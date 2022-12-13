قطاع الطاقة الشمسية.. والهيمنة الصينية

يشهد قطاع الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي نموا مضطردا، ويُتوقع أن يستمر هذا النمو خلال العقد القادم؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب على معدات الطاقة الشمسية.

في الوقت الراهن تهيمن الصين على سلاسل توريد تصنيع المعدات الشمسية، من إنتاج البولي سيليكون إلى تجميع الوحدات الشمسية.

لكن العديد من الأسواق الرئيسة بما في ذلك الهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقوم بتنفيذ سياسات وإستراتيجيات لتشجيع تطوير تصنيع معدات الطاقة الشمسية المحلية؛ ما يضمن لها أن تكون أقل تعرُّضا لقضايا الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، والانكشاف على الصين التي تعد موطنا لأكبر الشركات المصنعة لمعدات الطاقة الشمسية في العالم.

وفي هذا الإطار، يتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن تعزز السياسات الجديدة في الولايات المتحدة والهند الاستثمار في تصنيع الطاقة الشمسية بما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

وتتوقع الوكالة أن تبقى الصين اللاعب المهيمن، لكن يمكن أن تنخفض حصتها في القدرة التصنيعية العالمية من 90% اليوم إلى 75% بحلول عام 2027.

لقد نمت قدرة الطاقة الشمسية العالمية بمقدار 126 جيجاواط و132 جيجاواط على التوالي، من 585 جيجاواط في عام 2019.