الحرب في أوكرانيا.. وخريطة عالمية جديدة للطاقة

غيرت الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في شهر فبراير/شباط 2022، بشكل لا رجعة فيه، حياة ملايين الناس. لقد أدى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى إرسال موجات صدمة في جميع أنحاء العالم، ربما أعادت تعريف العديد من البديهيات السياسية والاقتصادية.

لقد دفعت الحرب إلى "تسليح" الطاقة، واستخدام العديد الأدوات التي كانت تعتبر إلى حد كبير من "المحرمات" الاقتصادية، حيث شهدنا تدخلا حكوميا غير مسبوق في أسواق النفط والغاز ضمن المساعي الغربية لمعاقبة روسيا، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وقد شملت الخطوات الدراماتيكية المتخذة، العقوبات الاقتصادية الشاملة وغير المسبوقة، والحظر والمقاطعة، والحد الأقصى (السقف السعري) للأسعار، وسياسات الدعم السخية، واستخدام المخزونات الإستراتيجية لإدارة السوق.

في حين لا يمكن التقليل من تأثير الصراع على إعادة رسم خريطة عالمية جديدة للطاقة وتسريع التحولات العالمية التي ربما تتجاوز تداعياتها صدمات السبعينيات من الألفية السابقة، وتبقى معنا ربما لعقود، إن لم تكن لأجيال قادمة.

بالفعل، فقد كانت التغييرات في قطاع الطاقة في روسيا والعالم، خلال العام الماضي دراماتيكية من نواح عديدة. شركات الطاقة الغربية التي عملت على مدار عقود على بناء علاقات مع شركات النفط والغاز الروسية وتوسيع وجودها في قطاعات التنقيب والإنتاج والتوزيع والمصب والتجارة والقطاعات الأخرى في روسيا، خرجت في الغالب أو قلصت من عملياتها في روسيا بين عشية وضحاها.

مع ذلك، أثبتت مبيعات النفط الروسي حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه الكثيرون، ولم تتأثر صادرات روسيا من النفط الخام خلال العام الماضي بشكل كبير، غير أن اتجاه تدفقات تصدير النفط الخام الروسي قد تغير بشكل كبير، فمع توقف/تقليص دول الغرب شراء النفط الروسي، أصبحت 80% من تدفقات النفط الخام الروسي تتوجه إلى الدول التي تعتبرها موسكو "صديقة" خاصة الصين والهند وتركيا.