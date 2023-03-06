لا صحة لفضل ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان من الليالي التي يتداعى بعض الناس للاحتفاء بها تعبدا، أو تخصيص دعاء فيها أو تخصيص نهارها بصوم أو ليلتها بصلاة، معتقدين فضلا خاصا فيها لما روي في فضلها من روايات. ولا صحة لشيء من ذلك. والتعبد لله مشروع عموما في غير الأوقات المنهي عنها، لكن تخصيص يوم أو ليلة معينة بشيء من الطاعات بغير مستند صحيح يعد خلاف السنة.
وليلة النصف من شعبان روي فيها أحاديث حسنها بعض العلماء، وضعفها آخرون، والتحقيق أنه لم يرد فيها حديث صحيح، ولم يصح تخصيصها بصيغة معينة للدعاء، والأصل أن الدعاء بغير اعتداء مشروع عموما، وأن العبد قريب من ربه في كل وقت.
ومن تلك الأحاديث ما رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله قال: "إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن"، وهو حديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وتدليس الوليد بن مسلم، ضعفه السيوطي وغيره، وفي الحديث اضطراب بينه الدارقطني في العلل وقال عنه: والحديث غير ثابت.
والحديث فيه نكارة وإن كان فيه جزء يوافق قوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما"، إلا أن الوعد بالمغفرة في الآية في الآخرة وليس في الدنيا، كما أن حجب المشاحن عن المغفرة مطلقا يتنافى مع صريح الآية في شمول الموحد بالمغفرة في الآخرة إذا شاء الله.
وروي الحديث بلفظ آخر عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ليلة، فخرجت، فإذا هو بالبقيع، فقال: "أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله"، قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: "إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب".
أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا ـ يعني البخاري ـ يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير.
وأخرج أبو يعلى عن عائشة أن النبي كان يصوم شعبان كله، فسألته فقال: "إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم".
وفي سنده سويد بن سعيد الحدثاني، ومسلم بن خالد الزنجي، وطريف، وكلهم ضعفاء.
وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن سعد أن النبي قال: "في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة"، وهو مرسل ضعيف، وضعفه الألباني.
وأخرج ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن الزهري، عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: قال رسول الله: "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى"، وهو ضعيف، قال الألباني: منكر.
وأخرج الخطيب وابن النجار عن عائشة قالت: "كان رسول الله يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان، ولم يكن يصوم شهرا تاما إلا شعبان، فقلت: يا رسول الله إن شعبان لَمِن أحب الشهور إليك أن تصومه فقال: نعم يا عائشة إنه ليس نفس تموت في سنة إلا كتب أجلها في شعبان، فأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل صالح".
ولفظ ابن النجار: "يا عائشة إنه يكتب فيه ملك الموت من يقبض، فأحب ألا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم".
رواه الخطيب في تاريخ بغداد، وفي إسناده أبو بلال الأشعري، ضعفه الدارقطني، وفيه أحمد بن محمد بن حميد المخضوب، أبو جعفر المقرئ، قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي.. فالحديث ضعيف.
والخلاصة أنه لم يصح في صيام يوم ليلة النصف من شعبان حديث، ولا صح في قيامها ولا في كثرة الموت في شعبان حديث، وتخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة لم يثبت، وإنما ثبت إكثار النبي من صيام شعبان، ولم يثبت عنه صومه كاملا، كما أنه لا يجوز وصل صيامه برمضان.
أما تخصيص ليلة النصف من شعبان بدعاء مخصوص فقد نسب لابن مسعود أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي، وحرماني وطردي، وإقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات كلها، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل وعلى لسان نبيك المرسل: "يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب".
وهذا الأثر ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق، ولانقطاع سنده بين القاسم بن عبد الرحمن وجده عبد الله بن مسعود.
كما أنه مخالف لما ثبت من أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات، فكيف يدعو بالمحو والإثبات في أم الكتاب، كما أن هذا الدعاء ينافي ما جاء عن النبي من عزم المسألة وألا يقول العبد يا رب اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، فإن الله لا مكره له، والواجب أن يقول: اغفر لي، وارحمني، وارزقني، فيعزم السؤال.
وما ورد من تخصيص ليلة النصف من شعبان بمئة ركعة، بنية طول العمر أو سعة الرزق، لم يصح. قال النووي في المجموع في صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة: هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا تغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب ـ لأبي طالب المكي ـ وإحياء علوم الدين ـ للإمام الغزالي ـ ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك.