الهند.. و"العائد الديموغرافي"

العامل الأكبر وراء تعداد سكان الهند الهائل والذي تجاوز 1.4 مليار نسمة هو نسبة الشباب، 650 مليون هندي (ما يقرب من نصف سكان البلاد) تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن الهند لن تصل إلى ذروتها السكانية حتى عام 2065، وهو الأمر قد يمنحها عقودا من توفر القوى العاملة الشابة والرخيصة.

هذا ما يسمى بـ"العائد الديموغرافي"، وهو الذي ساعد دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين على أن تصبح قوى تصنيعية عالمية، ويأمل المسؤولون الهنود أن يتكرر نفس الوضع في المسار التنموي لبلادهم، حيث تتطلع نيودلهي الى جذب الشركات الغربية والآسيوية الكبرى في العالم للتحول الى قوة اقتصادية تنافس الصين.

في الحقيقة إن هذا التزايد السكاني للهند صاحبه أيضا تصاعد في الأهمية الاقتصادية للبلاد على المستوى العالمي، خلال العقد الماضي، أو عندما بدأ ناريندرا مودي ولايته الأولى كرئيس للوزراء في عام 2014، تقدمت الهند من كونها عاشر أكبر اقتصاد في العالم، إلى الترتيب الخامس في الوقت الراهن.

ومن حيث حجم سوق الأوراق المالية، فقد وصلت بالفعل إلى المركز الرابع، خلف أمريكا والصين واليابان فقط.. كما تحتل الهند المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في عدد شركات "يونيكورن" أو الشركات الناشئة غير المدرجة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.

وفي المقابل تعتبر البلاد لاعبا رئيسا في أسواق الطاقة العالمية حيث إنها ثاني أكبر مستورد للفحم، وثالث أكبر مستورد للنفط، ورابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال.