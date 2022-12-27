القنبلة الذرية لن تحمي المرأة الأفغانية
يحزنني ما حلّ بأفغانستان المعلقة في براثن الوعورة وعراءات البرد والحرمان، المرهونة لضفاف الجفاف وأطراف الخوف واستشراء المخدرات..
يحزنني أبناؤها المتدفقون لاجئين إلى منافي الأرض، محمّلين بأوجاع تجد من ينكأ جراحها طالع كل شمس. هي لم تخرج من حرب حتى تلج أخرى، ولم يصدف أن عاد السلام لعينها طرفة عين بل ظل الموت والتطرف يلفانها لف الكفن.
صدحت، في الأيام الماضية، أصوات عديدة تدعو إلى فتح الجامعات العالمية "عن بُعد" للمرأة الأفغانية على خلفية منعها من حقها في إكمال التعليم الجامعي. لم نسمع أصداء للدعوة من حكومات العالم المطلية بالنفاق ومساحيقه الندية، لم نسمع استجابات عملية تتساوق مع الدعوة، وكان الصدى الوحيد على لسان وزير التعليم العالي لحركة طالبان الحاكمة نديم محمد، يؤكد تمسكهم المستميت بالقرار، حتى ولو ألقيت عليهم قنبلة ذرية.
طالبان هي طالبان، لم تتغير ولم تتبدل أو تتطور كما أشيع وأذيع وروّج، بعد أن عادت لحكم البلاد. وكل ما هناك أنها تدرعت بعض الأقنعة البراقة التي تساقطت كاشفة عن أنياب حركة مستبدة عامرة بالتخلف ونوايا الرجوع. فكيف تريد للجبال وكهوفها أن تطورهم وتهذبهم وتشذبهم في عقدين من الهروب.
الأمر لن يتوقف عند قرارهم هذا، بل ستتبعه فرمانات مضحكة مبكية على شاكلة ما قاموا به في أكتوبر 1996 خلال فترة حكمها الأولى حين قطعوا إصبع امرأة وضعت طلاء الأظافر، وهذا ليس بغريب على من يرى وجه المرأة مصدرا لكل فساد.
العالم، وإن بدا مهتما بالقضية، يغض الطرف عما حل وسيحل بالنساء هناك. مهمته إطلاق شعارات رنانة على شاكلة أن حرمان المرأة من التعليم يمثل حرمان أفغانستان من آفاق المستقبل.
يا لهف قلبي على هذه المشاعر المخاتلة! أين يمكننا صرف وصفتها وطالبان تغطي بلحيتها البلاد الذبيحة من وريدها إلى وريدها.
لن يهرع العالم لنجدة المرأة الأفغانية، ولن يلوح بقنبلة ذرية، ولا حتى بحرب تقليدية بالسلاح الأبيض. سيترك الأمر لمراهم الزمان إن كانت قادرة على علاج سرطان لم يستشر في أوصال أفغانستان فحسب، بل دبّ في أحشاء عالمنا وسندفع الأثمان حين يعم الجهل ويطبق، وتصبح البلاد مفرخة للإرهاب والمخدرات وفيوض الهاربين إلى نسمات الأمان.
ومن أجل الذكرى فقط، فقبل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان نهاية عام 2001 ألقت سيدة أمريكا الأولى آنذاك لورا بوش خطاباً إذاعياً قالت فيه، إن الحرب على الإرهاب هي حرب من أجل تحرير نساء أفغانستان. يا سلام!
أمريكا حررت أفغانستان وطورتها بالفعل، وحررت المرأة الأفغانية حين انسحبت عرجاء مكسورة اليدين والوجدان تاركة البلاد على طبق من وجع أليم لطالبان. ذلك الخروج أعطى صورة ناصعة الحقيقة لسياسات الأمريكان البراغماتية المصالحية والأنانية القريبة من النذالة السياسية.
ما زال البعض في اتجاه المحصلة الآنية يبدي بهجته بعودة طالبان وهيمنتها، ليس لأن تلك العودة الدراماتيكة الغرائبية مثلت اندحارا وفشلا لأمريكا وحلفائها وسياساتهم، بل لأنها شكلت في نظرهم نصراً مؤزراً للإسلام سياسيا وعقائديا وعمليا، مع أن أفعال الحركة وفكرها السقيم وتطرفها الشديد البعيد البعد كله عن الإسلام خلال حكمها السابق لم يزل خالدا في ذاكرة الناس.