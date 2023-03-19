الإقليم يستكمل استداراته

الريح الجديدة التي هبّت على الإقليم منذ عامين تقريبا، مازالت "تعبث" بخرائط التحالفات والاصطفافات التي ميزت العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين.. مراكز الإقليم وعواصمه الكبرى، بدأت تستحدث استدارات كبرى في مواقفها ومواقعها وأولوياتها.. نهج جديد في إدارة وتنظيم العلاقات الإقليمية وطرق حل النزاعات بين الأطراف المختلفة.. وإن ظل الحال على هذا المنوال، فليس مستبعدا أبداً أن تشهد السنوات القليلة القادمة، هدأة الجبهات وإغلاق ملفات دول الأزمات المفتوحة.

بدأت القصة بالاستدارة التركية صوب دول الخليج العربي، طُوي عقدٌ كامل من التنازع على النفوذ وحروب الوكالة ولغة "الحسم" وأدواتها الخشنة، ولقد كان عقداً مكلفاً على مختلف الأفرقاء المحليين والإقليميين، واتسع نطاق الاستدارات التركية لتشمل إسرائيل، بعد سنوات من التراشق السياسي والإعلامي، وتتوج بشق طريف للمصالحة التركية – المصرية بلقاء أردوغان – السيسي في الدوحة، ولاحقا الزيارة الإنسانية لسامح شكري إلى تركيا التي مهدت بدورها الطريق لزيارة سياسية بامتياز، قام بها مؤخراً أحمد جاويش أوغلو للعاصمة المصرية.

حتى العلاقات السورية التركية التي اتسمت بأشد درجات العداء، بدأت تدخل في مرحلة التعافي، على الرغم من اتساع الفجوة بين الطرفين، وتعثر المحاولات الروسية الإيرانية، لجسرها كما اتضح بنتيجة زيارة الأسد لموسكو، ورفضه لقاء أردوغان، قبل الوصول إلى "جدول زمني" متفق عليه لسحب القوات التركية من شمالي سوريا، ووقف دعم أنقرة لفصائل وميليشيات سورية معارضة..

والمرجح أن عودة المياه إلى مجاريها، هي النتيجة الأكثر ترجيحا، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات التركية في أيار القادم، حتى وإن كانت وتائر هذه العودة وشروطها، ستتباين وستتأثر بمخرجات صناديق الاقتراع.