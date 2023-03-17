جوائز الأوسكار.. جدارة فنية أم صفقات خفية؟

هذا يقودنا إلى سؤال: هل جوائز الأوسكار وعلى مدى ما يقرب من قرن كانت منصفة ونزيهة إلى هذا الحد حتى تكون معيارا خالصا للجدارة الفنية والجمالية؟ وهل ذهبت لمن يستحقها بالفعل، أم ثمة ألاعيب سياسية وأساليب دعائية تسويقية، وصفقات خلف الأبواب المغلقة تلعب دورا في اختيار فيلم دون آخر؟

بجواب مختصر، فإن الاحتمال الثاني هو الأرجح، إذ يشبه الممثل والكاتب مايكل شولمان في كتابه "حروب الأوسكار: تاريخ هوليوود في الذهب والعرق والدموع"، الطريق إلى الأوسكار بالحملات الانتخابية السياسية، فهناك استراتيجيون للحملة وخبراء دعاية وأشخاص يقضون العام بأكمله في العمل على الحملات ووضع الاستراتيجيات ونشر الإعلانات وإدخال الأفلام في مهرجانات، فضلاً عن مختلف الطرق لمناشدة أعضاء معينين في الأكاديمية".

بهذا المعنى، هناك عوامل ودوافع غير فنية تقحم في مسألة الاختيار، وبعض هذه الدوافع قد تكون بنوايا طيبة، ومحاولة للحفاظ على سمعة هذا المحفل السينمائي الرفيع الذي كثيرا ما تعرض للانتقاد، ولمحطات محرجة.

ولعل فوز فيلم "كل شيء.. كل مكان في وقت واحد"، الذي نال سبع أوسكارات في الدورة الأخيرة، يشير إلى أن الاختيار جاء "انتصارا للأقليات" لا للقيمة السينمائية، فالفيلم عبارة عن خليط من الفانتازيا والخيال العلمي والآكشن والكوميديا، ويعتمد على مونتاج ذي إيقاع سريع لا يدع المشاهد يلتقط أنفاسه، مع جرعة عالية من الصخب والعنف والرسائل الفلسفية الغامضة.

ومع أن ثمة أفلاما أكثر أهمية كانت مرشحة للجوائز المهمة التي نالها الفيلم، غير أن فيلم "كل شيء.." نال نصيب الأسد من الجوائز، في محاولة من الأكاديمية الأمريكية لمراعاة التنوع، والاعتراف بدور الآسيويين، هذه المرة، في الصناعة السينمائية في هوليوود.