تطور المجتمعات بين الخصوصية ومحاسن العولمة (1)
يتطور الإنسان في الحياة مع تطور التراكم المعرفي والخبرات المكتسبة، ولا يزال كذلك، وهذه هي طبيعة الحياة، وما من أحد يستقبل هذه الحياة بلا انتماء وجذور، أو بلا مستقبل منظور..
وحلقات الانتماء هذه تبدأ من الصغر أسرية، ثم تتسع عبر روابط ودوائر مختلفة عصبية موروثة من عشائر ولغات وأفكار ومعتقدات ومجموعات أخرى متنوعة مختلفة، هي التي تمنح الأفراد البشرية هويتهم الثقافية وتؤثر فيهم وتتأثر بهم.
ولم تعرف الإنسانية مجتمعا خاليا من هوية ثقافية. والهوية الثقافية ليست شيئا جامدا، بل هي كيان معنوي بعوامل كثيرة ويتأثر بتفاعل الثقافات وعوامل الانتماء المكتسبة والأفكار والمصالح، وهي تؤثر في الآخرين كذلك، فهذه طبيعة الحياة.
والتجاذب الذي يتعرض له الإنسان المعاصر اليوم بين الخصوصية والعولمة، أصبح أكثر سرعة ومرونة، فالإنسان بين هويته الثقافية التي يحددها كثير من الأمور من أهمها المفاهيم الدينية، والعادات، والتقاليد، والفنون..
وتأثر الإنسان بذلك وبالمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، يصارع تطلعاته التي قفزت بها الحداثة العالمية والحضارة المعاصرة، وهي لا تزال تجذب الانسان إلى مزيد من التنمية والرفاهية والوعي الجديد، حتى أصبحت أنظمة الدول تتطلع لتحقيق أعلى درجات الوعي والرشد في النظم والتقنيات لتحقيق العدل الاجتماعي والمشاركة والمسؤولية والشفافية والعالمية والقدرة على المنافسة والتأثير، رغم كل ما تتعرض له تلك التطلعات من مقاومة من الفئات المعارضة جهلا أو طمعا وأغراضا.
فالثقافات الإنسانية التي استقاها الإنسان من قوالب عقدية ولغوية وأفكار وتقاليد ومؤثرات مختلفة لا تزال مشدودة في الأعماق بأوتاد الماضي. والحرص على الخصوصية اعتزازا بالقديم أو توجسا من الجديد يدعم ذلك التوجه..
وهذا كله وغيره قد يخلق تكلسا وجمودا مضادا لسنن التطور في الحياة، مع أن الإنسان لم ينفك عن البحث والطموح نحو الارتقاء بسبل تطوير الحياة وتحسينها في كل الجوانب متجاوزا بذلك مطالب الخصوصية نحو العالمية.
وهذا التجاذب يقع في الغالب، فطبيعة تغير المجتمعات تحدث ذلك الحراك والتجاذب، ولذلك تواجه المجتمعات الإنسانية المعاصرة اليوم ذلك التوتر بين مطالب الخصوصية الثقافية التقليدية ومطالب التطور الحضاري نحو العالمية في جانبيه المادي والمعنوي، وهذا الذي يحدث تدافعا في عدد من الجوانب.
وهذا التدافع الذي تتعرض له أفكار الأفراد وتوجهات المجتمعات والأنظمة الحاكمة، يتسبب في وقوع كثير من حالات الجدل والصراع على كل المستويات، ويحدث تغييرا في الأفراد والمجتمعات والأنظمة، يختلف قياسه والسيطرة عليه وعلى آثاره.
فالتوتر بين الأحادية الثقافية والتنوع في كل ثقافة فخورة بذاتها، يحمل دوما التطلع للهيمنة على الثقافات الأخرى، ويزداد ذلك التطلع كلما كان لأصحاب تلك الثقافة تفوق مادي وعسكري، فيجعلهم أكثر حرصا على فرض ثقافتهم على المغلوبين، وكثيرا ما يجعل هؤلاء المغلوبون أنفسهم أكثر حرصا على تقليد ثقافة الغالب والتخلي عما هم عليه رغبة أو رهبة.
وهذا النهج كان هو حال الدول الغالبة عبر التاريخ، وهو الذي تولد بسببه طمس ثقافات ولغات وعادات كثير من الشعوب المغلوبة، وما يعيشه العالم اليوم من تصور عام مختلف، حيث يسود في ظاهره قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهود الدولية المؤسسة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأنظمة الداعمة لحفظ التنوع الثقافي، والوثائق المدونة العالمية التي تؤكد بشكل كبير على حقوق الإنسان في أحقية الاختيار والانتماء الثقافي، حتى أصبحت المجتمعات الإنسانية أكثر تطلعا لاحترام التنوع الثقافي البشري مهما تضاءل عدد أتباعها، وأصبح ذلك معدودا في الحقوق الواجبة الاحترام التي تناصرها وتقف معها التوجهات العالمية للعولمة اليوم كحق إنساني.
كل ذلك تبلور بعد أن قضت الإنسانية تجارب تاريخية في الماضي وعبر أزمان طويلة، فقد كان التأثير القهري والهيمنة والسيطرة الثقافية الغالبة سائدة بالقوة العسكرية، واليوم بدأت تلك التصورات في التراجع بشكل واضح، فلم تعد هذه الهيمنة بالقهر والسيطرة أمرا سهلا ولا مقبولا لدى أكثر الأفراد والشعوب والمجتمعات والنظم الدولية..
ليس الأمر كما كان في الماضي. لقد تطورت ثقافة المجتمعات، وأصبحت القوى المؤثرة تتقبل التعايش السلمي والتنافس والتبادل الفكري، وتنشد احترام الهويات الثقافية المختلفة، وتعترف بالتعددية الثقافية، وتعد ذلك هو الحل الأمثل لتجنب ويلات الهيمنة والسيطرة الأحادية الثقافية بالقهر..
وهذا ما أظهر قناعة الإنسان اليوم بالتنادي بالتعاون والحوار والتعايش السلمي وترسيخ قانون الحقوق في الأفراد والمجتمعات وقبول المختلف الآخر والتعايش معه تجنبا لويلات التدافع والصراعات..
وللمقال بقية إن شاء الله.