قوانين العالم بين طغيان الحرية وتأطير الخلق

يجب إصلاح قوانين ونظم العالم الدنيوية والدينية من خلال سلطاته بعيدًا عن طغيان الحرية الفردية على الشأن العام أو تأطيرها حتى لا تطمس حق الفرد في الاختيار الخاص.

فما تعانيه المجتمعات الإنسانية، اليوم، بسبب طغيان المادية والحرية الفردية أو قهرها مطلقًا مع الفراغ، والتسطيح الديني، أحدث خللًا كبيرًا في جوانب المطالب الروحية، وفقرًا مؤثرًا في القيم الإنسانية، فأنتج ذلك فشو الجهل، والظلم، والبغي، والفقر، والصراع، والفشل، الذي أرَّق الإنسانية، وأفقدها بوصلة الاستقامة وعمارة الأرض.

ما تفقده الأنظمة والقوانين من ترتيب الأولويات الإنسانية وإدارة المجتمعات خاصة بعد الانفتاح العالمي المحتار في استيعاب التعددية والتنوع والاختلاف، أوقع المغالبة بين الشأنين الخاص والعام للإنسان، وكرس أنماطًا معينة من التأطير المضر بحياة الفرد والمجتمعات، فما نشهده من غياب البناء لوعي الإنسان وابتكار ما يجمع بين حقوق الفرد والحفاظ على الصالح العام قطب رحى هذه الدوامة.

إن الأصل المستقر طبعًا وعقلًا وشرعًا وعرفًا أن الفرد حر في اختياراته الخاصة الدينية وغير الدينية باعتبار ذلك جزءًا من حريته كإنسان، أما الشأن العام الذي يتعلق بتنظيم المجتمعات فيجب أن يراعى فيه حفظ حقوق أفرادها، وتحقيق المصالح العامة بعيدًا عن القهر أو الانفلات، وذلك من اختصاص السلطة العامة.

وعلى السلطة أن تبدع في ابتكار القوانين التي تتعامل مع التعددية والتنوع والاختلاف ليحفظ حرية الفرد المشروعة، ويحقق المصلحة العامة في آن واحد، من خلال نظم تكاملية بعيدة عن القهر أو طمس حقوق المختلف التي لا تسيء للغير ولا تضر بالمصلحة العامة، وذلك ممكن لكل من يعيش حاضر مجتمعه، ويستشرف مستقبله بعيدًا عن خلط الشأن العام بالخاص، وبعيدًا عن أي تصورات ذهنية مسبقة يرى أنها تحتم عليه نمطًا محددًا في تنظيم حياة المجتمعات المنفتحة على بعضه البعض، اليوم، والتي تضج بالتعددية، والاختلاف، والتنوع.

إن الخلط بين الشأنين الخاص والعام أو التمسك بنمط ذهني معين لتنظيم حياة تلك المجتمعات التي تعج بالتعدد والتنوع والاختلاف لن يقود إلا إلى صراع وخلل وفشل كبير في تلك المجتمعات، فما ينطبق على المجتمع الواحد لا يمكن أن ينطبق على المجتمع المتعدد في أديانه، وأطيافه، وثقافاته، وأفكاره.

وإن أي سلطة حاكمة عامة تفرض على أفرادها في الشأن الخاص ما يلغي حقوقهم في الاختيارات الخاصة ستنتهي إما إلى الفشل أو القمع والاستبداد لا محالة.

والأمثلة على وقوع ذلك الخلل كثيرة في تاريخ المجتمعات والأمم، وتلك الأمثلة تثبت أن كل تنظيم للشأن العام يقضي على حرية اختيار أفراده فيما يسوغ لهم الاختيار فيه قطعًا سينتهي بتفضيل أتباعها وفرض ما لا يسوغ فرضه على من المختلف في ذلك الاختيار وحتمًا حينها سيقع الصراع بينها وبين بعض أفرادها أو بين أفرادها المختلفين بسبب ذلك النهج، لأن تلك السلطة لا تشترك مع كل أفرادها في ذلك الاختيار الخاص الذي تفرضه سواء كان ذلك الاختيار في الدين أو المذهب أو غير ذلك من مظاهر الاختلاف، وهذا التأطير في الشأن الخاص أو الانفلات يعد خللًا وعجزًا عن التعامل مع التنوع والاختلاف الطبيعي الذي تعيشه المجتمعات.

ومهما تذرع من يرى أن العمل بفكرته هي الصواب، كأن يرى أن ذلك هو ما يجب، أو أن ذلك ما تتميز به دولته في الحاضر أو السابق، لن يصنع مجتمعًا يتمسك بالولاء لسلطته، ولن ينتج نجاحًا ولا يعطي ذلك الحق في اختزال المختلف وطمس اختياراته وقناعاته في الشأن الخاص.

إن السعي نحو الماضي ومحاولة العيش فيه لا ينتج إلا إهمال الحاضر، ويهدر فرص بناء الإنسان والأوطان، وإنتاج كل ما له قيمة.

وستظل الجهود والطاقات والأفكار والأذهان، مسخرة نحو الإطار الذي توظفه تلك السلطة لمحاولة العيش في ظلاله، وسيهمل ذلك التوجه الحاضر ويضحى به على مذبح أوهام وشعارات وخيالات ذهنية قاتلة للبناء والإبداع.

إننا سنجد من يستشهد بما في بطون الكتب من الآيات، والأحاديث، والآثار، والقصص، والنظريات، والأقوال، على التمسك بنمط مضى، وهو لا يدرك أن ذلك الماضي ليس هو الماضي ذاته قطعًا، فمعطيات وزمن وواقع كل منهما مختلف، وغاية ما يحتكم إليه في ذلك التمسك تفسيرات وآراء وتصورات واجتهادات بشرية، وهو بذلك يغفل حفظ حقوق المختلف في الشأن الخاص وبناء الصالح العام.

ولو كان هناك ماضٍ يجسد ما يستشهد به فعلًا، فإنما هو اجتهاد بشري منته بظروف ومعطيات وواقع مختلف لا يمكن استعادته في ظروف ومعطيات وواقع مختلف.

لقد بلغ المولعون باجترار الماضي حدود التكلس والضياع، ولم ينجحوا في استعادته رغم محاولاتهم، بل قد ثبت في اللحظة التي بدا لهم فيها بعض النجاح، أنهم إنما يستعيدون فهمهم هم للماضي وليس الماضي نفسه.

إن الإصرار على السعي نحو ماضٍ للعيش فيه لن يتولد عنه إفساد للحاضر الذي يعاش وتدمير المستقبل الذي يجب أن يبنى.

إن كل الدول والجماعات البشرية التي حاولت استعادة ماضيها خسرت ما كان بحوزتها، وأهدرت فرص البناء لكل ما له قيمة، بينما نجحت الدول التي وضعت حدًا لهذا الشبق المرضي بالماضي في التقدم وبناء مجتمعاتها حينما تخلت عن هوس الماضي، وهوس التنميط لكل ما هو متجدد.

إن تطوير بناء الدول والمجتمعات يستلزم الفصل بين الشأنين الخاص والعام، ومن نافلة القول، اليوم، لزوم القول باجتناب دعوات العودة للماضي أو التأطير الذي يدعو لطمس الاختلاف الطبيعي والتعددية والتنوع الذي تفرضه واقع المجتمعات.

والواجب هو التجاوب مع كل تجديد يدعو لتطوير الإنسان والمكان، وابتكار الطرق الجديدة لتنظيم حياة الناس، وتجنب ما يخشى من خلل يهدم حقوق الإنسان في جوانب الفطرة والعقل والعلم.

والواجب استبدال ذلك بالحرص على توعية الفرد وتعليمه بما يبعث على خلق تنافس وتكامل ووفاق لبناء الصالح العام المشترك، فذلك هو الذي سيدفع بالأفراد إلى التقارب، وإدراك الحقائق، وبناء العدل، وتطور الاجتهاد في العلم والمعرفة، وهداية الخلق، وعمارة الأرض، وحفظ كرامة الإنسان.