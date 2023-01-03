مستقبل التطرف الإسرائيلي

حتّى سنوات قليلة ماضية، كان التغيير في الخارطة السياسية والتشكيلة الحكومية في إسرائيل، من بين عوامل التحليل للموقف الإسرائيلي إزاء أي تسوية سياسية مطروحة للنزاع العربي الإسرائيلي، قبل أن تنحسر خارطة هذا النزاع، ليبقى الفلسطينيون وحدهم كطرف نشط وحيد في معادلة الصراع، أو كضحية أخيرة لها، يدفعون الثمن مجبرين من حياتهم اليومية، ومن آمالهم في التحرر والانعتاق من أسر الاحتلال الذي طال أمده، واستطال مداه.

في معادلة الصراع مع الاحتلال، لا أحد يراهن اليوم –جديَّاً- على المواجهة بشكلها التقليدي، مع المحتل، بل لا أحد يستطيع حتى ولو من باب المزايدة، أن يطرح مثل هذا الخيار حتى إعلاميًا.

لكن هذا لا يعني أن إسرائيل قد حسمت الصراع لصالحها، وأن تراجع الخيار العسكري لدى الفلسطينيين، ومن قبلهم العرب، يفتح الباب أمام سلام بالشروط والمواصفات الإسرائيلية، أو أنه يعطي للتطرف الإسرائيلي شيكًا على بياض للتصرف بالأراضي المحتلة والمقدسات الإسلامية دون خوف من العواقب، ودون حساب للتبعات.