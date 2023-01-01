"فتوى لاهاي".. ما المتوقع؟ وماذا بعدها؟

وفي المعلومات، أن واشنطن فعلت بالأمس، ما فعلته أمس الأول: مارست أشد الضغوط على الدول لرفض القرار الفلسطيني والامتناع عن التصويت عليه، مثلما مارست من قبل، ضغوطاً أشد، لدفع هذه الدول للتنديد بالاحتلال الروسي لأوكرانيا..

الاحتلال الروسي قبيح ويستلزم استنفار العالم لإدانته، والاحتلال الإسرائيلي الأقدم لا يستحق القدر ذاته من الاستنفار، بل ولا يستوجب التنديد والإدانة، وفي الحالتين، تقف واشنطن بالمرصاد لعشرات الدول في المنتظم الدولي، حتى لا تخرج على "نظرية القطيع".. أيُّ معايير مزدوجة، ولا أخلاقية، هذه؟

على أي حال، لقد مرّ القرار بأغلبية مريحة، والكرة الآن في ملعب محكمة العدل الدولية، لقد جاء الفلسطينيون متأخرين كثيراً، ولكنهم وصلوا في نهاية المطاف إلى لاهاي.. والقرار كما يتضح من منطوقه، يدور حول محاور أربعة:

الأول، الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس والقطاع، احتلال دائم وليس مؤقتاً، إسرائيل تخاطب المجتمع الدولي على أنه مؤقت، وتعمل على الأرض على أنه دائم..

والثاني، ويتعلق بالتغيير السكاني القسري، أو ما يمكن تسميته بسياسة التطهير العرقي المتبعة في المناطق المحتلة، وبالذات في مدينة القدس وأحيائها العربية..

والثالث، ويتصل بالاستيطان وتغيير الأمر الواقع بالقوة الاحتلالية، وهي مسألة ترقى إلى مستوى جريمة الحرب، وبرنامج حكومة اليمين الأكثر تطرفاً، رسم خطة غير مسبوقة للزحف الاستيطاني على بقايا الضفة الغربية المحتلة، وتسريع تهويد القدس وأسرلتها..

أما الرابع؛ فيتعلق بالتدابير والممارسات التمييزية ضد السكان الفلسطينيين، باعتبارها ضرباً من التمييز العنصري وعملاً من أعمال "الأبارتايد".

لا يساورنا الشك، بأن محكمة العدل الدولية ستنتصر للشرعة والقانون الدوليين، وستصدر عنها "فتوى" استشارية، تُرضي الفلسطينيين وتُغضب المحتلين.. وربما لهذا السبب بالذات، نرى قادة إسرائيل، يهددون ويتوعدون، حتى أن البعض من أكثرهم تطرفاً، لم يتورعوا عن المطالبة بمحاسبة قادة السلطة والمسؤولين عن إحالة القرار إلى الجمعية العامة، بوصفهم يمارسون شكلاً من أشكال "الإرهاب الدبلوماسي".