خدش هيبة المنسف

أنفجرُ ضحكاً كلما تذكرت كذبتي المنسفية البيضاء على صديق صيني زارنا قبل سنوات؛ فلكي نحثّهُ على تناول المزيد من الطعام تماشياً مع عوايد العرب وشغفهم بإكرام ضيوفهم، قلت له إن المنسف سُمِّي منسفاً لأنه يجب أن "يُنسف نسفاً"، ولا يبقى منه حبةُ أرز واحدة، أو قطرة لبن، أو مزقة لحم.. آنذاك نزع ربطة عنقه بعزيمة وأخذ يجارينا بمرح في تدوير وتكوير اللقم قبل بلعها، حتى غدت عيناه بسعة فنجاني قهوة.

بعيداً عن استخدامي الكذبة الضاحكة ذاتها مع ضيوفي ليأتوا على المنسف كاملا؛ لقطع الطريق على ربة البيت التي لا محالة ستجعلنا نتناوله بائتا في اليوم التالي والذي يليه إن بقي شيء منه..

بعيدا عن هذا، أخبرني أن العرب كالصينيين القدماء في إصرارهم العجيب على حشو ضيوفهم حدّ الانفجار، عندها كشفت له، مع روقان كؤوس الشاي، أن المنسف الأردني نال اسمه من الطبق المعدني الواسع الذي كان يُقدم فيه قديما، وبقطر يزيد على متر ونصف المتر أحياناً، ويحتاج إلى أربعة رجال لحمله في الولائم الكبرى.

تداعت عليّ هذه الذكريات قبل أيام بعد أن أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي، أو ما يعرف بالتراث الحي، ويقصد من هذا الإدراج تدوين وأرشفة التفاصيل الخاصة بالمهارات والممارسات التقليدية للشعوب، وأشكال التعبير التي ترتبط بعدد كبير من أفراد مجتمع ما، وتميزهم لدى باقي المجتمعات.

ولأن الطعام ثقافة قبل كل شيء، فقد سبق المنسفَ في الإدراج عددٌ كبير من الأكلات والممارسات العالمية الشهيرة، البيتزا الإيطالية، الكسكسي المغاربي، القهوة العربية في الإمارات والسعودية وعُمان، الدولمة الأذربيجانية، السوشي الياباني، فيجاو تروبيرو البرازيلية، حساء البورش الأوكراني، البط المشوي الصيني، كبد الوز "الفْوَا غْرَا" الفرنسي، والبرياني الهندي، وغيرها.

المنسف قبل أن يكون قيمة غذائية ووجبة لذيذة تعبئ الرأس والبطن، يمثل أيقونة اجتماعية عالية المعاني سامية الدلالات؛ فهو مبدد الخصومات ورابط الأوصال وملين الأصوات في أيام الانتخابات وبناء المؤازرات..

دائري يلتقي الجميع حوله على حدّ المساواة كتفا بكتف، وله آدابه التي تُحترم؛ فالأكل بأطراف الأصابع، وليس بمفرفة راحة اليد كاملة، والأكل مما يلي الوجهة، ولا يجوز تناوش "الهبر" من أقصى الجهات أو الحفر لها، والأهم عدم تتبّع أكل المشاركين أو النظر إلى "دحابيرهم" حتى ولو غدت بحجم كرة اليد.