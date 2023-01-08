معارضة نتنياهو تخدمه مجانا

متظاهرة أخرى تُدعى لين، هي ضابط في جيش الاحتياط وتشارك لأول مرة في مظاهرة، تقول: "أنا مصدومة من سياسة الحكومة وتصريحات الوزراء ونصوص الاتفاقيات الائتلافية، لديّ شعور بأن هذه المرة نواجه خطرا بألا نستطيع القيام بمظاهرات إضافية، لديّ قلق حقيقي على الديمقراطية. لست واثقة من أنني سأبقى مواطنة في هذه الدولة، إذا لم يتغير الوضع، أخشى أن يكون الشعب قد تعب من النضال، ففي سنة 2011 بلغ عدد المتظاهرين 300 ألف شخص واليوم 30 ألفاً، سننتظر الأسابيع القادمة ونقرر".

هذا النوع من الإسرائيليين هو الذي يشكل خطرا حقيقيا على نتنياهو؛ فالمعارضة تحتاج إلى أن ينتقل بضع عشرات ألوف من معسكر نتنياهو إلى المعسكر الآخر، حتى تسقط حكومة اليمين.

الحكومة نجحت حتى الآن في إبعاد بضعة ألوف عنها، بقراراتها المتعلقة بتضخم عدد الوزراء وتوزيع دوائر حكومية على عدة وزراء، ففي وزارة الدفاع يوجد وزيران، وفي وزارة التعليم يوجد ثلاثة وزراء، والشؤون الخارجية وزعت على ثلاثة وزراء، والمقرب من نتنياهو دافيد امسالم يتهم نتنياهو شخصياً بإهانة اليهود الشرقيين، لأنه لم يعينه في أحد المواقع التي طلبها (وزارة القضاء ورئاسة الكنيست).

هناك أناس شعروا بالقلق من هجوم الحكومة على جهاز القضاء، ويشعرون بأن الهدف الحقيقي هو الضغط على القضاء كي يتنازل لنتنياهو يلغي لوائح الاتهام ضده بالفساد. وهناك مَن خرج للتظاهر بسبب الخوف على الحريات المعطاة للمثليين، وهناك عساكر كثيرون يشعرون بأن الحكومة وعناصرها يتطاولون على الجيش ويمسون بمكانته الرفيعة في المجتمع.

قسم كبير من اليمينيين الذين يشاركون هذه المخاوف خرجوا للتظاهر، رغم أن حركة "نقف معا"، التي تعتبر الداعي الأساسي للمظاهرة، تعتبر حركة يسارية تضم في قيادتها عربا ويهودا على السواء وتكافح ضد الاحتلال.

كانوا مستعدين للتظاهر جنبا إلى جنب مع عرب أمثال النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، والأديب عودة بشارات، بعد إلقائهما كلمتيهما في المظاهرة، مع العلم بأن مجموعة من عشرات نشطاء اليمين واليمين المتطرف حاولت التشويش على المتظاهرين بالصراخ واتهامهم بالخيانة، وفي مرحلة ما، اعتدى أحدهم على النائب عودة، والأديب بشارات.