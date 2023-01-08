معارضة نتنياهو تخدمه مجانا
المظاهرة الكبيرة، التي انطلقت ضد حكومة بنيامين نتنياهو (ليلة السبت – الأحد) في تل أبيب، بمشاركة 20 – 30 ألف متظاهر، يمكن أن تصبح أملا كبيرا لمعارضيه، ولكنها في الوقت نفسه يمكنها أن تتحول إلى أداة تقويه وتساعده على تعزيز حكمه.
تصبح أملا، لأنها ضمت عددا كبيرا من الناس الذين صدموا من سياسة الحكومة في أول أسبوع لها أحدهم يدعى رونين، يضع قبعة دينية على رأسه، يقول في حديث لصحيفة "هآرتس": "إذا كانت هذه السياسة قد نجحت في جعل واحد مثلي ينهض من الأريكة المريحة في بيته ويخرج للتظاهر، فهذا دليل على أن الاحتجاج هذه المرة جدي للغاية، أنا أشعر بخطر حقيقي على الديمقراطية"، وقالت زوجته التي رافقته: "والدتي تعتبر مؤيدة محروقة لنتنياهو، لا تصوت إلا له، اليوم قالت لي إنها تشعر بخيبة أمل منه".
متظاهرة أخرى تُدعى لين، هي ضابط في جيش الاحتياط وتشارك لأول مرة في مظاهرة، تقول: "أنا مصدومة من سياسة الحكومة وتصريحات الوزراء ونصوص الاتفاقيات الائتلافية، لديّ شعور بأن هذه المرة نواجه خطرا بألا نستطيع القيام بمظاهرات إضافية، لديّ قلق حقيقي على الديمقراطية. لست واثقة من أنني سأبقى مواطنة في هذه الدولة، إذا لم يتغير الوضع، أخشى أن يكون الشعب قد تعب من النضال، ففي سنة 2011 بلغ عدد المتظاهرين 300 ألف شخص واليوم 30 ألفاً، سننتظر الأسابيع القادمة ونقرر".
هذا النوع من الإسرائيليين هو الذي يشكل خطرا حقيقيا على نتنياهو؛ فالمعارضة تحتاج إلى أن ينتقل بضع عشرات ألوف من معسكر نتنياهو إلى المعسكر الآخر، حتى تسقط حكومة اليمين.
الحكومة نجحت حتى الآن في إبعاد بضعة ألوف عنها، بقراراتها المتعلقة بتضخم عدد الوزراء وتوزيع دوائر حكومية على عدة وزراء، ففي وزارة الدفاع يوجد وزيران، وفي وزارة التعليم يوجد ثلاثة وزراء، والشؤون الخارجية وزعت على ثلاثة وزراء، والمقرب من نتنياهو دافيد امسالم يتهم نتنياهو شخصياً بإهانة اليهود الشرقيين، لأنه لم يعينه في أحد المواقع التي طلبها (وزارة القضاء ورئاسة الكنيست).
هناك أناس شعروا بالقلق من هجوم الحكومة على جهاز القضاء، ويشعرون بأن الهدف الحقيقي هو الضغط على القضاء كي يتنازل لنتنياهو يلغي لوائح الاتهام ضده بالفساد. وهناك مَن خرج للتظاهر بسبب الخوف على الحريات المعطاة للمثليين، وهناك عساكر كثيرون يشعرون بأن الحكومة وعناصرها يتطاولون على الجيش ويمسون بمكانته الرفيعة في المجتمع.
قسم كبير من اليمينيين الذين يشاركون هذه المخاوف خرجوا للتظاهر، رغم أن حركة "نقف معا"، التي تعتبر الداعي الأساسي للمظاهرة، تعتبر حركة يسارية تضم في قيادتها عربا ويهودا على السواء وتكافح ضد الاحتلال.
كانوا مستعدين للتظاهر جنبا إلى جنب مع عرب أمثال النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، والأديب عودة بشارات، بعد إلقائهما كلمتيهما في المظاهرة، مع العلم بأن مجموعة من عشرات نشطاء اليمين واليمين المتطرف حاولت التشويش على المتظاهرين بالصراخ واتهامهم بالخيانة، وفي مرحلة ما، اعتدى أحدهم على النائب عودة، والأديب بشارات.
القضية هي: ماذا ستكون الخطوة القادمة؟ ومَن سيقود إليها؟ وهل سيتم سحب قوة انتخابية جدية من معسكر نتنياهو فعلاً والحفاظ عليها كقوة معارضة لنتنياهو؟
هنا توجد مشكلة جدية؛ فالمعارضة اليوم هي برئاسة يائير لبيد، الذي يمضي هذه الأيام عطلة استجمام في باريس سوية مع العائلة. إنه يؤمن بأن حكومة نتنياهو ستسقط بعد سنتين، وسيعود إلى مقعد رئاسة الحكومة في 2024، ولكن كيف؟
لقد عقد اجتماعا قبل أسبوع لرؤساء المعارضة، بيد أنه استثنى من بينهم تحالف الجبهة والعربية للتغيير بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، وحليفه بيني غانتس مازال يقول إنه يرى نفسه الأنسب لرئاسة الحكومة ولا يرى في لبيد مناسبا أو قادرا على ذلك.
وفي المظاهرة المذكورة، حصل خلاف شديد بين المتظاهرين؛ فالعرب واليساريون رفعوا أعلام فلسطين، وأولئك الليبراليون واليمينيون المعتدلون رفضوا السير في مظاهرة تحت هذه الأعلام، ولذلك اختاروا الانسحاب والتوجه إلى مسار آخر في تل أبيب، ووصلوا إلى مقر حزب الليكود، وهناك هتفوا ضد نتنياهو وحكومته.
وقال قادة هذا التيار إنهم يريدون إسقاط حكومة نتنياهو ويريدون السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، لكنهم لا يوافقون على رفع علم فلسطين في قلب تل أبيب، وإن رُفع، فلا يوافقون على السير وراءه.
فإذا ظلت المعارضة على هذا النحو، ليس فقط ستفشل في تغيير نتنياهو، بل ستتحول إلى أداة عمل لخدمته، تقوّيه وتساعده على تعزيز حكمه، مجانا بلا مقابل.