العرب غائبون عن الساحة

آخر الاستطلاعات في هذا الموضوع بينت أن 34% من اليهود في إسرائيل يؤيدون مشاركة العرب في الائتلاف الحكومي وفي إدارة شؤون الدولة. وهذه نسبة كبيرة، بالمقارنة مع حقب سابقة في التاريخ، وموضوع مشاركتهم تحول إلى موضوع نقاش حيوي في المجتمع اليهودي.

هؤلاء المؤيدون هم اليوم ليسوا من اليمين المتطرف الحاكم، لكنهم موجودون في اليسار وفي الوسط الليبرالي وحتى في قسم من اليمين الليبرالي، وهم الذين ينظمون حملة الاحتجاج على التغييرات القضائية.. فإذا كان العرب معنيين بزيادة نسبتهم، تقع عليهم مسؤولية في هذه المشاركة وإقناع هذه الجماهير بجدوى هذه الشراكة.

في المظاهرة الأولى التي شارك فيها حوالي ألفي عربي (من مجموع 30 ألفا)، شارك وفد من كتلة الجبهة والعربية للتغيير. رئيس الكتلة النائب أيمن عودة، شارك وخطب في المظاهرة بدعوة من المنظمين، وقوبلت كلمته بتقدير كبير.

من أهم ما قاله أن "العرب يعرفون أنهم لا يستطيعون تحقيق مطالبهم في المساواة وفي إنهاء الاحتلال وإقامة السلام مع الشعب الفلسطيني، من دون أكثرية يهودية. وعلى القوى اليهودية أن تعرف أنها لن تستطيع إسقاط حكومة اليمين من دون الشراكة مع العرب".

وبالروح نفسها تكلم الكاتب عودة بشارات في المظاهرة نفسها. قوى اليمين المتطرف التي استمعت إلى الخطيبين العربيين، وشاهدت كيف حظيت كلماتهما بالتقدير، نظمت اعتداء جسديا عليهما، وهو الأمر الذي يؤكد كم هي صحيحة طريقهما في المشاركة وكم هو اليمين خائف من هذه المشاركة!

إلا أن العرب الذين شاركوا في المظاهرة الأولى تغيبوا عن المظاهرة الثانية، وحضر بدلا منهم رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس. واختار عودة ونشطاء الجبهة أن يشاركوا في مظاهرة صغيرة في حيفا. وفي مظاهرات الأسبوع الثالث (السبت 21 يناير)، تغيب العرب بشكل شبه تام، ولم يشاركوا في مظاهرة حيفا المركزية، بل أقاموا مظاهرة خاصة بهم في موقع آخر في حيفا.