يبدو أن يتسحاق هرتسوغ سينتصر في النهاية

توقع الجانبان أن يكسر الرئيس هرتسوغ الجمود ويعلن مسؤوليته عن الأزمة، لكن يبدو أن هرتسوغ، المحامي من حيث المهنة، يفضل صفقات الإقرار بالذنب على أساس تسوية على "معارك الطين" في المحكمة.

على الرغم من أنه بدا في البداية كرائد فضاء انفصل عن المركبة الفضائية، فقد ثابر واستمر بصبر في نسج شبكات التسوية. من الواضح أنه حلل بعناية الأجندة الجديدة التي ظهرت في أعقاب الاحتجاج الجماهيري.

وتم الكشف عن الكثير من العيوب الدستورية في الخطة، وظهرت قوى كثيرة فوقها في الرأي العام في إسرائيل وحول العالم، تلك التي تجعل تنفيذها مستحيلا، حيث يتفهم هيرتسوغ ذلك. وفضّل الانتظار، واستيعاب الانتقادات، ومعرفة كيف بدأت الكرات التي ألقى نتنياهو بها في الهواء تتساقط واحدة تلو الأخرى.

تم إلغاء القسم الرئيسي من الإصلاح - سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة - من قبل وزير العدل ياريف ليفين على الهواء مباشرة على القناة 14 حيث قال: "كان هناك ادعاء حقيقي واحد، إذا كان من الممكن مع الأغلبية الائتلافية تعيين عدد غير محدود من القضاة. سنجد أنفسنا في موقف لا يزال فيه الائتلاف يسيطر على الحكومة وفي الكنيست، في نفس الفترة، ستتولى المحكمة وستصبح جميع السلطات الثلاث واحدة ... لا يمكن أن يكون هذا موجودا في دولة ديمقراطية".

كما تعامل بند رئيسي آخر مع بند بديل، سيسمح لأغلبية 61 عضوا من أعضاء الكنيست بـ "تحصين" التشريع مسبقا ضد النقد القضائي. وقد تناول نتنياهو هذا مؤخرا في مقابلة، وقال: "لن يكون هناك بند بديل غير محدود، فهذا لن يحدث. اعتزم تكريس الحقوق الفردية لجميع المواطنين الإسرائيليين في القانون". وتبدو غامضة، مثل طريقة نتنياهو، لكنها تثبت أن هناك شيئا يمكن الحديث عنه.

بصراحة، ليس أمام رئيس الوزراء خيار آخر؛ لأنه يعلم أنه خسر المعركة الحالية من أجل الإصلاح القانوني. الخطة التي قدمها ليفين في بداية شهر كانون الثاني/ يناير، "لتعزيز الديمقراطية، واستعادة الحكم، واستعادة الثقة في النظام القضائي، وإعادة التوازن بين السلطات الثلاث للحكومة"، أعادت الحياة إلى جميع الأرواح. ما تبقى لنتنياهو هو تقليل الضرر وتحقيق ما يميز فريق كرة القدم الإسرائيلي لأجيال، خسارة مشرفة. والرئيس هرتسوغ في هذه المرحلة يعتبر حجة نتنياهو للشهادة بأنه لا ينوي إقامة ديمقراطية في إسرائيل.

في غضون ذلك، سيتعين على هرتسوغ تجاهل ضجيج الخلفية من السياسيين من اليمين (الإصلاح سيتقدم على الرغم من كل شيء)، ومن اليسار (سيتم تمرير التشريع بطريقة سلسة). وربما كانت هذه لفتات تهدف إلى الضغط عليه للتأثير على النتائج. فاليوم، يمتلك هرتسوغ السلطة ليقود إلى حل وسط على أساس إعلان الاستقلال.

"يديعوت أحرونوت"

ترجمة: يحيى مطالقة