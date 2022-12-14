متلازمة القضية المتيبّسة

بعد ظهر يوم غد الخميس، تلتقي على النت (زووم) في إسرائيل، مجموعة من الغروبات الناشطة تحت شعار "لنغادر البلاد.. معاً".

في الرسالة التي عمّموها بالسوشيال ميديا للتعريف بهذه الحركة، قال نشطاؤها إن تنظيم هذه المجاميع - وقد تزايد المؤمنون بها إلى المئات- جاء نتيجة ما يحصل الآن في إسرائيل من تغيير يتجاوز النظم والأشخاص المتنافسين على السلطة، ليتمثل بتغيير في طبيعة الدولة نحو الأسوأ.. تغيير بدّلَ هيئة الحياة فلم تعد كما كانت في السابق.

وفي هذا السرد المعزّز بالشواهد، يشخصون نتائج الانتخابات الأخيرة والتشكيلة الحكومية المتعسّرة، بأنها تسييس للدين أو عسكرته بشحنات كراهية تستحضر التاريخ بكوارثية منظورة لم يجدوا حلاً لها إلا الهجرة المعاكسة..

مغادرةٌ جماعية دفعتها الأولى عشرة آلاف شخص يبرمجون الآن لترحيلهم إلى الولايات المتحدة، ومجموعة أخرى من الدول التي يتم الاتصال بها لتسهيل الإجراءات.

كلاهما، القائمان بشكل رئيسي على هذه الخرْجة الأولى من نوعها، يائيف غوريليك ومردخاي كاهانا، يؤكدان أنهما صهيونيان "حتى العظم"، وأن ما يفعلانه هو الأمر الوحيد الذي بات متاحاً لإنقاذ الصهيونية.

يتحدثان بشكل متماسك ومن قلب اللحظة المأزومة.