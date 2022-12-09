فيلم "فرحة".. و"خوف الغزاة من الذكريات"

أثار فيلم "فرحة" الأردني، للمخرجة دارين سلام، موجة غضب في إسرائيل، لم تقتصر على المواطن العادي بل وصلت الى أعلى المستويات السياسية، في تحرك غير متوقع أعاد إلى الأذهان قصيدة محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، وتحديدا المقطع الذي يقول فيه "... وخوف الغزاة من الذكريات".

"الخوف من الذكريات" هو، بالضبط، ما حرك الرأي العام الإسرائيلي الشعبي والرسمي، للوقوف ضد فيلم "فرحة"، الذي يسرد جانبا من أحداث نكبة فلسطين عام 1948، التي شردت نحو 700 ألف فلسطيني، وأودت بحياة نحو 15 ألفا، بحسب المصادر الفلسطينية.

لكن ثمة من يتساءل بأن أحداث النكبة وثقت في مئات الأفلام الروائية والتسجيلية والمسرحيات والقصائد والروايات، فلماذا هذا الفيلم تحديدا هو الذي أغضب تل أبيب؟.

الجواب باختصار هو أن هذا الاستياء الإسرائيلي ضد الفيلم تصاعد على نحو حاد حينما بدأت منصة نتفليكس بعرضه، مؤخرا.