ضلع المرأة المكسور

من أجل آمنة حكايمية، السيدة التونسية التي اقتلع زوجها، في لحظة غضب عمياء، عينيها أمام مرأى ومسمع أطفالها الصغار..

ومن أجل الطالبات الجامعيات المصريات أماني الجزار ونيرة أشرف وسلمى بهجت والطالبة الأردنية إيمان إرشيد اللواتي تم اغتيالهن، أمام جامعاتهن، في لحظة غيرة وحب امتلاك عنيف..

ومن أجل ضحايا النزاعات السياسية والحروب الأهلية وشهيدات العدوان الغاشم على الأراضي المحتلة..

ومن أجل ضحايا التحرش في مواقع العمل وفي الأماكن العمومية، وضحايا الاستغلال الاقتصادي للفلاحات والحرفيات اللواتي يُسابقن الفجر إلى حيث تُستنزف جهودُهن ويسيل عرقهن..

ومن أجل الملايين من النساء المُعنفات الأخريات اللواتي تُنتهك حرمة أجسادهن وكرامتهن، خصصت الأمم المتحدة 16 يوما من كل عام، انطلاقا من يوم 25 نوفمبر للتنديد، من خلال العديد من الأنشطة، للتنديد بهذه الظاهرة وللبحث عن سبل للحد منها باعتبارها تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وللتذكير بأن أغلب النساء، في العالم، يتعرضن في حياتهن على الأقل إلى ثلاثة أنواع من العنف الذي تتعدد أشكاله وتتجدد كل يوم مثل العنف المادي والنفسي واللفظي والجنسي والاقتصادي والسيبراني الذي يلاحق المرأة على شبكات التواصل الاجتماعي.