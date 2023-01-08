عقوبة شارب الخمر حداً أم تعزيراً (1)

الخمر في لغة العرب اسم لكل مسكر، وقيل لكل مسكر يتخذ من العنب خاصة، وقيل لكل مسكر اتخذ من العنب والتمر، وقيل لكل مسكر غير مطبوخ.

وسميت خمراً من التخمير أي التغطية، حيث تغطي العقول، أو لكونها لا تصير خمراً حتى تغطى في الإناء، أو لكونها تخامر العقل أي تخالطه.

وتدرج الإسلام في تحريمها، بالتحذير منها، ثم النهي عن قرب الصلاة حال السكر، ثم التنفير عنها والتهديد باجتنابها، وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها المحرمة شرعاً.

فقالت الحنفية: الخمر المحرمة هي ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، بطبعه دون عمل النار.

وقال الجمهور: الخمر المحرمة هي كل مسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره مطبوخا أو غير مطبوخ.

وقول الجمهور هو الأظهر لما تضمنه قوله تعالى: (يا أيها الَذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأَنصاب والأَزلام رجس من عمل الشيطان فَاجتنبوه لَعلَكم تفلحونَ إنما يريد الشيطان أَن يوقع بينكم العداوةَ والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللهِ وعن الصلاة فَهل أَنتم منتهونَ).. وقوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)..

ولما روى مسلم في صحيحه وغيره عن ابن عمر عن النبي قال: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة).

فثبت بنص كلام الله ورسوله أن الإسكار وهو غياب العقل مانع من الصلاة قبل أن تحرم، وأن الخمر رجس أي خبث، ونفر منها بأنها من عمل الشيطان، وبين أنها سبب للعداوة والبغضاء بما توقعه من شر وعداوة بين الناس، وحذر منها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة..

هذه الأوصاف الحسية والمعنوية المذمومة فيها يشترك فيها كل مسكر قطعاً من عنب أو غيره مطبوخ أو غير مطبوخ، وقد بين الحديث صراحة أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، فسمى كل مسكر خمراً وحرم الخمر كلها، فقول الجمهور بأنها كل مسكر هو الصواب.

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة شاربها هل هي من باب الحدود، أم من باب التعزير وحكي في ذلك ثلاثة أقوال، وتظهر فائدة هذا الخلاف بأنها إذا كانت من باب التعزير فإنه يدخلها العفو والإسقاط والصلح والعقوبة فيه اجتهادية ولو مات المجلود فيها استحقت فيه الدية، بخلاف ما لو كانت العقوبة من باب الحدود والأقوال في ذلك كما يلي:

القول الأول: أن العقوبة فيها من باب التعزير، أشار الحافظ لذلك في الفتح فقال: أن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم أنّ الخمر لا حدّ فيها, وانما فيها التعزير.

واحتج لذلك بأنه لم يذكر في عقوبتها قدرا محددا في كتاب الله ولم يرد في الأحاديث الصحيحة نص صريح بذلك من قول رسول الله، وإنما قدر ذلك الصحابة، لما روى البخاري عن نعيمان أنه أتي به إلى النبي وهو سكران فأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال.

ولو كانت عقوبة شرب الخمر حدا لبين الرسول قدرها صراحة ولم يتركها للناس جزافا.

واحتج لذلك بما روى في الصحيحين عن علي أنه قال: (ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي؛ إلا صاحب الخمر؛ فإنّه لو مات وديته؛ وذلك لأن رسول الله لم يسنه)، ففي قوله: (لأن رسول الله لم يسنه) دلالة على أن ذلك كان اجتهادا من الصحابة.

واحتج لذلك بما رواه النسائي في الكبرى أن عمر استشار في الخمر, فقال له علي: نرى أن تجعله ثمانين؛ فإنّه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى، قالوا فهذا يدل على أنه كان استنباط من علي, ولو كان فيها نص توقيفي من الشارع لما يتجاوزه علي.

واحتج لذلك بما أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس، أن رسول الله لم يقت في الخمر حدا.

قلت: قواه بعضهم وفي سنده ضعف.

وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فانطلق به إلى رسول الله، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي فضحك ولم يأمر فيه بشيء.

قلت: في إسناده ضعف.

واحتج لذلك بما أخرج عبد الرزاق أنه سئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدا، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا.

قلت: هذا من مراسيل الزهري ولا حجة في المرسل.

واحتج لذلك بما أخرج الطبري عن ابن عباس قال: ما ضرب رسول الله في الخمر إلا أخيراً، ولقد غزا تبوك فغشي حجرته من الليل سكران، فقال: ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله.

قلت: إسناده ضعيف.

وسيأتي أن هذا القول هو الأظهر.. وللمقال تتمة إن شاء الله.