جدلية صلاحية الدين لتطور المجتمعات
يتكرر كثيرا طرح جدلية مدى قدرة الدين على استيعاب مستجدات العصر، واختلاف أنواع التفكير وتطوراته المتغيرة لدى الأجيال المتعاقبة، وهل الدين يمكنه مواكبة مختلف التطورات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية في المجتمعات؟ وهل يقف الدين حاجزا أو عاجزا في صلاحيته للتعامل الإيجابي مع تلك التطورات أم لا؟
وتتوقد هذه الجدلية في العصر الراهن من حين إلى آخر عندما يحتدم الخلاف بين الأطياف الفكرية في المجتمعات، وهو من أكثر وأهم الأسئلة المعاصرة النظرية المعرفية التي تدور حولها السجالات الفكرية، بين مؤيد ومعارض، وموافق ورافض، ومتردد ومتوقف، خاصة مع ما يطرح من رؤى وتوجهات ومشاريع تطمح للتجديد والتطور وتحسين الحياة في دول العالم الإسلامي.
إن تحقيق التدين وتحقيق متطلبات العصر هي قطب رحى ذلك الحراك والعراك، فقابلية الأفكار والمبادئ الدينية للعيش والاستمرار في واقع نسبي متغير متجدد على الدوام، مرهون بوعي المجتمعات بواقع وتطورات عصرهم ومدى استيعاب الدين لذلك، وخصوصا علماء وفقهاء الدين المنتمين لمدارس فقهية وعقدية دينية مختلفة، إذ كل منهم يرى أنه هو الذي يعبر عن الرؤية الصحيحة لتفسير النص الديني المقدس، وهنا تتوسع شقة التباعد والاختلاف.
وهنا تبرز أهمية احترام المختلفين لبعضهم وتجنب التعصب لتحقيق الوعي الراشد المرتبط بالاستعداد الحقيقي للاجتهاد المأمور به وتطوير آلياته والشجاعة في إعادة قراءة الأفكار ومراجعة القناعات الدينية في ضوء التطورات المتسارعة، لأن الإسلام رسالة رحمة عالمية إنسانية سامية خالدة خاتمة مهيمنة.
إن الإسلام رغم أنه رسالة سماوية خاتمة خالدة، إلا أن تفاوت الأفهام أنتجت الكثير من الآراء التفسيرية والاجتهادات الفقهية في أزمان مضت، ولا يمكن أن تعكس تلك الاجتهادات التي مضت وعي واقع المجتمعات التي تلتها أو تنسجم مع تطورات المجتمعات الحديثة والعصرية المتسارعة في المتغيرات التي قد يتناولها الاجتهاد الصحيح بأسبابه، ولا نعني بذلك المساس العابث بالنص المقدس.
فالموروث الديني منه ما هو ثابت لا يتعلق به تغيير كالعبادات والأحكام القطعية والمحكمة، ومنه ما هو متغير يختلف باختلاف معطيات الزمان والمكان والظروف المختلفة، وهذا غالبا يتعلق بحركة الإنسان في الواقع في علاقاته وشؤونه ومعاملاته وفعالياته المتنوعة، التي أصلها الاباحة والحرية والمصلحة، فهذا الموروث المنقول عمن مضى اجتهاد بشري متأثر متغير، وهو ليس إلا قراءة من جملة القراءات المتعددة لمدلولات النص المقدس، وتفسير من جملة التفسيرات للنصوص المحتملة للأوجه المختلفة..
هذا الاجتهاد مرتبط في العمق الفكري والروحي بثقافة ووعي ومدارك الإنسان نفسه، وظروفه وخصوصيات مجتمعه الذي يعيش فيه، ويمارس حياته من خلاله فالأحكام التي تصدر من هذا الفقيه أو ذاك، متحركة متغيرة يؤثر فيها اختلاف الأفهام في النصوص وتصور حقيقة مستجدات الواقع والعادات والتقاليد والأعراف وظروف الزمان والمكان والثقافات السائدة وغيرها من المؤثرات.
والإنسان يتطلع دوما للمطلق وللكمال المستطاع، لكنه محدود الوسائل والإمكانات والقدرات، وهو لا يعيش في المطلق المجرد بل في الواقع النسبي المحدود، والدين جاء لخدمة الإنسان للمساهمة في تمكينه، وتحقيق الصلاح الإنساني الأرشد، وتحسين شروط وجوده على الأرض، من خلال مساعدته على تحقيق وإقامة العدل وسلوك طريق الخير والصلاح والرشاد الروحي والمادي، وتلك المعاملات شريعة متأثرة متغيرة..
أما الدين بمبادئه الكلية فثابت، كمبدأ العدل والحرية والمساواة والخير، فهذه كليات لا تتغير ولا يجري عليها قانون النسبية مهما دار الزمان والمكان لأنها ترتبط بالمطلق، ولكن تجلياتها على الواقع هي المتغيرة.
وهنا تكمن أهمية العقل وضرورة فتح أبواب النظر والاجتهاد وتطوير التشريع لضمان إصلاح وسائل البناء والتطوير وعمارة الأرض لتحقيق الصلاح الإنساني بعيدا عن الجمود والحرفية وبعيدا عن تضييع المقاصد الشرعية.
وهذا الذي حث الله عليه في كتابه بألفاظ كثيرة تستنهض العقل، والتعقل، والتدبر، والتبصر، والإدراك، والبصيرة، والتفكر، والتفقه، والتعلم، فلله على الناس الحجة البالغة ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة فالرسل والكتب وكل معلم ظاهر للهداية، وأما الباطنة فالعقل والتدبر، فالأنبياء رسل الله من الخارج، والعقل رسوله من الداخل، لكن هل المخاطبون اليوم بما يستنهض العلم والفقه والعقل والبصيرة ونحوها على مستوى هذه الاستنهاض.
إن ميراث النبوة وحي، والواجب إعمال العقول والمدارك لتحصيل ما في ميراثهم من الخير لإقامة الدين وعمارة الأرض، لئلا يظل الناس في سبات أو غفلة كما هي حال الكثير في واقعنا العربي والإسلامي، الذي يعج بصور التناقض أو الجمود والتعصب أو الانفلات والتحزب، صور من الفوضى والخراب الفكري والبؤس العلمي الذي أصبحت تعيش فيه المجتمعات، حتى توغل فيها الاحباط والكسل، وتأبى معها الاجتهاد الأرشد، وانقمع الإبداع وتعطل، وحل هذا الإشكال هو العقبة الأولى في طريق العمل والتغيير والبناء الصحيح المتوازن.