أكبر من تطبيع ثنائي

يبدو أن العد العكسي لتطبيع العلاقات السورية التركية قد بدأ بالفعل، وأن الاجتماع الرفيع الذي عُقد في موسكو بين وزيري الدفاع ورئيسي مخابرات كل من سوريا وتركيا، شكّل المسمار قبل الأخير في نعش التوتر الذي ظل سمة علاقات البلدين خلال العقد الماضي.

وتكمن أهمية صفحة التطبيع المنتظرة، بين دمشق وأنقرة، أنها يمكن أن تكون الفصل الأخير لا في عمر أزمة العلاقات الثنائية فقط، بل في عمر الأزمة السورية برمتها، فتركيا كانت تاريخيًا بوابة الأزمة السورية ومدخلها، وبسببها تدهورت العلاقات بين البلدين، وهي، اليوم، مع تصاعد وتيرة الاتصالات والتصريحات الإيجابية عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات قد تكون بوابة الحل ليس فقط لخلافات البلدين فحسب وإنّما لمعالجة كل التداعيات التي نتجت عن الأزمة وعقّدت مسارها.