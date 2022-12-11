لهم الحساء الساخن .. ولنا الأسلاك الشائكة

ضحيتان من ضحايا الفقر والنزاعات والحروب والأحلام المشروعة التي تحلق في فضاء غير مناسب.

هو، أبو يوسف، والد لطفلين وابن لأبوين فتك بهما المرض، وزوج صبية تحلم كما تحلم الصبايا في سنّها، دفع ذخيرة العمر ليصل من سوريا إلى تركيا، يعمل نهاراً في مصنع لخياطة الجينز، وليلاً يغسل الصحون في مطعم شعبي.

هي فاطيمتو، آنسة من مالي، عملت سنوات ممرضة.. جزء من راتبها كان يذهب لوالديها اللذين لم يغادرا قريتهما، ظل الأب يرعى بعض الماعز، وظلت الأم تربي الأطفال الخمسة الباقين. بقية الراتب الشهري بالكاد تكفي لقضاء بعض الحاجيات ودفع إيجار غرفة تكاد تتسع لسرير واحد ولطاولة قديمة وضع عليها موقد غاز صغير.

للشاب السوري والآنسة المالية قصص مرعبة مع داعش ومع تنظيم باكو حرام؛ هذه القصص التي تعرض التلفزيونات العالمية العشرات من أمثالها يمكن أن نتخيلها، وهي التي دفعتهما إلى الهجرة.

حلم الطيران من واقع الموت والبؤس إلى جنة تتحقق فيها بعض الأحلام، قادتهما في رحلة طويلة وشاقة، جواً، إلى ألمانيا. الجمارك الألمانية توقف المُهاجرَيْن، جواز أبو يوسف إسرائيلي مُقلد وبشكل مفضوح لأن الكتابة العبرية كُتبت على غلاف الجواز بشكل معكوس.

سذاجة فاطيمتو قادتها إلى ارتداء نفس الجاكيتة المخططة التي كانت ترتديها صاحبة الجواز الأصلي التي تشبه فاطيمتو بشكل عجيب. هذا الجواز مسروق وبيع لفاطيمتو بسبعة آلاف دولار. فطنة رجل الجمارك الألماني جعلته يتساءل ما إذا كان لهذه المسافرة أن ترتدي ثوباً آخر، لولا أن هنالك حرصا على إثبات الهوية المُدلسة؟

سردية المهاجرَين الموقوفين بسبب حمل جواز مزور تتوالى على شاشة الخبير الدولي الذي كان يدير دورة تدريبية حول وسائل تزوير وكشف وثائق الهوية والسفر المزورة.