هل يحصل انقلاب عسكري في إسرائيل؟

إلى جانب الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومته، تدور رحى معركة، لا تقل أهمية بين كتل اليمين الفائز بالأكثرية في الانتخابات وبين قيادة أجهزة الأمن، وفي مقدمتها الجيش الإسرائيلي.

ويمكننا القول إن الجيش حاول تفادي هذه المعركة قبيل الانتخابات، بطريقة فظة، عندما حاول صد اليمين ومناصرة خصومه، لكنه فشل. وهو اليوم لا يقبل الفشل، ويفتش عن طريقة رد تلائم قوته ونفوذه، وليس من المستبعد أن يكون في صفوف قيادته مَن يفكرون بلا أقل من انقلاب عسكري.

ولكي نوضح الأمر، فإننا لا نتحدث عن انقلاب عسكري تقليدي، كما نعرفه في بعض حارات عالمنا العربي ودول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إنما على طريقة جديدة تلائم إسرائيل، التي يتشابك فيها الجيش بالمجتمع المدني إلى حد كبير.

تعمَّد عدد من الجنرالات إلى تسريب تصريحات كثيرة لوسائل الإعلام العبرية يحذرون فيها من "تمادي قوى سياسية على صلاحيات الجيش" ومن "تولي وزراء اليمين المتطرف المسؤولية عن الشؤون المدنية في المناطق الفلسطينية وخطر التسبب في مزيد من التصعيد". وهدد رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، بإخراج "مليون مواطن إلى الشوارع، وأنا معهم، لمنع المساس بمكانة الجيش الإسرائيلي والتوازنات والأسس الديمقراطية".

لأول وهلة، يستصعب الإسرائيليون أن يتخيلوا احتمال حدوث انقلاب عسكري. فهم يعتبرون الديمقراطية قيمة عليا في المجتمع، ويؤمنون بأن الجيش هو جزء من المؤسسة الديمقراطية ويلتزم بالقانون ويتقبل الولاء للقيادة السياسية، كما ينص على ذلك القانون، ولكن مَن يراجع التاريخ الإسرائيلي يعرف بأن الجنرالات عرفوا دائما كيف يضمنون لأنفسهم نفوذا واسعا يتعدى كثيرا صلاحياته القانونية.

وعشية حرب الأيام الستة (سنة 1967)، فرض أعضاء رئاسة أركان الجيش (11 جنرالا)، بقيادة اسحق رابين وعيزر وايزمان وأرئيل شارون، الحرب فرضا على رئيس الوزراء ليفي اشكول. فصار يرجوهم بأن يعطوه بضعة أيام فقط حتى يوافق على الحرب. وقال في مذكراته "إن هؤلاء الجنرالات يريدون لإسرائيل أن تعيش على حرابها فقط، وإلى آخر العمر".

وحسب مذكرات زوجته مريم، طلب منها أن تكتب ما يشبه الوصية قائلا "مريم.. سجلي أنني أول رئيس لوزراء إسرائيل أجيء إلى هذا المنصب من خارج الجيش، وبعيداً عن نفوذه المباشر، وفوق ذلك فإنني أول رئيس وزراء لا يقبل أن يكون لُعبة في يد العسكريين".

وقد عرف عن اسحق شامير تحذيره من خطورة الجنرال أرئيل شارون، "أن يحبسني في مكتب حتى أسلّمه الحكم".

وحذر مناحيم بيغن من شارون، الذي ضلله خلال حرب لبنان، وقاد الجيش إلى حرب أوسع بكثير مما قررته حكومته، وانتهى به المطاف إلى الاعتزال السياسي في البيت حتى وفاته.

وينشغل السياسيون الإسرائيليون من آن لآخر، طيلة سبعة عقود، في السؤال عن خطر الانقلاب العسكري، وتجري معاهد الأبحاث مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية حول خطر كهذا، لكن في صفوف اليمين، الذي فاز بالحكم في الانتخابات الأخيرة، يقولون إن "هناك حكما عسكريا اليوم في إسرائيل" وإنهم جاؤوا إلى الحكم ليضعوا حدا لهذا الحكم ويعيدوا إسرائيل الى النظام الديمقراطي.

وحسب موشيه فاغلين، أحد زعماء الليكود الذي نافس نتنياهو على الحكم وحظي بربع الأصوات، فإنه "لا توجد حاجة لانقلاب عسكري؛ فالجيش يتحكم بإسرائيل. نحن ليس لدينا دولة تمتلك جيشا بل جيش يمتلك دولة، الجيش مسيطر على الإعلام، والجنرالات مسيطرون على عدة أحزاب ولديهم منظومة لتقديس الضباط وتحقير المتدينين والانتساب للجيش عندنا بات يتم في طقوس تتفوق على الطقوس الدينية والشريعة الإلهية".

ونتنياهو نفسه، يدير حملة للمساس بالجيش بشكل منهجي منذ تشكيله حكومته الثانية في سنة 2009، بسبب خلافه مع قادة الأجهزة الأمنية حول الحرب مع إيران. والصحف والمواقع الإخبارية والبحثية التي يقيمها نتنياهو، مثل: صحيفة "يسرائيل هيوم" وموقع "ميدا" ومركز أبحاث شؤون الدولة والجمهور ومواقع المستوطنين كلها مجندة في المعركة ضد الجيش وتنشر المقالات والدراسات التي تتهم الجيش بالتخلي عن العقيدة الحربية وعقيدة الإقدام وبث الروح القيادية وتتهمه بالتبذير والفساد. الأمر بدا مقلقا للغاية في قيادة الجيش، لذلك عملوا كل ما في وسعهم لمنع انتخاب نتنياهو ودعم خصمه لبيد.

وعندما فاز اليمين وبدأ يعمل على تقييد نفوذ الجيش وسحب عدد من صلاحياته، أخذ الجيش يتململ ويزأر ويحذر ويهدد. ولذلك يحذر كثيرون من فقدان قيادة الجيش صبرها والرد بشكل غير تقليدي.