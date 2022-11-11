كرة القدم وضرباتها "غير الحرة" في ملاعب السياسة

لا تستطيع مشاهد العناق والمصافحات التي تعقب كل مبارة، أن تحجب تاريخا طويلا من العلاقة، الخفية أو المعلنة، بين السياسة وكرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، حتى أن عدد الدول والأقاليم الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (211 عضوا)، يفوق عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193).

ومع اقتراب مونديال قطر، الذي يفصلنا عنه نحو أسبوع، عاد الحديث بشأن تلك العلاقة المعقدة إلى الواجهة، ولكن بعيدا عن الخوض في هذا السجال بشأن مونديال قطر، فإن للسياسة أشواطا طويلة في الاشتباك مع كرة القدم.

إيطاليا التي فازت بكأس العالم أربع مرات، ربطت تاريخيا بين السياسة وهذه الرياضة، على نحو فاقع، وتحديدا في حقبة الزعيم الفاشي موسوليني، الذي سخر كل شيء لهذه الرياضة واستطاع تعبئة الجماهير في الميدانين السياسي والرياضي، ولعل هذا التعصب الرياضي هو الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولتين متتاليتين في 1934 و1938.

الأمر ذاته فعله الجنرال الإسباني فرانكو الذي وجد كذلك في "الساحرة المستديرة" وسيلة لرفع رصيده السياسي، على نحو شعبوي، ويقال بأنه كان ممن رعوا فريق "ريال مدريد"، ووفر له كل أسباب التفوق على الفرق الأخرى، وخصوصا فريق "برشلونة".. وحتى هذا التاريخ، فإن الكلاسيكو بين الفريقين العريقين يحمل بعدا سياسيا يرمز إلى تاريخ السجال السياسي بين المركز في مدريد وإقليم كاتالونيا الذي لا يخفي نزوعه نحو الانفصال...

وليس بعيدا عن إيطاليا وإسبانيا، فإن ألمانيا النازية سارت على الخطى ذاتها، فقد رفع الزعيم النازي أدولف هتلر التمويل المخصص للرياضات المتنوعة، ومنها خصوصا كرة القدم أضغافا مضاعفة، حتى يكسب ود الجماهير..

ولاحقا وبعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية، وتقسيم ألمانيا، فإن المباريات التي كانت تخوضها ألمانيا الغربية ضد دول المعسكر الاشتراكي إبان الحرب الباردة بين الشرق والغرب كانت تمثل محطات سياسية بامتياز، كتلك المبارة الشهيرة في نهائي كأس العالم بسويسرا العام 1954 والتي انتهت بفوز ألمانيا الغربية على المجر، واعتبرتها الأدبيات الرياضية مبارزة سياسية، فالفوز في الملاعب يعادل الانتصار في ميدان معركة..

ولعل من أكثر الأمثلة وضوحا على هذا التداخل بين السياسة والكرة، تلك المباريات التي جرت بين الأرجنتين وإنكلترا، وخصوصا بعد ما عرف بحرب الفوكلاند العام 1982، بين القوات الأرجنتينية والبريطانية التي انتهت بانتصار الأخيرة، واستمرار هيمنة بريطانيا على الجزيرة الواقعة على مقربة من سواحل الأرجنتين، جنوب المحيط الأطلسي.

ولئن انتهت معركة الفوكلاند على الأرض، فإن إصداءها وصلت إلى الملاعب الخضراء، عبر معارك أخرى كروية اندلعت بين إنكلترا والأرجنتين.

بعد الحرب بأربعة أعوام، نظمت المكسيك بطولة كأس العالم، فتواجه الأرجنتين وإنلكترا في مباراة حاسمة في ربع النهائي انتهت بانتصار الأرجنتين بهدفين أحدهما جاء بلمسة اليد الشهيرة لمارادونا، وراجت من ذلك الحين أن "يدا إلهية" هي التي تدخلت لنصرة مارادونا في تعويض رمزي عما خسرته بلاده في الحرب...

علق مارادونا، آنذاك، قائلا: "فضلت هدفي الذي سجلته باليد على كل أهدافي، كان ذلك نوعا ما كالسرقة من محافظ الإنكليز... كان ذلك كأننا هزمنا بلدا وليس فريق كرة قدم.. هذا الهدف كان انتقاما لحرب الفوكلاند".

الملاعب العربية أيضا شهدت العديد من المباريات التي طغى عليها البعد السياسي، إذ غالبا ما تسللت أصداء النزاعات العربية إلى الملاعب والمدرجات، وكادت بعضها أن تخلق أزمات سياسية، وربما كانت مباراة الجزائر ومصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي جرت في 2010 بالسودان خير مثال على ذلك، إذ تسببت في توتر دبلوماسي استدعى تدخلا سياسيا على أعلى المستويات.

كل ذلك، وسواه، لا يلغي أن لكرة القدم سحرا خاصا يتمثل في تلك الروح الجماعية التي تصاحبها من الملعب والمدرجات وصولا إلى أحياء وأزقة فقيرة نائية في قارات العالم، فهي رياضة ترمز، كما يفترض، إلى المرح والشغف والحماسة والمنافسة النبيلة، وتتلاشى، خلال ساعة ونصف (مدة كل مباراة)، الفوارق الطبقية والمذهبية والعرقية والجغرافية، ليعيش الجميع في سعادة غامرة عبّرت عنها منجّمة ألمانية حين سُئِلت عن كيفية توضيحها معنى السعادة لطفل، فردّت بهدوء وثقة: "لا أوضح له، بل أعطيه كرة ليلعب".