مائة مائة قصيدة
مئويات كثيرة هذا العام. مائة تبدو كأنها مائة مائة، ومائة تبدو كأنها أمس الذي عبر. مائة عام على «الأرض اليباب» لأهم شعراء الإنجليزية في القرن الماضي «تي إس. إليوت». ماذا بعد مائة عام؟ قصيدة رائعة للتاريخ. لكن الشعر نفسه يفقد بريق الماضي.
في كل مكان وبكل اللغات. لم يغير إليوت في الشعر الإنجليزي فقط؛ بل في الشعر حول العالم. حركة «شعر» التي قادت حركة الحداثة في الشعر العربي كان إليوت مثالها. والأعلام الباقون دونه: أودن، وعزرا باوند، وتد هيوز، وسان جون بيرس.
دامت «شعر» لفترة غير بسيطة. لمع فيها رجال ونساء من سوريا والعراق ومصر ولبنان. المغرب العربي لم يحضر؛ لأنه كان لا يزال مأخوذاً بالمناخ الكفاحي ولا وقت للرومانسيات. وإليوت أنهى الموجة الرومانسية في أي حال. كان صلباً وواقعياً ومزقته المأساة، وسوف تموت زوجته الأولى في مصح للأمراض العقلية.
تراجع الشعر حتى كاد ينطوي، فيما استمرت الرواية في الصعود. والأشكال الأدبية الأخرى. وفي المائة سنة الماضية أغلق في العالم العربي معظم المجلات الأدبية العملاقة التي كانت تصنع الأدباء وشهرتهم؛ من «الرسالة» في مصر، إلى «الآداب» في بيروت. وقلما تظهر أعمال شعرية ذات قيمة. كان آخرها هذا العام ديوان غير منشور لخليل حاوي؛ عامل البناء الذي ذهب إلى جامعة كمبريدج وعاد منها أستاذاً في الجامعة الأميركية.
يقول الشاعر شوقي أبي شقرا، أحد أركان «شعر»، إن «الحركة كانت معملاً للترجمة». وسوف يصدر هو أيضاً هذا العام مجموعة مما ترجمه عن الشعر الفرنسي. وعمل أدونيس في تلك المرحلة على ترجمات كثيرة؛ أبرزها أعمال سان جون بيرس وجورج شحادة.
ونحن الآن على مشارف مئويَّتين عظميين في الشعر والموسيقى: سيد درويش؛ سيد الأغنية الشعبية المتجددة إلى الأبد، وعاصي الرحباني؛ سيد من ألَّف ولحّن الأغنية اللبنانية. كان عاصي جزءاً من ثنائي عبقري يجمعه مع شقيقه منصور. كلاهما كتب الموسيقى والشعر، وكتب الموسيقى شعراً والشعر موسيقى. والثلاثة؛ درويش والأخوان رحباني، استعاروا من التراث القديم وأدخلوا عليه حداثة الآلة الموسيقية. وثلاثتهم مائتهم بألف.
الشرق الأوسط