وبعد أن غدا نتنياهو أمراً واقعاً

أسهل وأبسط الطرق هي توصيف الحالة على أنها أكثر حكومة يمينية متطرفة، وبالتالي محاربتها وشتمها من على كل المنابر. وهي حكومة سيئة فعلا، توفر لهؤلاء كل أسباب الغضب والانفجار، وبسبب الشخصيات المتطرفة إلى حد الهوس والاتفاقيات الائتلافية التي تحاول تكريس الاحتلال وتوسيع وتعميق الاستيطان، وتنطوي على روح الغطرسة على الشعب الفلسطيني والعرب أجمعين، وسيكون مغريا مهاجمتها وتأجيج العداء لها.

لكن الأفضل والأكثر فائدة ونجاعة وشجاعة، هو أن تتم مجابهة هذه الحكومة بطريقة أخرى، مهنية، ذكية، حكيمة، مبنية على دراسة علمية استراتيجية، ترسم السيناريوهات المتوقعة، تدرس الظروف المحيطة وتتعمق أكثر في وضع إسرائيل، وتضع خطة عمل ذات وزن عملي.

سيقول كثيرون: ولكنها يمينية متطرفة جدا واستفزازية وعنصرية، وما من جدوى تخرج منها. أجل، هذا صحيح. ولكن، في السياسة هذا هو التحدي، أن تبتدع الفرص.

ففي الماضي الإسرائيلي تجارب عديدة، يتضح منها أن حكومات اليمين بالذات هي التي تحدث انعطافات كبيرة في السياسة. أبرز هذه التجارب حصلت في زمن حكومة مناحيم بيغن في سنة 1977.

يومها انتصر اليمين لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وفي حينه ساد الفزع من إخطار الحكومة الجديدة، لكن الرئيس المصري أنور السادات فاجأها وفاجأ العالم بزيارة إسرائيل وقاد مسارا مذهلا، هز إسرائيل وانتهى باتفاقيات سلام أفضت إلى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من آخر شبر من سيناء.

وفي اتفاقيات كامب ديفيد، التي وقعت في سنة 1978، سجل أول اعتراف إسرائيلي بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وفي سنة 1993، انتخب لرئاسة الحكومة إسحق رابين، الذي تباهى بتهشيم عظام الفلسطينيين. وما فتئ أن اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ووقع مع ياسر عرفات اتفاقيات أوسلو، المفترض أن تفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أساس حدود 1967.