ما الذي يربط بين مظاهرات جورجيا وحرب أوكرانيا؟

المعسكر الأول يطمح إلى التحرر من التبعية لروسيا، وريثة الاتحاد السوفييتي، والانضمام إلى حلف الناتو، والتوجه غربا عبر تكريس نمط الحياة الغربية وقيمها المتمثلة، بحسب ما يرى أنصار هذا التيار، في الحرية والديمقراطية، فيما يريد المعسكر الآخر البقاء في ظل الكرملين، والاستمرار في الموالاة لموسكو، ويبرر مناصرو هذا النهج موقفهم بالمصالح الاقتصادية والبعد الأمني.

وإذا كانت ظروف وأسباب ودوافع الحرب الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني، قد باتت معروفة، فإن الجديد هو مظاهرات جورجيا التي عكست حجم الهوة بين تطلعات السكان ورغبة السلطات في البقاء على الحياد مما يجري في أكرانيا، تجنبا لسيناريو مماثل.

الكثير من الجورجيين انحازوا إلى صف أوكرانيا في حربها مع روسيا، لدرجة أن بعضهم قرر التطوع إلى جانب الجيش الأوكراني، بحسب تقارير تقدرهم بالمئات، فيما فضّلت سلطات تبليسي الرسمية البقاء على الحياد، والوقوف على مسافة واحدة من الحرب القريبة.

وهؤلاء من تعاطفوا مع أوكرانيا هم بالضبط الذين نظموا الاحتجاجات لمنع تمرير ما يعرف بـ"قانون المنظمات الأجنبية"، إذ يرون فيه تقييدا لحرية الصحافة، ومسّاً باستقلالية منظمات حقوقية، واعتبروه مؤشرا على "تحول استبدادي"، يذكرهم بقانون استخدمه الكرملين على نطاق واسع لقمع المنشقين، ومن شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولم يخفِ المتظاهرون حقيقة نواياهم وتحركهم المناهض، إلى حد ما، لموسكو حين هتفوا: "يسقط القانون الروسي"، في إشارة إلى أن القانون الذي أثار غضبهم يعد نسخة من قانون معمول به في روسيا.

ولعل هذا ما يفسر موقف واشنطن التي دعت السلطات في جورجيا إلى احترام التظاهرات السلمية، مؤكدة "وقوفها إلى جانب شعب جورجيا"، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في أن يحقق المتظاهرون في جورجيا "نجاحاً ديمقراطياً".