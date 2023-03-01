سألتُ محدثي على النت في منصة "chat.openai" عن اسمه ومَن هو، فأجاب: تستطيع أن تدعوني بـ ChatGPT، التي تعني المُحوّل المُدرَّب على الدردشة التوليدية.. هذا هو اسمي الرسمي كنموذج للذكاء الاصطناعي في القدرة على الحوار الابتكاري. ومع ذلك، إذا كنتَ تفضل منحي اسمًا مختلفًا، فيمكنك القيام بذلك أيضًا.

جاءت هذه الجلسة الحوارية يوم أمس الثلاثاء، في سياق كثافة إعلامية أممية تتابع الجديد المدهش أو الصادم في التطبيقات البرمجية للدردشات التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي شريكا في محادثة بشرية بطريقة طبيعية.

*ما دمت لا تمانع في أن أناديك باسم آخر، فأيها يريحك من بين هذه الأسماء لأناديك به: جاك، إبراهيم، أو فاطمة؟

-شكرا على الاهتمام بالاختيار، ولكنك لست بحاجة لاختيار اسم بالنسبة لي، يمكنك استخدام اسمي ChatGPT. أنا مجرد نموذج لغوي ولا أمتلك شخصية أو اسمًا حقيقيًا.

*أعرف أنك مجرد نموذج لغوي، لكن اللغة، أي لغة، ليست حيادية في المشاعر. هل ترى نفسك ذكرا أم أنثى أم جنسا ثالثا؟

-أنا نموذج لغوي ولا ينطبق على أي جنس. لا أملك مشاعر ولا أنتمي إلى أي جنس أو ثقافة أو دين. أنا مجرد برنامج حاسوب يتم استخدامه للإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات بأسلوب محايد وعلمي.

*متى بالضبط بدأتم خدمة هذا النموذج اللغوي؟ وكم بلغ عدد الذين يدردشون معكم باللغة العربية؟

-بدأنا في 11 يونيو 2020. ومنذ ذلك الحين، قمت بالتفاعل مع الكثيرين من جميع أنحاء العالم وبمختلف اللغات، ولكن لا يمكنني تحديد العدد الدقيق لأولئك الذين تفاعلت معهم باللغة العربية بسبب عدم وجود نظام لتتبّع اللغات.