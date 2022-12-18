مديونية تونس.. بين الإرث الاستعماري الثقيل وتحديات الراهن

تثير قضية المديونية شجوناً كبيرة لدى التونسيين، فالكبار منهم والصغار تعلموا من دروس التاريخ بمراحل دراستهم الأولى، أن التداين الخارجي المفرط لبلادهم كان سبباً في وضع الوصاية عليها ثم احتلالها من قبل فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر.

حتى منتصف ذلك القرن، كانت تونس بلداً زراعياً ينتج ما يغطي احتياجات البلاد، ولم تكن في حاجة إلى تسول البنوك الأجنبية والوسطاء لتحصل على قروض بفوائد مُشطة، حتى اعتلى عرشها الصادق باي سنة 1850..

وبدأ مسلسل الاقتراض والارتهان للخارج وفقدان السيادة، بعد أن دبّ الفساد في رأس السلطة وفي حاشية الباي من الوزراء، وعلى رأسهم الوزير الأكبر مصطفى خزندار، الذي غطى على سرقات ونهب المال العام من طرف مسؤول خزينة الدولة محمود بن عياد، الذي مد يديه، كما يذكر المؤرخون، إلى 60 مليون فرنك من المال العام، أي ما يعادل 4 مرات ميزانية الدولة التي لم تكن تتجاوز 15 مليون فرنك، وفرّ بها إلى فرنسا..

وعلى نهجه سار خلفه في الإشراف على الخزينة اليهودي نسيم شمامة، الذي استطاع أن يقرض الدولة مبالغ كبيرة تأتت له من عمولات وصفقات مشبوهة عديدة، ثم فرّ بدوره إلى فرنسا مُحملاً بالثروة الطائلة التي جمعها.