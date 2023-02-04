الحالة السودانية.. "انتقال" أم "بناء دولة"؟

استمعتُ لسياسي شهير يتحدث في إذاعة سودانية كرر عبارة "الانتقال الديمقراطي" أكثر من 40 مرة خلال نصف ساعة، فهي عبارة تمنح الحديث فخامة لا يشترط أن ترتبط بمعنى حقيقي قابل للمس والنظر.

السؤال الحتمي الذي يتعلق بالحالة السودانية: ما الفرق بين "الانتقال" و "الإصلاح"؟ وهل السودان بحاجة إلى "انتقال" أم "إصلاح"؟

للمساعدة في الإجابة، تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية في السودان وُلِدت قبل ميلاده، حزب الأمة، مثلًا، تأسس، في العام 1945، بينما نال السودان استقلاله، في 1956، أي أن الأحزاب عمرها يقترب من 80 سنة، بينما عمر السودان المستقل لا يزيد على 67 سنة.

خلال كل هذه السنوات الطويلة من عمر الأحزاب السودانية ظلت موجودة حتى في أقسى النظم الديكتاتورية، فهي إما حاكمة في العهود السياسية المدنية الحزبية، أو معارضة في العهود العسكرية الديكتاتورية، لكنها لم تعانِ من انقطاع حيوي في كياناتها مطلقًا، بل حتى زعامات الأحزاب ظلت محتفظة بقيادتها وسلطتها الحزبية حتى خلال الفترات التي أعلنت فيها الحكومات الديكتاتورية حل هذه الأحزاب.

السيد الصادق المهدي، مثلًا، ظل رئيسًا لحزب الأمة منذ الستينيات حتى وهو رهن الاعتقال لفترات طويلة خلال سنوات نظامي نميري والبشير.. وكذلك السيد محمد عثمان الميرغني منذ تولّى زعامة الحزب قبل أكثر من 50 سنة لا يزال في موقعه القيادي رغم العهود العسكرية التي مرت على السودان خلال كل هذه الفترة الطويلة.

التجربة الحزبية السودانية ظلت مستمرة طوال عمرها الثمانيني رغم تغير العهود السياسية الحاكمة، فهل هي بحاجة إلى "انتقال" أم "إصلاح"؟

الانتقال فنيًا يعني التحول من نقطة "أ" إلى "ب"، بافتراض أن "أ" منقطعة كليًا عن "ب"، لكن "الإصلاح" يعني "التطور" وهو عملية مستمرة مرتبطة بوجود الكائنات الطبيعية أو الاعتبارية، فحتى الدول إذا لم تمارس "الإصلاح" بمعنى "التطور" تشيخ ثم تموت كالإنسان تمامًا، أين الاتحاد السوفيتي؟ أين يوغسلافيا؟