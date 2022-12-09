فيلم "فرحة".. و"خوف الغزاة من الذكريات"
أثار فيلم "فرحة" الأردني، للمخرجة دارين سلام، موجة غضب في إسرائيل، لم تقتصر على المواطن العادي بل وصلت الى أعلى المستويات السياسية، في تحرك غير متوقع أعاد إلى الأذهان قصيدة محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، وتحديدا المقطع الذي يقول فيه "... وخوف الغزاة من الذكريات".
"الخوف من الذكريات" هو، بالضبط، ما حرك الرأي العام الإسرائيلي الشعبي والرسمي، للوقوف ضد فيلم "فرحة"، الذي يسرد جانبا من أحداث نكبة فلسطين عام 1948، التي شردت نحو 700 ألف فلسطيني، وأودت بحياة نحو 15 ألفا، بحسب المصادر الفلسطينية.
لكن ثمة من يتساءل بأن أحداث النكبة وثقت في مئات الأفلام الروائية والتسجيلية والمسرحيات والقصائد والروايات، فلماذا هذا الفيلم تحديدا هو الذي أغضب تل أبيب؟.
الجواب باختصار هو أن هذا الاستياء الإسرائيلي ضد الفيلم تصاعد على نحو حاد حينما بدأت منصة نتفليكس بعرضه، مؤخرا.
هذه المنصة تحظى بملايين المشتركين، وهي أساسا متهمة من بعض الأصوات العربية بأنها منحازة ضد العرب، وتروج لمفاهيم لا تتناسب مع قيم وأخلاقيات مجتمعاتهم المحافظة، وحين تعرض فيلما مثل "فرحة"، فإن إسرائيل ستنظر إليه من منظار مختلف، كما جاء على لسان وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي قال: "من الجنون أن نتفلكس قررت بث فيلم هدفه الوحيد هو التحريض على كراهية الجنود الإسرائيليين".
المخرجة الأردنية دارين سلام، قالت إن القصة مستوحاة من أحداث واقعية، كما يشير الفيلم في جملة استهلالية، عن فتاة فلسطينية شهدت على مجزرة خلال النكبة قبل أن تنتقل إلى سوريا، حيث التقت هناك بصديقة روت لها القصة، وهذه الصديقة لم تكن سوى والدة دارين التي روت الحكاية لابنتها، فقررت الأخيرة، بدورها، سردها في فيلم درامي.
أحداث الفيلم بسيطة، وهي تتمحور حول "فرحة" بطلة الفيلم (تجسد دورها كرم الطاهر) ذات الأربعة عشر عاما، والتي تعيش، مع صديقاتها، في وداعة قريتها وسط الينابيع والبساتين وحفيف الأشجار وخرير المياه... تتابع دراستها في "الكتّاب" وتحلم باستكمال تعليمها في المدينة، تحصل على موافقة والدها بذلك، لكن حلمها لم يتحقق، فسرعان ما يهجم الجنود الإسرائيليون على القرية، فيضطر والد فرحة إلى إخفاء ابنته في قبو للمؤونة، ويلتحق بالمقاتلين.
تعيش فرحة في ظلام القبو خائفة مذعورة، تسمع أزيز الرصاص والانفجارات والصرخات، لكن الحدث الذي سيبقى مطبوعا في ذاكرتها، للأبد، هو مشاهدتها من شقوق في القبو إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص على أسرة فلسطينية من أب وأم وثلاثة أطفال، بينهم رضيع.
هكذا وبدون مقدمات، تنتهي حياة أسرة كاملة، لتترك ندوبا في روح الفتاة التي استحالت حياتها جحيما، بعد أن تهدأ عاصفة الاجتياح، تخرج منهارة من القبو وتسير في طريق مجهول قرب "بساتين مقطوعة الظل" لتصبح لاجئة، كما حصل مع مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد النكبة.
رشح الأردن الفيلم للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، ومن المرجح أن الفيلم لن يتمكن من نيل هذه الجائزة، التي تتنافس فيها أرفع الأعمال السينمائية، غير الناطقة بالإنكليزية، في العالم.
وقد يحاجج البعض بأن أسبابا سياسية ربما تحول بين الفيلم وبين الجائزة، وهذا مستبعد ذلك أن الفيلم فنيا منفذ بشكل متواضع، فرغم أنه فيلم مؤثر كحكاية، إلا أنه يفتقر إلى الكثير من العناصر الجمالية والإبهار البصري.
مكان التصوير يكاد يكون موقعا واحدا هو القبو وباحة البيت التي شهدت الجريمة، وكأننا إزاء عرض مسرحي، وحتى مشهد الإعدام بدا مفتعلا، ومبالغا فيه، فضلا عن أن الأزياء والمناظر الجميلة الملونة التي نراها في بداية الفيلم قد لا تكون معبرا عن الواقع الفلسطيني، آنذاك، بل أرادت المخرجة إظهار المفارقة بين الوضع الفلسطيني قبل الاحتلال وبعده.
مع ذلك، يُسجل للمخرجة أنها اختارت في باكورة أعمالها الروائية الطويلة قضية تكاد تكون منسية بالنسبة لبنات جيلها، واستطاعت أن تصل إلى منصة نتفلكس، وأن تترشح للأوسكار، وأن تفتح معركة سينمائية مع إسرائيل، التي انشغلت بالفيلم بقدر اهتمامها بتشكيل الحكومة الجديدة.