الغاز الروسي.. ماذا بعد؟
بعد ما يقرب من نحو 10 أشهر من الحرب في أوكرانيا، واقتراب دخولنا في عام جديد قد يكون حافلا بأجواء عدم اليقين وربما المفاجآت، تواجه روسيا انخفاضا كبيرا في صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، في حين بدأت هوامش الربح المفاجئ من ارتفاع أسعار الصادرات في التضاؤل؛ ما دفع موسكو إلى دراسة خيارات تنويع صادرات الغاز على نطاق أوسع بعيدًا عن أوروبا.
وفقًا لبيانات شركة "غازبروم" الروسية الأخيرة، تم تزويد أوروبا (بما في ذلك تركيا) والصين بما يعادل 97.8 مليار متر مكعب هذا العام في الفترة من الـ1 من يناير/كانون الثاني إلى الـ15 من ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من 178 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وفي حال بقيت التدفقات اليومية عند المستوى الحالي، فقد تنخفض صادرات غازبروم إلى أوروبا (بما في ذلك تركيا) إلى أقل من 50 مليار متر مكعب في العام المقبل. كما لا يمكن استبعاد المزيد من التخفيضات وتوقف الإمدادات وسط التوترات الحالية بين روسيا والغرب.
وعلى الرغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في خطابه الأخير أن بلاده ماضية في تنويع الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات إلى الصين وآسيا الوسطى وتركيا، مع ذلك ينبغي القول إنه لا يمكن للتنويع أو حتى الاتجاه إلى الشرق أن يعوض على الفور حجم/أسعار السوق الأوروبية المفقودة وربما خلال السنوات القليلة المقبلة.
لكن روسيا ليست معدومة الخيارات، بداية يمكن استبدال بعض أحجام الغاز في خطوط الأنابيب الروسية في أوروبا بالغاز الطبيعي المَسيل الروسي، بشكل أساس من مصنع يامال للغاز الطبيعي المسيل التابع لشركة نوفاتيك، ولكن أيضا من منشأة بورتوفايا التي أطلقتها شركة "غازبروم" أخيرًا، والتي باعت بالفعل شحناتها الأولى في اليونان.
كما يمكن لارتفاع الطلب المحلي، أو نجاح روسيا في توسيع طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات استيعاب جزء آخر من الغاز الموجه للتصدير.
كما إنه من المنتظر أن ترتفع صادرات غازبروم إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" إلى نحو 22 مليار متر مكعب في عام 2023 من نحو 15 مليار متر مكعب خلال العام الحالي، وسط توقعات أن تصل إلى الطاقة المخطط لها البالغة 38 مليار متر مكعب في السنة في عام 2025.
وعلى المديين المتوسط والطويل من المتوقع أن تصبح الصين المستورد الرئيس للغاز لروسيا لتحل محل الاتحاد الأوروبي خاصة في حال تم بناء وتشغيل خط أنابيب " باور أوف سيبيريا 2" خلال العقد الحالي.
لكن لتجنب الاعتماد المفرط على الصين، تبحث موسكو أيضا عن فرص في أسواق أخرى. أولاها الاقتراح الذي قدمه بوتين ويهدف إلى إقامة تحالف غاز مع كازاخستان وأوزبكستان ومن شأنه تسهيل الصادرات الروسية إلى آسيا الوسطى وما وراءها.
ورغم رد الفعل الحذر الذي أبدته الدولتان تجاه الاقتراح الروسي، إلا أن موسكو تراهن على أنه نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي على الغاز فإن البلدين قد يواجهان صعوبة في الوفاء بالتزامات التصدير إلى الصين، وهو ما يمكن أن تخففه الواردات الروسية.
على الجهة المقابلة، بدأت أذربيجان في استيراد الغاز من روسيا بموجب اتفاق من شأنه أن يمكّن باكو من تلبية الطلب المحلي الخاص بها، لكنه يثير تساؤلات جدية بشأن اتفاقها الأخير لتعزيز الصادرات إلى أوروبا.
من المرجح ألا تتمكن أذربيجان هي الأخرى من الوفاء بوعدها بمضاعفة الصادرات إلى 20 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، وهو أمر إن حصل يصب في صالح موسكو.
الأمر الآخر، فكرة وجود مركز للغاز في تركيا للمبيعات إلى أوروبا. ورغم أن هذا الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام، معظمها من جانب المشترين في أوروبا، خاصة إذا تطلب الأمر استثمارات كبيرة في توسيع البنية التحتية المستقبلة، إذ لم يعد يُنظر إلى روسيا على أنها مورد موثوق أو مرغوب فيه.
ومع ذلك، فان التفكير السياسي قد يتغير مستقبلا، كما إن الوضع الاقتصادي قد يدفع العديد من الدول الأوروبية للحصول على الغاز الروسي بطريقة أو أخرى.
وعند الحديث عن أوروبا ينبغي الإشارة إلى أن دول المنطقة تشهد تخفيضات دائمة في استهلاكها من الغاز الطبيعي نتيجة الترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقات المتجددة (أو ما يسمى بالبدائل الخضراء) وحتى الفحم، علاوة على نقل بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل: الصلب، والأسمدة، إلى دول أخرى خاصة الولايات المتحدة.
مع ذلك، من المرجح أن تستغرق أوروبا سنوات حتى تتعافى من أزمة الطاقة غير المسبوقة التي ساعدت هي في خلقها.
وحسب تقديرات بلومبيرغ فقد تكبدت أوروبا حتى الآن نحو تريليون دولار نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وسط تفاقم تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وحالة الطوارئ قد تستمر لسنوات، والدعم الذي خفف من حدة الضربة التي لحقت بملايين الأسر والشركات يبدو بشكل متزايد أنه لا يمكن تحمله، أو قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية لاحقة.
في المحصلة، يمكن القول إن سعي الغرب المتواصل إلى التخلص من إمدادات الطاقة الروسية قد يوجه ضربة لا يستهان بها الى الاقتصاد الروسي، لكنه في المقابل قد يكلف أوروبا ثمنا باهظا ويؤدي إلى الإضرار بقدراتها التنافسية ومكانتها العالمية، وربما في نهاية المطاف يصب في صالح الصين بشكل أو آخر، البلاد التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والغرب عموما على أنها المنافس أو الخصم الإستراتيجي.