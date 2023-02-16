وجوب الصبر وفضله

الحياة نعمة عظيمة، وهبة من الله لخلقه، تستوجب الشكر والامتنان الدائم لله مهما ابتُلي فيها العبد، فمتعة الحياة وجمالها وبهجتها لا تنفك عن المنغصات والابتلاء.

ولذلك عظَّم الله جزاء الصبر فقال: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)، وصح عن أبي سعيد الخدري: أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده، قال: (ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبّره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرًا وأوسع من الصبر)، متفق عليه.

وإنما يتحقق الصبر إذا تمكن اليقين من قلب المؤمن، وعلم أنه يتقلب في فضل دائم، فهو إما يكون شاكرًا بما قسم له من مزيد النعم والمباهج فوق نعمة الحياة، وإما صابرًا على ما ابتلي به مع نعمة الحياة، فهو في الحالين مدرك للخير.

فمن كان مع النعم شاكرًا ومع المحن صابرًا فهو في مرتبة عظيمة من مراتب الإحسان، فالمحسنون مع الاجتهاد والعمل وأخذهم بالأسباب مستسلمون لقضاء الله وقدره خيره وشره، يحسنون الظن بربهم، ويمتثلون ما أمرهم به، يرجون رحمته، ويخافون عقابه، ويوقنون بعدله ورحمته وفضله، وإن أصابهم ما أصابهم لقوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)، ولقوله تعالى: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك)، ومهما غابت عن المؤمنين حكمة القضاء والقدر لا ينفكون عن الإيمان بعدل الله وحكمته ورحمته بخلقه، فلا يرى من أحوالهم إلا الشكر مع النعم أو الصبر مع المحن.