"دبلوماسية الإغاثة" وإغاثة الدبلوماسية

هول الكارثة الإنسانية التي ألمّت بسوريا وتركيا تعقد اللسان، وتثقل على ضمير المراقب والمحلل السياسي، وهو ينقب تحت "الركام الهائل" و"الدمار العظيم"، عن "خلفيات وآفاق" سياسية يمكن استنقاذها واستشفافها، ولكنها الحياة الواقعية تأبى إلا أن تفرض منطقها الخاص: أنسنة السياسة وتسييس العمل الإنساني.

بهذا المعنى، تبدو كارثة الزلزال، الأعنف منذ قرن، بداية مشروع تفكيك لقانون "قيصر" وعقوباته الجائرة والصارمة على سوريا، نظاما وحكومة وشعبا.. فلا معنى للقول الأمريكي بأن هذه العقوبات تستهدف النظام وتستثني الشعب، فأكثر مَن يكتوي بنارها هو المواطن ورجل الشارع العادي في سوريا، ولا معنى لقول أصدقاء النظام وحلفائه، بأن الشعب وحده مَن يتضرر بهذه العقوبات ويُستهدف بها، فالنظام بدوره يترنح تحت وطأتها الشديدة..

اليوم، وبعد أن "زلزلت الأرض زلزالها"، يبدو أن الدبلوماسية ستخرج أثقالها، وستذهب في اتجاهات غير مشتهاة، لا في واشنطن ولا في بروكسيل.