الغاز الروسي.. ماذا بعد؟

بعد ما يقرب من نحو 10 أشهر من الحرب في أوكرانيا، واقتراب دخولنا في عام جديد قد يكون حافلا بأجواء عدم اليقين وربما المفاجآت، تواجه روسيا انخفاضا كبيرا في صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، في حين بدأت هوامش الربح المفاجئ من ارتفاع أسعار الصادرات في التضاؤل؛ ما دفع موسكو إلى دراسة خيارات تنويع صادرات الغاز على نطاق أوسع بعيدًا عن أوروبا.

وفقًا لبيانات شركة "غازبروم" الروسية الأخيرة، تم تزويد أوروبا (بما في ذلك تركيا) والصين بما يعادل 97.8 مليار متر مكعب هذا العام في الفترة من الـ1 من يناير/كانون الثاني إلى الـ15 من ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من 178 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وفي حال بقيت التدفقات اليومية عند المستوى الحالي، فقد تنخفض صادرات غازبروم إلى أوروبا (بما في ذلك تركيا) إلى أقل من 50 مليار متر مكعب في العام المقبل. كما لا يمكن استبعاد المزيد من التخفيضات وتوقف الإمدادات وسط التوترات الحالية بين روسيا والغرب.

وعلى الرغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في خطابه الأخير أن بلاده ماضية في تنويع الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات إلى الصين وآسيا الوسطى وتركيا، مع ذلك ينبغي القول إنه لا يمكن للتنويع أو حتى الاتجاه إلى الشرق أن يعوض على الفور حجم/أسعار السوق الأوروبية المفقودة وربما خلال السنوات القليلة المقبلة.

لكن روسيا ليست معدومة الخيارات، بداية يمكن استبدال بعض أحجام الغاز في خطوط الأنابيب الروسية في أوروبا بالغاز الطبيعي المَسيل الروسي، بشكل أساس من مصنع يامال للغاز الطبيعي المسيل التابع لشركة نوفاتيك، ولكن أيضا من منشأة بورتوفايا التي أطلقتها شركة "غازبروم" أخيرًا، والتي باعت بالفعل شحناتها الأولى في اليونان.

كما يمكن لارتفاع الطلب المحلي، أو نجاح روسيا في توسيع طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات استيعاب جزء آخر من الغاز الموجه للتصدير.