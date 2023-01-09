إني أراك في باندورا أفاتار

وفي حالتنا مع الفيلم، ماذا يكمن خلف ذلك الإبهار المبهر في كوكب بعيد قريب، يزخر بالصخور الهائمة والمياه البعيدة المدهشة والفضاءات الواسعة، والألوان الخلابة والأشجار والكائنات العجيبة والأحداث غير المتوقعة؟

حال خروجك من قاعة السينما ستدرك أن جوهر الفيلم، المصنف في خانة الخيال العلمي، رسالة مشفّرة بلغة العاطفة والمنطق معاً لإنقاذ كوكبنا الحزين، ولكن المخرج العبقري أراد أن يوصلها موشاة بخيال خصب عامر بالمعاني؛ ليجعلنا نؤمن أن أمنا الأرض تتعرض الآن للغزو الشرير الذي جرّف بيئتها وملأها بالغازات الدفيئة حتى غدت قاب وجعين من كوكب قاحل غير قابل للحياة، من فرط همجيتنا وغرورنا وطيشنا وجشعنا وعدم رويتنا لأنفسنا والآخرين نخرج من الفيلم موقنين أن علينا التمسك بآخر ما ظل عالقا في صندوق بندورا الشهير.

أعتقد أن كاميرون كان ذكيا ذا بعد نظر حين أطلق اسم باندورا على كوكبه المخيل، حتى ولو أن بعضا من النقاد الذين لم يتعمّقوا في مرامي الاسم عابوا عليه الاختيار؛ لتقاطعه مع أفلام عديدة حملت الاسم ذاته.

في الأسطورة اليونانية قدمت الأسياد هدية رائعة للإنسان، هي امرأة بهية اسمها باندورا، أي هدية الجميع، فالكل اشترك في تجميلها وتزيينها، ثم أعطوها هدايا كثيرة وصندوقا ذهبيا مقفلاً شرط ألا تفتحه أبدا. وكانت آخر هدية قُدمت لها الرغبة بمعرفة المستقبل، إلا الصندوق الذي دفنته لتدفن فضولها وأرقها بشدة فنهضت في ليلة وحفرت حتى أخرجته، ثم أدخلت مفتاحاً في القفل ورفعت الغطاء ببطء.