالة تنبيه مفادها أن "أمريكا تحتاج لإسرائيل لا أقل من حاجة إسرائيل إليها".
وقد كتب يورام أتنغر، الدبلوماسي القديم الذي خدم في عدة مناصب إبان حكم الليكود بينها مدير مكتب الصحافة الحكومي وقنصل عام في الولايات المتحدة، يقول إن "واشنطن ملزمة بمساندة إسرائيل ليس لأنها دولة محتاجة أو ضعيفة بل لأنها تقدم خدمات للمصالح الأمريكية أكثر من أية دولة في العالم، وقيمة ذلك المادية تضاهي قيمة المساعدات الأمريكية بعدة أضعاف".
وفي مقال مفصل نشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2021، قال: "المعلومات الاستخبارية التي توفرها إسرائيل للولايات المتحدة عن أعدائها في العالم، تفوق المعلومات التي تقدمها لها دول حلف الناتو مجتمعة بعدة أضعاف، كما ونوعا. وقد باتت إسرائيل مختبرا للأسلحة الأمريكية ومئات الآليات القتالية. نحن نجربها ونقدم للأمريكيين تقارير عن أدائها وعن نقاط ضعفها وأين يمكن تحسينها، وبذلك نوفر عليهم مليارات الدولارات. الملاحظات التي قدمها سلاح الجو الإسرائيلي عن أداء الطائرة المقاتلة إف 16 وحدها أدت الى تحسينها وبالتالي زيادة الرواج لها وشرائها في العالم، وهذا وحده حقق للأمريكيين أرباحا بعشرات مليارات الدولارات".
وعليه، يستنتج أيتنجر أنه "صحيح أن الولايات المتحدة شريك كبير مع إسرائيل الشريك الصغير، ولكن هناك علاقات تعاون بينهما مثمرة للطرفين على السواء، وليست علاقة محتاج يمد يده سائلا الصدقة والغني الذي يعطيه منة".
ويضيف: "إن المساعدة الأمريكية السنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، هي عمليا ليست منحة بل استثمارا أمريكيا مجديا، يعود على واشنطن بأرباح مضاعفة عدة مرات، بل هي أكبر استثمار تديره الولايات المتحدة بنجاح. إنها علاقات تسير في اتجاهين، والمساهمة الإسرائيلية فيها كبيرة وغنية ووافرة".
فالطرفان، في تل أبيب وواشنطن، يتبادلان الغمز واللمز والتوضيح بأن هناك مصلحة للطرفين في الحفاظ على علاقاتهما جيدة وتقبل الخلافات السياسية ووضع سقف لها يمنع التدهور إلى أزمات. والأمريكيون يفتحون بذلك الطريق لنتنياهو حتى لا يتحمس أحد لفكرة "الصدام الحتمي".