في الذكرى العشرين لغزو العراق.. حسبة تكاليف

في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق (آذار 2003)، وصل إلى المنطقة وزير الدفاع الأمريكي مسبوقًا برئيس هيئة الأركان ليبلغا كلّ مَن يعنيه الأمر، أن التحشيد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط "مستمر وله مبرره"، رغم ما يحدث في أوكرانيا وما استجد على أولويات واشنطن حول الصين في شرق آسيا.

تعبير الاهتمام الأمريكي بالمنطقة لمواجهة الإرهاب، كما استخدمه رئيس الأركان الأمريكي، له ترجمة رقمية على الأرض، تتمثل بانتشار حوالي 60 ألف جندي (بحسب آخر إحصائيات رسمية) يُشكّلون أحد مكوّنات نظام أمن إقليمي جديد يتزامن الحديث فيه مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي، وهي التي سبقتها زيارات متتالية لثلاث قيادات أولى للأمن القومي، والاستخبارات، والسياسة الخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن.

خلال السنوات العشرين الماضية، قِيل الكثير في توصيف الاحتلال الأمريكي للعراق، بدءًا من أنه حربٌ عالمية على الإرهاب، وتحريرٌ للشعب العراقي من الديكتاتورية، مرورًا بأنه كان استعراضًا للقوة لتعزيز موقع الولايات المتحدة كقطب أوحد للنظام العالمي، وصولًا إلى تقييم أدائه وتداعياته بأنها ذروة قائمة الإخفاقات الإستراتيجية في تاريخ العلاقات الخارجية الأمريكية.

جديدُ هذه السرديات والتقييمات، توثيقٌ أكاديمي للمؤرخ البارز للسياسة الخارجية الأمريكية، ملفين ليفلر صدر، الشهر الماضي، بعنوان "مواجهة صدام حسين.. جورج بوش وغزو العراق".

في هذا الجهد الاستقصائي الذي استغرق عدة سنوات وتوسع في أسباب اختيار الولايات المتحدة العراق لشن الحرب عليها، ومَن كان المسؤول الأكبر عن القرار الذي نُفّذ بشكل مرتبك، عرض الباحث، وبتفاصيل ضافية "كيف قاد رئيسٌ متهورٌ ساذجٌ جاهل، (ويقصد جورج بوش الابن) بلده في طريق مدمّر؟".

رسم الكتاب صورة ثقيلة الوطء للرئيس العراقي صدام حسين، بكونه ديكتاتورًا في العدوان والعناد، وجعلها جزءًا من التعقيدات النفسية التي كانت تطارد الرئيس بوش، وتؤثر على حساباته وعلى الإجراءات التي سار فيها قرار الاحتلال الذي كرر وصفه بأنه نتج عن مزيج الخوف والقوة مع الغطرسة التي تصنع الثقة بقدرة أمريكا على إحداث التغيير الإقليمي انطلاقًا من العراق.