صَمْبرِيرة بيليه وعباءة ميسي
راقت لي قبل اشتعال مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 دعاية ظريفة لدار الأزياء الفرنسية الشهيرة "لويس فيتون" جاءت على شكل صورة فوتوغرافية جمعت نجمي كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي يلعبان الشطرنج فوق رقعة رُسمت على حقيبة جلدية فاخرة من إنتاج الدار، على ما يبدو أن فيها الكأس الذهبية المتنافس عليها.
لم أرَ في المشهد إشارة سابرة إلى أن المباراة النهائية ستجمع البرتغال والأرجنتين، كما توحي الصورة، ولم أقف عند ما هو مكتوب تحتها من أن النصر حالة ذهنية.
ما رأيته وشعرت به أن المشهد بكامل كادره انحياز ذكي، غير مقصود بالطبع من الدار، للعبة أعشقها وأراها تستحق أن تصبح بديلا موضوعيا عن معارك العالم الدموية وميدانا نظيفا لفض نزاعاته.
الشطرنج عالم معبأ بالرموز والأفكار والدهاء. والصورة، ومن غير قصد من صانعيه، تعلي من شأن العقل وقيمته وحضوره، وتقول بأبسط المعاني إن التفكير سيد الموقف حتى في معركة تسودها الأقدام وقوة ركلاتها ودقتها.
الهواء لا يملأ كرة القدم هذه. ما يملؤها ويجعلها بالأهمية تلك أنها تحفل أيضا بالرمزية والدلالات والإشارات الثقافية والاجتماعية والسياسية والانحيازات والانزياحات الكثيرة. هي بدل أكثر واقعية عن معارك وملاحم وقتالات.
صحيح أننا لا نرى أدخنة لها، ولا تصمّ آذاننا مدافعها، إلا أننا نشعر بها كصورة مصغرة لكرتنا الأرضية القادرة على جمع واحتواء ألوان الناس بكامل معانيها وأطيافها.
المهم أنه لا يمكن للرياضة، وخصوصا كرة القدم أن تغدو نقية بلا تلك الانحيازات والدلالات، ولا حتى من شطط قراءات مكشوفة، ولا أظنها ستكون ممتعة إن كانت بذلك الشكل.
فكما أن من حق كل فريق حمل علم بلده على قميصه، يحق للدولة المنظمة إبراز ثقافتها ومواقفها وأفكارها وفنونها. حتى أن لكل نسخة من المونديالات منذ خمسة عقود ثمية خاصة تمنح من المتن الثقافي والسياسي والاجتماعي للبلد المستضيف.
يبقى أن من حق الآخرين أن يقرؤوا الثيمات والرموز والإشارات باللغة التي يرونها مناسبة، شرط أن تكون قراءاتهم موضوعية متزنة غير مفضوحة النوايا الموشحة بالغيرة، أو بالحسد الذي لا يخفى على أحد.
فعندما تفاجأ العالم بالعباءة العربية أو البشت، وهي ترفل فوق الأرجنتيني ميسي خلال تتويجه بطلا للعالم قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية إن الحركة "خرّبت" أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم، لافتة إلى أن اللاعب لم يبدُ سعيداً بارتداء العباءة، إذ غطت على قميص بلاده أثناء رفعه الكأس.
لا نعرف ما هي نوعية وقدرات المجسات أو قرون الاستشعار التي استخدمتها الصحيفة العريقة لتحديد مدى تعاسة البطل بعباءته مع أن لغة جسده وضحكته التي أبرزت كامل أسنانه العليا تشير إلى كمية السعادة التي تغمره وتفيض على من حوله.
كما أن الصحيفة تنسى أن الجوهرة السوداء، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، سبق وأن اعتمر القبعة المكسيكية الشهيرة المعروفة بالصَمْبرِيرة خلال تتويجه بكاس العالم 1970، وحينها لم نسمع أحدا، حتى الصحيفة ذاتها، يقيس لنا مدى تعاسته وقد غمرته بظلالها وغطت على علم بلاده ولون قميصه.
على كل شكرا لهذه القراءة مفضوحة النوايا، الخالية من المهنية والواقعية. شكرا وهي تذكرنا بحيرتهم بعد أن فشلوا في إيجاد قبح في التفاح... سوى أنه أحمر الخدين.