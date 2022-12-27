القنبلة الذرية لن تحمي المرأة الأفغانية

طالبان هي طالبان، لم تتغير ولم تتبدل أو تتطور كما أشيع وأذيع وروّج، بعد أن عادت لحكم البلاد. وكل ما هناك أنها تدرعت بعض الأقنعة البراقة التي تساقطت كاشفة عن أنياب حركة مستبدة عامرة بالتخلف ونوايا الرجوع. فكيف تريد للجبال وكهوفها أن تطورهم وتهذبهم وتشذبهم في عقدين من الهروب.

الأمر لن يتوقف عند قرارهم هذا، بل ستتبعه فرمانات مضحكة مبكية على شاكلة ما قاموا به في أكتوبر 1996 خلال فترة حكمها الأولى حين قطعوا إصبع امرأة وضعت طلاء الأظافر، وهذا ليس بغريب على من يرى وجه المرأة مصدرا لكل فساد.

العالم، وإن بدا مهتما بالقضية، يغض الطرف عما حل وسيحل بالنساء هناك. مهمته إطلاق شعارات رنانة على شاكلة أن حرمان المرأة من التعليم يمثل حرمان أفغانستان من آفاق المستقبل.

يا لهف قلبي على هذه المشاعر المخاتلة! أين يمكننا صرف وصفتها وطالبان تغطي بلحيتها البلاد الذبيحة من وريدها إلى وريدها.

لن يهرع العالم لنجدة المرأة الأفغانية، ولن يلوح بقنبلة ذرية، ولا حتى بحرب تقليدية بالسلاح الأبيض. سيترك الأمر لمراهم الزمان إن كانت قادرة على علاج سرطان لم يستشر في أوصال أفغانستان فحسب، بل دبّ في أحشاء عالمنا وسندفع الأثمان حين يعم الجهل ويطبق، وتصبح البلاد مفرخة للإرهاب والمخدرات وفيوض الهاربين إلى نسمات الأمان.