موطن التطرف والإرهاب الحقيقي

مظاهر الإرهاب مسألة أمنية قطعا وحسمها أمنيا واجب متحتم، إلا أن الموطن الحقيقي للتطرف والإرهاب هو العقُول المُنحرِفة، والقُلُوب المريضة، يتطلب علاجا وحسما فكريا وعلميا وثقافيا واجتماعيا، وإلا ستبقى أعراضها المدمرة وقد تتكاثر وتصبح لها هيمنة في كثير من الأحيان، خاصة من هيمنت على عقولهم بعض الأفكار المنسوبة للدين، والدين بريء منها.

إن هذه الفئة لا تنحصر في أفراد، بل تندرج فيها كُتُب، ومَدارس، وتاريخ، وتقاليد ومن هذا العُمقِ المخْتَلّ، تتسرّبُ ثقافةُ التّطرُّفِ من جيلٍ إلى جيل ومن مجتمع إلى آخر، وهكذا يمتد هذا الوباء في البشَريةِ وعبر العصور، فليس هو وليد اليوم والليلة.

إن الذين يشرعون التطرف والإرهاب باسم الدّين، إنّما يستمدون ذلك الانحراف والتحريف من خللٍ أحدثَهُ بعضُ من مضى، إما متعلق بنقل أو فهم غير للدين ومن أفعال ومواقف دعاة التطرف التي وقعت عبر التاريخ وكثير من ذلك يستخدم لتصفيةِ حسابات، والحقيقة أن كل ذلك لا علاقة له بصحيح الدّين.

ومن المعروف منذُ مئاتِ السّنين، قامت أنظمةٌ مُتعاقِبةٌ بالاستثمارِ في الإرهاب تحت غطاء الشّرعيةِ الدّينية.