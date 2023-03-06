لا صحة لفضل ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان من الليالي التي يتداعى بعض الناس للاحتفاء بها تعبدا، أو تخصيص دعاء فيها أو تخصيص نهارها بصوم أو ليلتها بصلاة، معتقدين فضلا خاصا فيها لما روي في فضلها من روايات. ولا صحة لشيء من ذلك. والتعبد لله مشروع عموما في غير الأوقات المنهي عنها، لكن تخصيص يوم أو ليلة معينة بشيء من الطاعات بغير مستند صحيح يعد خلاف السنة.

وليلة النصف من شعبان روي فيها أحاديث حسنها بعض العلماء، وضعفها آخرون، والتحقيق أنه لم يرد فيها حديث صحيح، ولم يصح تخصيصها بصيغة معينة للدعاء، والأصل أن الدعاء بغير اعتداء مشروع عموما، وأن العبد قريب من ربه في كل وقت.

ومن تلك الأحاديث ما رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله قال: "إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن"، وهو حديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وتدليس الوليد بن مسلم، ضعفه السيوطي وغيره، وفي الحديث اضطراب بينه الدارقطني في العلل وقال عنه: والحديث غير ثابت.

والحديث فيه نكارة وإن كان فيه جزء يوافق قوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما"، إلا أن الوعد بالمغفرة في الآية في الآخرة وليس في الدنيا، كما أن حجب المشاحن عن المغفرة مطلقا يتنافى مع صريح الآية في شمول الموحد بالمغفرة في الآخرة إذا شاء الله.