مائة مائة قصيدة

مئويات كثيرة هذا العام. مائة تبدو كأنها مائة مائة، ومائة تبدو كأنها أمس الذي عبر. مائة عام على «الأرض اليباب» لأهم شعراء الإنجليزية في القرن الماضي «تي إس. إليوت». ماذا بعد مائة عام؟ قصيدة رائعة للتاريخ. لكن الشعر نفسه يفقد بريق الماضي.

في كل مكان وبكل اللغات. لم يغير إليوت في الشعر الإنجليزي فقط؛ بل في الشعر حول العالم. حركة «شعر» التي قادت حركة الحداثة في الشعر العربي كان إليوت مثالها. والأعلام الباقون دونه: أودن، وعزرا باوند، وتد هيوز، وسان جون بيرس.

دامت «شعر» لفترة غير بسيطة. لمع فيها رجال ونساء من سوريا والعراق ومصر ولبنان. المغرب العربي لم يحضر؛ لأنه كان لا يزال مأخوذاً بالمناخ الكفاحي ولا وقت للرومانسيات. وإليوت أنهى الموجة الرومانسية في أي حال. كان صلباً وواقعياً ومزقته المأساة، وسوف تموت زوجته الأولى في مصح للأمراض العقلية.