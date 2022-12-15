مشروعية اللهو
يظن بعض الناس أن اللهو يخالف الدين بإطلاق، ومنهم من يرى أنه لا شأن للدين باللهو، وآخرون أفرطوا فيه فظنوا أن بوسعهم اللهو كما يشاؤون جهلا بقيمة الوقت أو استسلاما لواقع لا يحبذونه، فاتخذوه وسيلة للهرب من التفكير في إشكالات ذلك الواقع، وجعلوا اللهو بديلا لمحاولة تقويم مسار الحياة وبديلا عن مواجهة النفس والمجتمع، حتى أصبح كمخدر للطاقات والقيام بمهام الحياة ومضيعة للأوقات والواجبات.
إنه لمن المؤسف أن يغفل كثيرون عن غايات الشرع في المباحات المعينة على تحقيق توازن الإنسان في هذه الحياة واعتداله بتحقيق العبادة وعمارة الأرض وقطع الملل والسآمة في مواصلتها، وذلك حين يرى البعض بشكل عام أن اللهو والعمل ببعض المباحات يعد عبثا ومما لا قيمة له في الحياة.
وإنما أباح الشرع اللهو بالقدر المعقول وشرع المباحات لتحقيق التوازن بين الروح والمادة، ولتحقيق الصلاح العام ضمن الغاية الكبرى من خلق الإنسان، التي شرع بعض اللهو لتكميلها، وجعلت من المباحات تعزيزا لاستقامة أحوال الإنسان فيها فلا يعد الأخذ بها بالقدر المعقول من الصوارف المذمومة لتحقيق العبودية لله، فاللهو له في الدين معنى غائي يُعزِّز تمسك البشر بالإيمان والطاعات وعمارة الأرض، فهو محمود العاقبة بهذا المعنى يشحذ الهمم ويجدد العزائم، وما يتوهم من أنه من مثبطات الخير ومن العبث خلل فكري يتولد عنه خلل في السلوك.
فاللهو بالقدر النافع من ضروريات الإنسان الفطرية في هذه الحياة المليئة بالمنغصات، واللهو يحقق الترفيه فيها ويقطع عنها السآمة والملل، ويجدد لها عزمها وحيوتها، فهو ليس بعبث كما يظنه البعض، فالعبث هو الأمر الفارغ الذي ليس له فائدة، واللهو ليس كذلك.
والجدية في الحياة لا تتنافي مع الحاجة لإشباع الحاجات الفطرية للإنسان إشباعا معتدلا متوازنا، ومن لم يحقق فهم ذلك المعنى فقد يختل توازن مزاجه وتضطرب حياته، فالحزم في تحصيل العلم أو العمل يتطلب قدرا معقولا من الترفيه عن النفس أحيانا لتجديد نشاطها ولتستأنف العمل والتحصيل بقوة وحماس.
فالقلوب قد تكل وتمل، وإذا ملت وكلت ضعفت، قال الغزالي: "إني لأستعين بشيء من اللهو على الجد".
فشيءٌ يسيرٌ من اللهو دواء للجد ومضاد للملل، والملل أكثر تعذيبا للنفس من الألم، فالملل يحدث بسبب الرتابة على حال ما، وقد يفسد الملل أنبل العلاقات بين الناس كعلاقة الحب المطلوبة بين الزوجين لأنها لبنة الحياة، فقد يصيبها الملل بوحشة تكسر جمالها وبقاءها، فهو آفة قد تميت جمال هذه العلاقة، كما قال الشاعر:
يموت الهوى مني إذا ما لقيتها*** ويحيا إذا فارقتها فيعود
كما أن في الملل آفة أخرى تتسبب للإنسان بوحشة في النفس فيجلب لها الغم الذي قد يدفع بالإنسان للكسل، وربما أصاب بعض ضعفاء الإيمان ذلك الغم بنكسة تجعل العاجز منهم يعاقر ما ينسيه ذلك الغم فيقع في شرب المسكرات المحرمة.
إن وحشة النفوس تأنس بأمور كثيرة، فتأنس بالإيمان، وتأنس بالحب، وتأنس بما هو جديد مفرح، وتأنس بقدر من الترفيه واللهو. ويتفاوت الناس في ما يؤنسهم من ذلك بحسب كل واحد منهم إلا أن هناك قدرا إنسانيا مشتركا، والأسر والمجتمعات أحوج ما تكون في تعزيز نشاطها ورابطتها إلى الترفيه، لإذهاب وحشة النفوس التي هي من أخطر أسباب الشعور بالشقاء في الحياة.
وفلسفة تعزيز الجد ببعض اللهو حالة إنسانية واقعية صورها كثير من الأدباء والمفكرين في مقالات وأقوال، حتى قال فيها ابن الفارض في تائيته المشهورة:
ولا تك باللاهي عن اللهو جملة
فهـزل الملاهي جد نفس مجدة
والمعنى أن الإنسان المجد ذا النفس المجدة ينبغي أن يفرد مكانا للهو، لأن هذا من الجدية التي يحتاج إليها لمواصل سيره في هذه الحياة.
والإنسان الذي يأخذ كل الأمور بصرامة د ولا يعنى بالتوازن المطلوب يعد من القساة، والقسوة يبس في الطباع، وقد ينتهي ذلك اليبس فيها بالكسر أمام تقلبات الحياة وعنائها.
ومن المعاني اللطيفة التي يصنعها اللهو في النفوس أنه يزيد من شفافيتها فتكون أقدر على الحدس والتفرس والاستطلاع الذي قيل عنه:
ذكي تظنّيه طليعة عينيه ***يرى قلبه فـي يومه مـا ترى غدا
والمعنى أنه من ذكائه يعرف الأمور قبل وقوعها، فكأن ظنه طليعة لعينه، فهو يرى بقلبه اليوم ما تراه واقعا في الغد.
فاللهو من الممارسات التي يحتاج إليها الإنسان أحيانا فيكون نافعا له، كما أنه قد يكون باطلا مكروها أو حراما؛ كما في قول الله: "ومن الناس من يشتري لَهوَ الحديث ليضل عن سبيل الله"، فحين يتخذ اللهو للإضلال عن طريق الحق يكون مذموما بلا شك.
فاللهو والترفيه مطلوبان في مجال إشباع حاجات الإنسان الفطرية بتوازن يحقق الوسط الذهني، فكما أن الكرم فضيلة بين رذيلتي الإسراف والبخل، والشجاعة فضيلة بين رذيلتي التهور والجبن، فكذلك اللهو المباح بالقدر المعقول فضيلة بين العبث الدائم والجد الدائم، وهكذا نجد الفضائل بين جانبين مذمومين يتعلقان بالإفراط والتفريط، والحق التوسط، وهو المندوب إليه، واللهو المعتدل فضيلة بين رذيلتي المجون والصرامة.
ولذلك جاء في صحيح البخاري عن عائشة، أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله: "يا عائشة، ما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
كما روي عنها في الصحيحين أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي عن وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد". وتلك الأيام أيام منى.
وقد اختلف العلماء في أعيان اللهو التي لم يرد فيها نص أو دليل يبيحها أو يحرمها على ثلاثة أقوال، فقيل بالإباحة، وهو قول الأكثر، وقيل بالحظر، وقيل التوقف، والأظهر القول بعموم الإباحة لعموم نصوص الإذن، والتوسط في ذلك هو الحكمة التي تجدد نشاط الانسان، وتبعث فيه العزم على مواصلة السير دون ملل ولا كلل. وما يختص به بعض أهل العزم من القدرة على مواصلة الجد لا يصلح أن يكون قانونا عاما لكل الناس.