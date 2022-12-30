اللقاء الثلاثي ومصير الائتلاف السوري المعارض!
لم يكن الائتلاف السوري المعارض يعيش أفضل أيامه حين وصلته الأنباء "الصادمة" من موسكو عن لقاء ثلاثي جمع وزراء دفاع، سوريا، خصمها اللدود، وتركيا، حليفتها الودود، وروسيا، فالمرجح أن اللقاء جاء بمثابة "رصاصة الرحمة" لأبرز تيارات المعارضة السورية.
تقارير فساد الائتلاف السوري راجت منذ سنوات، وقد أفشى أعضاء الائتلاف أنفسهم، بحكم تضارب المصالح، الكثير من التجاوزات المالية والرشى وشراء الذمم، وهو ما أدى إلى تراجع دورها وأفقدها الثقة والمصداقية.
وما زاد من الوضع المحرج للائتلاف هو أن تركيا قلّصت في الأشهر الأخيرة فاتورة التمويل، بل تفيد تقارير أنها أوقفت التمويل نهائيا، انسجاما مع التوجه السياسي التركي الجديد في ركوب قطار التطبيع مع دمشق، والذي انطلق فعليا من موسكو مع اللقاء الثلاثي الذي من المقرر، وفقا لتقارير متطابقة، أن يتبعه لقاء على مستوى وزراء الخارجية، ثم قمة رئاسية مرتقبة بين الأسد وأردوغان، قبل منتصف السنة المقبلة، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية التركية.
وإذا ما تجاوزنا مسألة التمويل، كوسيلة ضغط لإنهاء الائتلاف، فمن المؤكد أن النتائج السياسية للتقارب بين دمشق وأنقرة ستفضي حتما إلى إنهاء الائتلاف الذي تأسس ونشط واستقر في تركيا، ولا يمكن له أن يستمر دون دعم تركي لوجستي ومالي وسياسي.
وخلافا للبيانات الرسمية "المشذبة" التي صدرت من عواصم الدول الثلاث سوريا وتركيا وروسيا بشأن اللقاء الثلاثي، واستخدام تعابير عامة من قبيل أن اللقاء كان "إيجابيا وناقش مسألة اللاجئين ومحاربة الحركات المتطرفة"، فإن "وراء الأكمة ما وراءها"، فمن المعروف أن ثمة تباينات حادة بين الموقفين السوري والتركي بشأن الكثير من القضايا الخلافية التي تتطلب "تربيع الدائرة".
المطالب السورية، التي أغفلتها البيانات الرسمية، تتمثل في عدة أمور من أهمها إقرار تركي بتقديم جدول للانسحاب من المناطق السورية المحتلة التي تعادل نحو 20 ألف كم مربع، والتوقف عن دعم فصائل المعارضة في مختلف تياراتها وتوجهاتها، فضلا عن الحركات المصنفة "إرهابيا"، واتخاذ موقف صريح إزاء العقوبات الغربية...
أما المطالب التركية، فتنحصر في تعاون دمشق في الملف الأمني المهم بالنسبة لتركيا، وهو محاربة "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تراها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يحارب تركيا منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وتقليص نفوذ قوات سوريا الديمقراطية تمهيدا لإنهاء تجربة "الإدارة الذاتية"، مع إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود لإعادة نحو مليوني لاجئ سوري من أصل نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون، وهو الورقة التي يسعى الرئيس التركي إلى نزعها من يد معارضيه قبل الانتخابات الرئاسية.
موسكو بدورها تعلم جيدا مطالب الطرفين، وما كانت لتنجح في عقد اللقاء لو لم تحصل على الضوء الأخضر "المبدئي" حول استعداد الطرفين لتلبية هذه المطالب أو جزء منها، خاصة أن اللقاء الثلاثي، لم يكن طارئا، بل جاء عقب عدة لقاءات أمنية وعسكرية، سرية ومعلنة، بين أنقرة ودمشق.
من هنا، وبقليل من التحليل المنطقي، فإن هذا التقارب السوري التركي لن يتواصل ما لم يحقق كل طرف للآخر مصالحه وأهدافه، ما يعني أن الائتلاف السوري المعارض سينتهي بشكل تدريجي، فلا يمكن لتركيا أن توفق بين نقيضين "النظام والمعارضة"، مثلما أن الجانب السوري ليس في وارد أن يقدم "هدية مجانية" لأردوغان قبل الانتخابات الرئاسية دون أن يحصل على مقابل.
اللقاء الثلاثي الذي وصف بأنه "اختراق كبير" نقل الملف السوري إلى ضفة أخرى بعيدة، يصعب أن تجد فيها المعارضة أي موقع أو دور، وعليها أن تبحث، منذ الآن، عن مكان آخر بعد أن أصبح طريق أنقرة/دمشق سالكا، مثلما كان تماما قبل بدء الأحداث في العام 2011 حين كان الأسد وأردوغان صديقين حميمين يتبادلان زيارات رسمية وعائلية، قبل أن تداهمها "موجة عداء" عاصفة راحت تنقشع شيئا فشيئا بمشيئة الدب الروسي.