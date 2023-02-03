تفجيرات أصفهان.. اتهامات بنكهة سياسية!

إذًا، هناك مؤشران جديدان في هجوم أصفهان، أولهما أن صحيفة أمريكية تنقل تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأمريكية عن ضلوع تل أبيب عن الهجوم، وثانيهما أن إيران غيّرت اتهامها التقليدي لإسرائيل، بتحميل الأكراد المسؤولية، أو، على الأقل، أضافت عنصرا جديدا إلى روايتها الرسمية.

الهجمات جاءت في أعقاب تعثر مفاوضات الاتفاق النووي، وفي ظل العلاقات المضطربة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما يشير إلى ضلوع إسرائيل في الهجوم، خصوصا وأن توضيحات نادرة بهذا الاتجاه صدرت من واشنطن، وهو ما يمنحها المصداقية.

ولئن هدأت قليلا "معركة الظل" بين تل أبيب وطهران خلال أشهر المفاوضات النووية، إلا أن إدارة بايدن باتت تؤيد هذا "النهج الهجومي" في التعامل مع "إيران العنيدة" في التفاوض، خصوصا وأن واشنطن تشعر بالإحباط، في الفترة الأخيرة، من تزويد إيران روسيا بطائرات دون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.

من هنا، فإن الهجمات، فضلا عن أضرارها المادية والبشرية المباشرة، فإنها قد تشكل وسيلة ضغط على إيران لحملها على تقديم تنازلات في المفاوضات النووية التي لم تغلق نهائيا بعد، وفي ملفات عالقة أخرى، بمعنى أن هذه الهجمات هي بمثابة "رسائل من نار" قد تذيب جليد التعنت الإيراني، وفقا للمنظور الأمريكي.

رغم كل ما سبق من دوافع، إلا أن إيران ذهبت في اتجاه آخر لتحمّل الأكراد مسؤولية الهجوم في اتهام نادر لا يخلو من التسييس، ولا ينفصل عما يجري داخل البلاد من احتجاجات أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، قبل أشهر.