إدارة الاختلاف

يقع التنوع في المجتمعات، في اللغة، والأجناس، والألوان، والأقاليم، والبيئات، والمهن، والصفات، كما يقع الاختلاف فيها في الدين، والمعتقدات، والمذاهب، والمعارف، والأفكار، والآراء، والعادات، والثقافات، والمواهب، والاهتمامات، والقدرات، والمدارك.

واحترام تلك المجتمعات لذلك التنوع والاختلاف دال على رقي وعيه وثرائه، والتعايش السلمي مع ذلك التنوع والاختلاف يظهر عمق الروابط الاجتماعية في ذلك المجتمع، والتكامل مع المختلف، والإفادة منه مؤشر على عمق الوعي الإنساني فيه.

وإنه لمن الطبيعي ألا يتحقق بين أفراد ذلك المجتمع المتنوع والمختلف الاتفاق في كل شيء، إنما الحكمة تكامله واحترام بعضهم لبعض، والقدرة على إدارة ذلك الاختلاف، والتشارك في الانتفاع من ذلك التنوع والاختلاف بالانفتاح الواعي الراشد لتطوير معارف المختلفين، والتكامل فيما بينهم، والوعي بتجنب الانقسام والتحزب.

إن قبول المختلف واحترام ثقافته بوابة للتعارف المثمر بين المختلفين، ورافد لتعميق الروابط الإنسانية، وقاعدة للتعاون على بناء المصالح المشتركة.

ولا شك أن قدرًا كبيرًا من ذلك الوعي يتولد عن التربية والتعليم، إلا أن تجارب الإنسان في الحياة لها أثر أكبر في خلق الانفتاح والواعي، فما يتعلمه الإنسان في واقع الحياة الحقيقية يرتبط بوقائع ومواقف واشخاص وتجارب ونتائج مؤثرة، ولها دور كبير في بناء ذلك الوعي وتنميته وترسيخه.

وكل إنسان واع يعتز بهويته وثقافته وقيمه ومعتقداته ومقومات تكوينه، يعترف للمختلف عنه بذلك الحق، فاحترام المختلفين بعضهم لبعض رغم اختلافهم مقارضة مقنعة في الحقوق بينهم.

يجب أن تتعلم الأجيال ذلك الاحترام، وتقبل وجهات النظر المختلفة، ويجب أن يوطن الناس أنفسهم على العدل فلا يصادر أحد المختلفين على الآخر ما له من حق الاحترام، فالاحترام بين المختلفين حق متبادل رغم الاختلاف، وقبول الآخر المختلف هو الخطوة الأولى الصحيحة نحو مجتمع راشد الوعي.

فلا يصح فرض ما يراه أحد المختلفين على الآخر بطريق مباشرة أو غير مباشرة، وإنما يظل باب الحوار بآدابه مفتوحًا بينهما لمزيد من الفهم والتقارب، وهذا كله في الأمور التي لم تحسم بقانون، أما ما حسمه القانون فمرجعه القانون.

إن على الانسان الراشد أن يحرص قبل الحكم على من يختلف معه، أن يتفهم حقيقة ما يختلف معه فيه، ولا يمنعه ذلك الاختلاف من التواصل معه لمعرفة أسبابه وحيثياته بشكل أعمق فقد ينتهي ذلك التعرف والانفتاح الواعي بنفع عموم المختلفين أو أحدهما متى كان التجرد والانصاف منهجهما.

وإنه لجدير بمن يحرص على هذا الانفتاح الواعي على الثقافات المختلفة، أن يزداد علمًا ومعرفة وحكمة، وأن تنمو ثقافته ومداركه وخبراته، وأن يتكامل عقله وينضج فهمه.

إننا اليوم نعيش زمنا مختلفًا من الحداثة والتعددية والاختلاف والتنوع والنسبية في كثير مما يعيشه الناس في حياتهم اليومية، ولم تعد الحدود مغلقة، ولا العقول مقفلة، وقبول المختلف في هذا العالم لم يعد مطلبًا كماليًا، وإن لم تكن أفكار ذلك المختلف منطقية أو مقنعة بشكل كبير في نظر البعض، وهذا أمر يجب أن يتفطن له كل من يهتم بالصلاح الإنساني وتربية الأجيال القادمة.

فما تعده واضحًا بالنسبة لك قد لا يكون كذلك عند الآخر، وما تحار في فهمه قد يكون واضحًا عند غيرك، والمصادمة في ذلك قد تدفع للانقسام والتشرذم، والانفتاح الواعي بمنهجية معتدلة هي السبيل لبناء الوعي الجمعي الراشد.

أما الانغلاق عمن حولك، واعتزال التعرف على ثقافة المختلف عنك، فلن يجدِي نفعًا، وقد يخلق الكثير من الانقسامات والتحزبات داخل المجتمع الواحد.

فالعقل المنفتح بوعي على الآخر وبما حوله سبب لبناء المعارف، والقدرة على الإقناع، وإظهار الحجة، وحل المشكلات، والتقارب لبناء الصالح العام.

إن علينا ألا نخدع أنفسنا بالانكفاء السلبي بدعوى احتفاظ كل من المختلفين بثقافته وتاريخه والاعتزاز والفخر به، فذلك قد يعمق العزلة مع المختلف الذي يجمعك به وطن أو مصلحة مشتركة.

إن الاختلاف سنّة كونية في البشر، وبناء جسور التفاهم والتعاون بين المختلفين لتحقيق المصالح المشتركة، يفتح المزيد من الآفاق للأجيال المقبلة وتقطع مضار العزلة والانكفاء، وتقطع طمع المغرضين بين المختلفين.

فالصواب الانفتاح على الثقافات المختلفة وإدارة ذلك الاختلاف بوعي، تأسيسًا لقدر من الوفاق للأجيال المقبلة عبر انفتاح واعٍ تعرف به الأجيال ما هو منطقي وما هو غير منطقي، وتصقل أذهانهم، وتنمي معارفهم، وتقوي مداركهم، وتعينهم على تكوين قاعدة متينة متجردة لإدراك ما هو الأرشد، وتجعلهم أقدر على التعايش السلمي مع المختلف والتكامل معه بشكل إيجابي.

أما الانغلاق والإغلاق، فلن يتولد عنه إلا جيل ضعيف متوجس أو محتار أو مختطف أو مصادم لمن يختلف معه، وكل ذلك معطل للتنمية، ومعمق للفجوة، ومفسد للوعي، وعواقبه غير محمودة.