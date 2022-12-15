مشروعية اللهو

يظن بعض الناس أن اللهو يخالف الدين بإطلاق، ومنهم من يرى أنه لا شأن للدين باللهو، وآخرون أفرطوا فيه فظنوا أن بوسعهم اللهو كما يشاؤون جهلا بقيمة الوقت أو استسلاما لواقع لا يحبذونه، فاتخذوه وسيلة للهرب من التفكير في إشكالات ذلك الواقع، وجعلوا اللهو بديلا لمحاولة تقويم مسار الحياة وبديلا عن مواجهة النفس والمجتمع، حتى أصبح كمخدر للطاقات والقيام بمهام الحياة ومضيعة للأوقات والواجبات.

إنه لمن المؤسف أن يغفل كثيرون عن غايات الشرع في المباحات المعينة على تحقيق توازن الإنسان في هذه الحياة واعتداله بتحقيق العبادة وعمارة الأرض وقطع الملل والسآمة في مواصلتها، وذلك حين يرى البعض بشكل عام أن اللهو والعمل ببعض المباحات يعد عبثا ومما لا قيمة له في الحياة.

وإنما أباح الشرع اللهو بالقدر المعقول وشرع المباحات لتحقيق التوازن بين الروح والمادة، ولتحقيق الصلاح العام ضمن الغاية الكبرى من خلق الإنسان، التي شرع بعض اللهو لتكميلها، وجعلت من المباحات تعزيزا لاستقامة أحوال الإنسان فيها فلا يعد الأخذ بها بالقدر المعقول من الصوارف المذمومة لتحقيق العبودية لله، فاللهو له في الدين معنى غائي يُعزِّز تمسك البشر بالإيمان والطاعات وعمارة الأرض، فهو محمود العاقبة بهذا المعنى يشحذ الهمم ويجدد العزائم، وما يتوهم من أنه من مثبطات الخير ومن العبث خلل فكري يتولد عنه خلل في السلوك.

فاللهو بالقدر النافع من ضروريات الإنسان الفطرية في هذه الحياة المليئة بالمنغصات، واللهو يحقق الترفيه فيها ويقطع عنها السآمة والملل، ويجدد لها عزمها وحيوتها، فهو ليس بعبث كما يظنه البعض، فالعبث هو الأمر الفارغ الذي ليس له فائدة، واللهو ليس كذلك.

والجدية في الحياة لا تتنافي مع الحاجة لإشباع الحاجات الفطرية للإنسان إشباعا معتدلا متوازنا، ومن لم يحقق فهم ذلك المعنى فقد يختل توازن مزاجه وتضطرب حياته، فالحزم في تحصيل العلم أو العمل يتطلب قدرا معقولا من الترفيه عن النفس أحيانا لتجديد نشاطها ولتستأنف العمل والتحصيل بقوة وحماس.

فالقلوب قد تكل وتمل، وإذا ملت وكلت ضعفت، قال الغزالي: "إني لأستعين بشيء من اللهو على الجد".