تفجيرات أصفهان.. اتهامات بنكهة سياسية!
الهجمات التي استهدفت منشأة عسكرية في أصفهان، وسط إيران، ليست جديدة، بل تأتي في سياق ضربات مماثلة طالت مراكز عسكرية في البلاد، في فترات سابقة، لكن الجديد هذه المرة هو "هوية المتهم".
عند وقوع كل هجمة، تسارع طهران، قبل إخماد حرائق التفجيرات، إلى اتهام إسرائيل بالوقوف وراءها، وهذه الأخيرة، بدورها، تتبع إستراتيجية تقليدية باتت معروفة وهي الصمت حيال اغتيال علماء إيرانيين أو تفجير منشآت عسكرية أو شن هجمات سيبرانية.
ورغم أن إسرائيل لم تعترف يوما بتورطها في تلك الهجمات، بيد أن صحيفة "وول ستريت جورنال" تبرعت، هذه المرة، بالكشف عن المتهم، الذي لا يخفى هويته على أحد، إذ نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "الغارة بالمسيّرات التي استهدفت منشأة عسكرية في أصفهان نفذتها إسرائيل".
إذًا، هناك مؤشران جديدان في هجوم أصفهان، أولهما أن صحيفة أمريكية تنقل تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأمريكية عن ضلوع تل أبيب عن الهجوم، وثانيهما أن إيران غيّرت اتهامها التقليدي لإسرائيل، بتحميل الأكراد المسؤولية، أو، على الأقل، أضافت عنصرا جديدا إلى روايتها الرسمية.
الهجمات جاءت في أعقاب تعثر مفاوضات الاتفاق النووي، وفي ظل العلاقات المضطربة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما يشير إلى ضلوع إسرائيل في الهجوم، خصوصا وأن توضيحات نادرة بهذا الاتجاه صدرت من واشنطن، وهو ما يمنحها المصداقية.
ولئن هدأت قليلا "معركة الظل" بين تل أبيب وطهران خلال أشهر المفاوضات النووية، إلا أن إدارة بايدن باتت تؤيد هذا "النهج الهجومي" في التعامل مع "إيران العنيدة" في التفاوض، خصوصا وأن واشنطن تشعر بالإحباط، في الفترة الأخيرة، من تزويد إيران روسيا بطائرات دون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.
من هنا، فإن الهجمات، فضلا عن أضرارها المادية والبشرية المباشرة، فإنها قد تشكل وسيلة ضغط على إيران لحملها على تقديم تنازلات في المفاوضات النووية التي لم تغلق نهائيا بعد، وفي ملفات عالقة أخرى، بمعنى أن هذه الهجمات هي بمثابة "رسائل من نار" قد تذيب جليد التعنت الإيراني، وفقا للمنظور الأمريكي.
رغم كل ما سبق من دوافع، إلا أن إيران ذهبت في اتجاه آخر لتحمّل الأكراد مسؤولية الهجوم في اتهام نادر لا يخلو من التسييس، ولا ينفصل عما يجري داخل البلاد من احتجاجات أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، قبل أشهر.
الاتهام الإيراني، بهذا المعنى، يأتي كذريعة لتضييق الخناق على الأكراد الذين أظهروا نشاطا لافتا في الاحتجاجات، وشهدت مناطقهم في غرب إيران أكثر التظاهرات تنظيما وتحديا للسلطات، تجاوزت واقعة أميني لتأخذ بعدا قوميا.
واتهمت إيران بالفعل أكرادها بتأجيج الاحتجاجات، واستهدفت مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني داخل إقليم كردستان، وقوبلت هجماتها بتنديد دولي واسع.
ومع هذا الاتهام الجديد بشأن تفجير أصفهان، يبدو أن طهران تمهد الأرضية لشن هجمات جديدة ضد مواقع الحزب في إقليم كردستان، وتشديد القبضة الأمنية ضد كوادره في الداخل، خصوصا وأنها في معرض الاتهام تعهدت بالرد.
وكان الحزب الكردي التقليدي في إيران، الذي تأسس العام 1945 قد تعرض للانشقاق منذ 16 عاما، أعلن عن توحيد صفوفه منتصف العام الماضي وهو ما أغضب طهران التي تسعى لإضعافه.
وتنظر إيران إلى الملف الكردي لديها من منظور أمني بحت، وأبدت، على الدوام، حذرا في ملاحقة كوادر الحزب داخل إقليم كردستان الذي يعتبر جزءا من العراق، وهو ما يعقّد الملف، في ضوء العلاق الخاصة التي تربط بين بغداد وطهران، غير أن إيران مقبلة، على ما يبدو، على اتباع سياسة جديدة تجاه هذا الملف بدأت بالاتهام، ولا يعلم أحد أين ستنتهي؟.