صَمْبرِيرة بيليه وعباءة ميسي

راقت لي قبل اشتعال مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 دعاية ظريفة لدار الأزياء الفرنسية الشهيرة "لويس فيتون" جاءت على شكل صورة فوتوغرافية جمعت نجمي كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي يلعبان الشطرنج فوق رقعة رُسمت على حقيبة جلدية فاخرة من إنتاج الدار، على ما يبدو أن فيها الكأس الذهبية المتنافس عليها.

لم أرَ في المشهد إشارة سابرة إلى أن المباراة النهائية ستجمع البرتغال والأرجنتين، كما توحي الصورة، ولم أقف عند ما هو مكتوب تحتها من أن النصر حالة ذهنية.

ما رأيته وشعرت به أن المشهد بكامل كادره انحياز ذكي، غير مقصود بالطبع من الدار، للعبة أعشقها وأراها تستحق أن تصبح بديلا موضوعيا عن معارك العالم الدموية وميدانا نظيفا لفض نزاعاته.

الشطرنج عالم معبأ بالرموز والأفكار والدهاء. والصورة، ومن غير قصد من صانعيه، تعلي من شأن العقل وقيمته وحضوره، وتقول بأبسط المعاني إن التفكير سيد الموقف حتى في معركة تسودها الأقدام وقوة ركلاتها ودقتها.