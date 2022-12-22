تطور المجتمعات بين الخصوصية ومحاسن العولمة (1)

والتجاذب الذي يتعرض له الإنسان المعاصر اليوم بين الخصوصية والعولمة، أصبح أكثر سرعة ومرونة، فالإنسان بين هويته الثقافية التي يحددها كثير من الأمور من أهمها المفاهيم الدينية، والعادات، والتقاليد، والفنون..

وتأثر الإنسان بذلك وبالمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، يصارع تطلعاته التي قفزت بها الحداثة العالمية والحضارة المعاصرة، وهي لا تزال تجذب الانسان إلى مزيد من التنمية والرفاهية والوعي الجديد، حتى أصبحت أنظمة الدول تتطلع لتحقيق أعلى درجات الوعي والرشد في النظم والتقنيات لتحقيق العدل الاجتماعي والمشاركة والمسؤولية والشفافية والعالمية والقدرة على المنافسة والتأثير، رغم كل ما تتعرض له تلك التطلعات من مقاومة من الفئات المعارضة جهلا أو طمعا وأغراضا.

فالثقافات الإنسانية التي استقاها الإنسان من قوالب عقدية ولغوية وأفكار وتقاليد ومؤثرات مختلفة لا تزال مشدودة في الأعماق بأوتاد الماضي. والحرص على الخصوصية اعتزازا بالقديم أو توجسا من الجديد يدعم ذلك التوجه..

وهذا كله وغيره قد يخلق تكلسا وجمودا مضادا لسنن التطور في الحياة، مع أن الإنسان لم ينفك عن البحث والطموح نحو الارتقاء بسبل تطوير الحياة وتحسينها في كل الجوانب متجاوزا بذلك مطالب الخصوصية نحو العالمية.

وهذا التجاذب يقع في الغالب، فطبيعة تغير المجتمعات تحدث ذلك الحراك والتجاذب، ولذلك تواجه المجتمعات الإنسانية المعاصرة اليوم ذلك التوتر بين مطالب الخصوصية الثقافية التقليدية ومطالب التطور الحضاري نحو العالمية في جانبيه المادي والمعنوي، وهذا الذي يحدث تدافعا في عدد من الجوانب.