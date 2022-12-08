موطن التطرف والإرهاب الحقيقي
مظاهر الإرهاب مسألة أمنية قطعا وحسمها أمنيا واجب متحتم، إلا أن الموطن الحقيقي للتطرف والإرهاب هو العقُول المُنحرِفة، والقُلُوب المريضة، يتطلب علاجا وحسما فكريا وعلميا وثقافيا واجتماعيا، وإلا ستبقى أعراضها المدمرة وقد تتكاثر وتصبح لها هيمنة في كثير من الأحيان، خاصة من هيمنت على عقولهم بعض الأفكار المنسوبة للدين، والدين بريء منها.
إن هذه الفئة لا تنحصر في أفراد، بل تندرج فيها كُتُب، ومَدارس، وتاريخ، وتقاليد ومن هذا العُمقِ المخْتَلّ، تتسرّبُ ثقافةُ التّطرُّفِ من جيلٍ إلى جيل ومن مجتمع إلى آخر، وهكذا يمتد هذا الوباء في البشَريةِ وعبر العصور، فليس هو وليد اليوم والليلة.
إن الذين يشرعون التطرف والإرهاب باسم الدّين، إنّما يستمدون ذلك الانحراف والتحريف من خللٍ أحدثَهُ بعضُ من مضى، إما متعلق بنقل أو فهم غير للدين ومن أفعال ومواقف دعاة التطرف التي وقعت عبر التاريخ وكثير من ذلك يستخدم لتصفيةِ حسابات، والحقيقة أن كل ذلك لا علاقة له بصحيح الدّين.
ومن المعروف منذُ مئاتِ السّنين، قامت أنظمةٌ مُتعاقِبةٌ بالاستثمارِ في الإرهاب تحت غطاء الشّرعيةِ الدّينية.
إن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب لهداية الخلق وإرشادهم، ولم يأتِ الدين للإضرار بحياة للناس، بل جاءَ ليخدُمَهم وينير طريقهم في الدنيا وليصلح لهم آخرتهم.
جاء ليحُثَّهُم على العلم والعقل والعمل وحُسنِ التّدبير، جاء ليرشدهم وليُعلّمهُم ما لا يَعْلمُون، جاء لبناءِ الإنسانيةِ وعمارة الأرض في كُلّ أرجائها، وبهذا المنطقِ الرّفيع، تحدَّثَتْ جميعُ الأديان، إلا أنَّ المصالح الضيّقة جعلتْ فئاتٍ من الناس تُحرّفُ كلامَ الله، وتُحوّلُ الدّينَ لسلعة يتاجر بها، وهكذا توغّلَ من استغل الأديان في تصفيةِ عقلاء، وعُلماء، وحُكماء، وكل من أراد خيرًا للحياةِ والإنسانيةِ جمعاء.
فمن قديم، لم يتردّد بعضُ المنتسبين إلى الدين، بمختلف الأديان، في مُحاربةِ العقل والتجديد والتطور، إما جهلا وإما طمعا في السيطرة لكي تُهيْمِنَ ثقافةُ النقل والجمود، ويهيمن المنتفعون من ذلك الحال من المنتسبين للفقه والعلم والسياسة وكثير من أهل الدجل والخرافة.
إننا لانزال نجد إلى اليوم أن كثيرا من تلك البلايا تنسب للدين زورا، كما ينسب للرسولِ أحاديثُ لا تصح عنه ويستميت كثيرون في الدفاع عن القول بها وتصحيحها وهكذا مضى التاريخ الإسلامي، ومع السّنين، بَدأَ العُمْقُ الدّيني الحقيقي الصحيح يختفي، وتحُلُّ مَحَلَّهُ مظاهرُ وشّكليات، بينما الدّينُ جوهرٌ وليس مُجردَ مظاهر.
لقد أدى توغل ذلك الباطل إلى استفحالِ استغلالِ الدّين لأغراض سياسية، وأصبحت الأديانُ تلعبُ دورَ الأحزاب من حيث الحوارات، وتبادُلِ التُّهَم، والتّظاهُرِ بأن هذا الدّينَ أحسنُ من ذاك، وأمن هذا الموافق مؤمنُ من أهل إلى الجنّة، ومن خالف ضال في جهنّم.
هكذا يفعل كثير من المُنتسِبين للأديان، والأديانُ في حقيقتها بريئة من ذلك، وهكذا انتشرت الكراهيةُ بين الناس، وأخذت عصاباتُ الإرهاب توسعُ سيطرتها وأطماعها أكثرَ فأكثر، واليوم في عصرنا الحالي، أصبح الإرهابُ شبيهًا بالسلاحِ النووي، يُهدّدُ المجتمعات ويهدد حياة الناس..
وأصبحت التيارات المنتسبة للأديان التي تتنافس اليوم على السلطنة بالتطرف والإرهاب تشكل أزمة خطيرة على العالم مع التقدم التقني والعولمة والتقارب، وإهمال معالجة مكمن وموطن ذلك الخلل بالفكر والثقافة والعلم والحوار أخطر..
إننا يجب أن نحصن المجتمعات ونؤسس للأجيال بتنقية الدين كما جاءت به الرسل ونحقق لهم أن الدين جاء لمصالح الناس الروحية والمادية وأنه ليس سببا لتلك الدعوات المريضة ولا علاقةَ لهُ بالإرهاب، ولا بالأطماع الإيديولوجية، ولا علاقةَ له بترويع الناس، وإباحةِ التّكفير والتفجير، وتمجيدِ القتل، وتأجيج العواطف المتهورة بعيدا عن العلم والعقل، إن الدين يجب أن يثمر للمجتمعات القيم والأخلاق والفضائل والخير والبر.
فالدّينُ خطابٌ روحي يُعلّمُ الناسَ أنهُم سواسية، ويُعلّمُ محبة الجميع، ويدعو إلى الإحسان والبر ولا يدعونا لكراهية أحد لذاته فالخلق عباد الله سواسية، قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).
إن شبكاتِ الإرهاب اليوم ليست مُجردَ أفراد، بل هي جماعات وتيارات وأفكارٌ تنشرُها مُؤسّساتٌ تعليميةٌ تحظَى بميزانياتِ من دول وجهات، كل ذلك لنشر ثقافةِ الكراهية التي تخدم أهداف وأجندات تلك الجهات وتلك الدول التي تمول تلك المشاريع.
إن على المربين والمفكرين والعلماء والساسة والمجتمعات تحمل مسؤوليتهم نحو تأسيس تحصين الناس بتعليمهم احترام الانسان لأخيه الإنسان، واحترام العقل بإعماله وعدم إهماله فلا يصح الإيمان بلا عقل، واحترام الدين بالعمل بصحيحه المتفق عليه والتدقيق فيما عداه لتنقيته، واحترام الفطرة بالحفاظ عليها وتجنب ما يفسدها تحقيقا لسلامة مسارات الإنسان في هذه الحياة، والحرص على تعليم الفرد ضرورة العمل والمشاركة في هذه الحياة.
وكل هذا سيدفع بتطويرَ الكفاءاتِ التي تحقق الصلاح الإنساني وعمارة الأرض وتصَنع الحضارةَ التي تؤسس على بناء صحيح من العقل والدين والمشاركة الواعية في الحياة والعلوم والفنُون.
إن العالم اليوم لم يعد يمكنه أن يَتقْبل مزيدًا من العنف بل أصبح يتداعى للتصدّي للإرهاب، وديننا يدعونا لذلك فلا يجوزُ أن يُحوِّلَ أحدٌ دينَ السلام إلى حقدٍ وكراهية وسلعة يتاجر بها لأغراض وأطماع، ولا مجالَ اليوم للعيش في الحياةِ المعاصرة دُون احترامٍ مُتبادَل أو بغير إنسانيةِ فكرًا وسُلُوكًا.
إننا اليوم أمام مُنعطفٍ خطير فإمّا أن تنتصرَ الإنسانية، وهذا يعني البقاء، أو تُستَبْدَلَ الجيوشُ بأفكارٍ هدّامة، وهذا يعني فساد الحياة، فما أحوجَنا للتركيز على المؤسساتِ التّربوية والدينية للتصحيح، ومن ذلك دور الأسرة فمن الأسرة تنطلقُ المحبّةُ والكراهية ومنها تنطلقُ المشاعر وفيها يؤسس التوازُن العقلي والنفسي والعصَبي.
والتّنشئةُ المتوازِنةُ تتكونُ بالتربية، وثقافةِ العقل والعدل، فعلينا أن نعمل على ذلك لئلا يجد التطرف مكانًا في عقول الناشئة ولبناء أجيالٍ تحترمُ الفطرة والعقل والدين وتحترم الآخر، ولتتعاونُ وتَتشارَك في عمارة الأرض بمَحبّةٍ وسلاَم.