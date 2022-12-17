هذا أو سيناريو "اليوم الآخر"

الاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه قوى الحرية والتغيير –المجلس المركزي- مع المكون العسكري ثم وَقع عليه أكثر من 40 حزبًا ومنظمة مجتمعية ومهنية، في 5 ديسمبر 2022، في القصر الجمهوري أمام شهود من المجتمع الدولي، كان خطوة أولى نحو ممر ضيق يفضي إلى اتفاق نهائي هو الذي يُكمِل العملية السياسية ويخرج المريض من غرفة العمليات ليبدأ التعافي السياسي بتكوين الحكومة ثم المجلس التشريعي وبقية مؤسسات الحكم، وتدشن البلاد مرحلة استكمال الفترة الانتقالية التي قُدِّر لها سنتان من تاريخ تشكيل الحكومة.

المسافة الفاصلة بين توقيع الاتفاق الإطاري والنهائي هي برزخ بين بقاء أو فناء العملية السياسية، لأن الإطاري لا يعدو أن يكون محض إعلان مبادئ، لا يُنهي الأزمة بل يُعقدها حال وقوفه في المنطقة الوسطى دون الوصول إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

وفعلًا هذا ما يحدث الآن، فبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري وعِوضًا عن الهرولة بأقصى سرعة نحو النهائي بدأت ملاواة حول من يحق له الالتحاق بوثيقة الاتفاق الإطاري فيوقع عليها لينضم إلى عضوية نادي الاتفاق النهائي.

السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، عقد مؤتمرًا صحفيًا، يوم السبت 10 ديسمبر 2022، وأعلن تكوين تحالف "ميثاق التراضي الوطني"، ثم فاجأ الجميع بقرار التحالف الجديد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري.

وبعد يوم واحد، صدر تصريح من بعض قيادات قوى الحرية والتغيير برفض قبول توقيع مبارك الفاضل ومجموعته بدعوى أنها عملية تستهدف "إغراق" الاتفاق بقوى لا تؤمن بالانتقال الديمقراطي.

ثم أعلن دكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي أن قوى الحرية والتغيير تلقت أكثر من 60 طلبًا من مكونات سياسية ومهنية مختلفة ترغب في التوقيع على الاتفاق الإطاري، وأن العمل جارٍ في فحص الطلبات!

هذا النهج الذي يجعل الاتفاق الإطاري وكأنه محطة يتوقف فيها القطار ليس للنظر في بطاقات الركاب الجدد بل وسجلهم الجنائي واللياقة العقلية والطبية، سيؤدي تلقائيًا إلى إطالة عمر السلطة العسكرية التي يفترض أنها قبلت تسليم الحكم حال تكوين الحكومة الجديدة، ولكن كلما تأجل يوم التسليم تزداد الشكوك حول إمكانية الوصول إليه، بنفس نظرية الطبيب والمريض الذي ينتظر إقفال صدره المفتوح في العملية الجراحية.