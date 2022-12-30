اللقاء الثلاثي ومصير الائتلاف السوري المعارض!

وما زاد من الوضع المحرج للائتلاف هو أن تركيا قلّصت في الأشهر الأخيرة فاتورة التمويل، بل تفيد تقارير أنها أوقفت التمويل نهائيا، انسجاما مع التوجه السياسي التركي الجديد في ركوب قطار التطبيع مع دمشق، والذي انطلق فعليا من موسكو مع اللقاء الثلاثي الذي من المقرر، وفقا لتقارير متطابقة، أن يتبعه لقاء على مستوى وزراء الخارجية، ثم قمة رئاسية مرتقبة بين الأسد وأردوغان، قبل منتصف السنة المقبلة، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية التركية.

وإذا ما تجاوزنا مسألة التمويل، كوسيلة ضغط لإنهاء الائتلاف، فمن المؤكد أن النتائج السياسية للتقارب بين دمشق وأنقرة ستفضي حتما إلى إنهاء الائتلاف الذي تأسس ونشط واستقر في تركيا، ولا يمكن له أن يستمر دون دعم تركي لوجستي ومالي وسياسي.

وخلافا للبيانات الرسمية "المشذبة" التي صدرت من عواصم الدول الثلاث سوريا وتركيا وروسيا بشأن اللقاء الثلاثي، واستخدام تعابير عامة من قبيل أن اللقاء كان "إيجابيا وناقش مسألة اللاجئين ومحاربة الحركات المتطرفة"، فإن "وراء الأكمة ما وراءها"، فمن المعروف أن ثمة تباينات حادة بين الموقفين السوري والتركي بشأن الكثير من القضايا الخلافية التي تتطلب "تربيع الدائرة".

المطالب السورية، التي أغفلتها البيانات الرسمية، تتمثل في عدة أمور من أهمها إقرار تركي بتقديم جدول للانسحاب من المناطق السورية المحتلة التي تعادل نحو 20 ألف كم مربع، والتوقف عن دعم فصائل المعارضة في مختلف تياراتها وتوجهاتها، فضلا عن الحركات المصنفة "إرهابيا"، واتخاذ موقف صريح إزاء العقوبات الغربية...