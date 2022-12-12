جدلية صلاحية الدين لتطور المجتمعات

يتكرر كثيرا طرح جدلية مدى قدرة الدين على استيعاب مستجدات العصر، واختلاف أنواع التفكير وتطوراته المتغيرة لدى الأجيال المتعاقبة، وهل الدين يمكنه مواكبة مختلف التطورات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية في المجتمعات؟ وهل يقف الدين حاجزا أو عاجزا في صلاحيته للتعامل الإيجابي مع تلك التطورات أم لا؟

وتتوقد هذه الجدلية في العصر الراهن من حين إلى آخر عندما يحتدم الخلاف بين الأطياف الفكرية في المجتمعات، وهو من أكثر وأهم الأسئلة المعاصرة النظرية المعرفية التي تدور حولها السجالات الفكرية، بين مؤيد ومعارض، وموافق ورافض، ومتردد ومتوقف، خاصة مع ما يطرح من رؤى وتوجهات ومشاريع تطمح للتجديد والتطور وتحسين الحياة في دول العالم الإسلامي.

إن تحقيق التدين وتحقيق متطلبات العصر هي قطب رحى ذلك الحراك والعراك، فقابلية الأفكار والمبادئ الدينية للعيش والاستمرار في واقع نسبي متغير متجدد على الدوام، مرهون بوعي المجتمعات بواقع وتطورات عصرهم ومدى استيعاب الدين لذلك، وخصوصا علماء وفقهاء الدين المنتمين لمدارس فقهية وعقدية دينية مختلفة، إذ كل منهم يرى أنه هو الذي يعبر عن الرؤية الصحيحة لتفسير النص الديني المقدس، وهنا تتوسع شقة التباعد والاختلاف.

وهنا تبرز أهمية احترام المختلفين لبعضهم وتجنب التعصب لتحقيق الوعي الراشد المرتبط بالاستعداد الحقيقي للاجتهاد المأمور به وتطوير آلياته والشجاعة في إعادة قراءة الأفكار ومراجعة القناعات الدينية في ضوء التطورات المتسارعة، لأن الإسلام رسالة رحمة عالمية إنسانية سامية خالدة خاتمة مهيمنة.