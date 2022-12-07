تهمير على خط واشنطن تل أبيب

تستطيع أن تضع جانباً ما استجد في الحرب بأوكرانيا خلال اليومين الماضيين من تصعيد اخترقت فيه أوكرانيا الحدود القتالية للروس، وما قد يتداعى من ذلك في شتاء أوروبي مرشح لأن تتضاعف أعداد وفيات فقرائه بسبب نقص وقود التدفئة.

يمكن وضع ذلك المشهد جانبا بشكل مؤقت، لأن في الجوار، بالشرق الأوسط، قصة أخرى تتواصل بسرعة، ولها حيثيات تستحق المتابعة، على الأقل لتقييم إن كان الصراخ المتسرب منها جدياً أو من نوع تهمير القطط المنزلية.

هي قصة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي دخلت خلال الأسبوعين الماضيين نفقاً قارس البرودة، تختلط فيه التحذيرات والمطالب المتصلة بمشروع الدولة الفلسطينية، مع التوجّع الإسرائيلي من سرعة وقوة الأصوات الأمريكية المعادية للصهيونية وللسامية.

جدّية هذه القصة المتحركة، مردّها باختصار، أن فوز الائتلاف اليميني الشوفيني في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، كشف عن دمامل وأورام كان مسكوتاً عنها لأسباب عديدة، وفي مقدمتها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تحتمل صحته ولا برنامج إدارته في الشرق الأوسط، عبور مطبات من نوع الاصطدام بالحليف إسرائيل فيما هو منشغل باحتواء الاختراقات الإيرانية لأمن دول الجوار في الشرق الأوسط.

لكن التشكيلة الحكومية في إسرائيل، التي لم تستكمل رسمياً بعد، فرضت على رئيسها بنيامين نتنياهو شركاء ممثلين للصهيونية الدينية وللكاهانية، بما عمّم في الولايات المتحدة وقبلها في الشرق الأوسط انطباعات/ قناعات بأن الوجه الإسرائيلي تغيّر، وأن التغيير يحمل معه سياسات صدامية منظورة، على صعيد تطوير المشروع الاستيطاني في الضفة، والمقدسات في القدس، وعلى مستقبل السلطة الفلسطينية المتداعية أساساً..