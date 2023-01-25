هل انتهت مدة صلاحية منتدى دافوس؟

طوال نصف القرن الماضي، بعضوية ورعايات الآلاف من القادة والشركات الأكثر تنفذاً في العالم، كان "دافوس" ورئيسه التنفيذي شواب، رأس الحربة في قيادة وتجديد العولمة كنظام عالمي له دعاته ورعاته وأدبياته، كما له معارضوه. ولكل منهما كتائبه الإعلامية وعسكره المنظورون وغير المرئيين.

في أواسط تسعينيات القرن الماضي، نظم "دافوس"، المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنبثق عن مؤتمر مدريد للسلام 91، وكان الحديث عن بنك للشرق الأوسط للتعاون والتنمية بمشاريع 100 بليون دولار، لكن أحداً لم ير شيئا، ونسيه الناس.

في عام 1998 أسس كلاوس شواب وزوجته هيلدا "مؤسسة شواب للمقاولة الاجتماعية"، وأتبعاها عام 2004 بمؤسسة "منتدى قادة العالم من الشباب" التي اعترف شواب بأنها أداته لاختراق حكومات العالم وتوظيف السياسيين لصالحه. كان حديثه زلّة لسان استعراضية لعله ندم عليها الأسبوع الماضي، عندما تناوله إيلون ماسك بسلسلة تغريدات بإيحاءات المؤامرة وانتهاء الصلاحية.

دورة "دافوس" التي انطلقت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، كانت الأولى بعد تخارُج العالم من إغلاقات جائحة كورونا. ولكورونا مع دافوس قصة أعطت إيلون ماسك ما يحتاجه من ذخيرة.

فقبل انفجار الجائحة ببضعة أشهر كان شواب أجرى في نيويورك ما وُصف بأنه "تمرين بالذخيرة الحيّة" بعنوان "إعادة ضبط وتركيب العالم" من خلال جائحة صحية. كان عنوان الورشة التي ضمت قادة الحكومات والأعمال والأمن والصحة "الحدث 201"، وتضمنت سيناريو افتراضيا للجائحة العالمية.

وبعد بضعة أشهر نشر كتابه المعروف بعنوان "كورونا.. إعادة الضبط الكبرى للعالم"، وهي النظرية التي ساعده في ترويجها بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، والرمز القيادي في منتدى دافوس.

نفس فكرة "إعادة ضبط وتركيب العالم انطلاقاً مما أحدثته كورونا"، كانت تقريباً عنوان دورة المنتدى الاقتصادي العالمي التي انعقدت الأسبوع الماضي، وأحدثت خذلاناً لشواب لم يكن يتوقعه.

كان عنوان الدورة "التعافي في ظل عالم مشرذم"، إشارةً لتداعيات الحرب في أوكرانيا وما أحدثته حتى الآن من خلل وتفكيك لآليات نظام العولمة. وفيها دعا شواب لـ"السيطرة على المستقبل" ملقياً باللوم على الشعبويين اليمينيين في تصاعد انعدام الثقة في العالم.

كما ألقى فيها ريتشارد إيدلمان، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة عالمية للعلاقات العامة، اللوم على الجماعات اليمينية بدعوى أنها تلاحق منظمات المجتمع المدني بسبب مصادر تمويلها المعروف ارتباطها بالبنوك والشركات الكبرى المؤازرة لمنتدى دافوس.