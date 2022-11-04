"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية".. بيان إدانة للحروب!

"لا شيء إيجابي في الحروب سوى نهايتها"؛ تلك هي الحكمة، القديمة الجديدة، التي خرجت بها بعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”، الذي بدأ عرضه، مؤخرا، على نتفلكس.

الفيلم الجديد للمخرج الألماني إدوارد بيرغر هو النسخة الثالثة المقتبسة عن رواية بالاسم ذاته للروائي الألماني أريك ماريا ريمارك (1898-1970) بعد نسختين أمريكيتين سابقتين اقتبستا عن هذه الرواية في عام 1930 و1979.

شارك الروائي الألماني ريمارك في الحرب العالمية الأولى، ليوثق، لاحقا، أهوال الحرب التي عايشها عن كثب في روايته "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" التي لاقت، عند صدورها قبل نحو قرن، نجاحا لافتا وبيعت منها ملايين النسخ، وترجمت إلى لغات عدة، لكن هذه الرواية "المصاغة بلسان من تجرع مرارة الحرب" أثارت سخط "النازيين" ضد الروائي، إذ منعوا الرواية وانتزعوا الجنسية من كاتبها فاضطر للعيش في سويسرا حتى وفاته.

كانت العقيدة النازية تمجد الحروب، فيما الرواية ذهبت في اتجاه آخر عبر إدانة الحروب وإظهار أهوالها ومدى بشاعتها، ومن هنا أثارت حفيظة الزعيم النازي أدولف هتلر وأنصاره، الذين كانوا يتأهبون للحرب العالمية الثانية، وهو ما حدث فعلا.

يروي الفيلم، الذي نحن بصدده، حكاية ثلاثة شبان، بينهم بطل الفيلم بول باومر (فليكس كاميرا)، تغويهم أصداء البطولات الملحمية، والخطابات الحماسية التي يسمعونها من معلميهم، فيتطوعون في الجيش الألماني.. لكن فور وصولهم إلى الجبهة الغربية للقتال ضد فرنسا، سرعان ما تتلاشى الأوهام الغامضة حول الانتصار وتحقيق العدالة، إذ يكتشفون "جحيما أرضيا" لا فرصة فيه للنجاة، لتبقى الأمنية الوحيدة "المستحيلة" هي البقاء على قيد الحياة وسط أكوام الجثث...

الفيلم يرصد من قلب الحدث؛ وبعيون الفتى بول باومر الفظاعات التي نتجت عن تلك الحرب، وبعدما أمضى باول "الطالب الشقي والبريء"، الذي يجسد سيرة الروائي ريمارك نفسه، سنتين في الجبهة، شعر بإنسانيته كلها قد انتزعت منه، إذ إن الحرب علمته، كيف يكره، وكيف يتوجب عليه، حفاظا على حياته، أن يقتل أناساً مجهولين لم يسبق لأيٍّ منهم أن أساء إليه.

ورغم شراسة الحرب التي قضت على كل شيء جميل في روح البطل بول ورفاقه، لكنها أضفت عليهم وجهاً إنسانياً، وأيقظت في نفوسهم، عن طريق التجربة، لا عبر التأمّل النظري، أسئلة عن جدوى الحروب العبثية التي أودت بحياتهم دون تفسير واضح، وهو ما يحيلنا إلى عنوان رواية "موتى مبتدئون" لسليم بركات، ومع قرب انتهاء الحرب في أكتوبر 1918 يقتل الفتى "بول"، ويا للمفارقة، في يومٍ هادئٍ ومسالمٍ، كان يرقد على الأرض، تعابير وجهه كانت ودودة، تشع بابتسامة ضائعة..

وكأنما كان راضياً عن موته، لعجزه بعد الآن عن التصالح مع موسيقى الحياة... تقرير الحالة من الجبهة أورد عبارة بسيطة "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، لكن لوعة الحرب ستبقى لعقود ترافق أسرا فقدت أحباءها.

لا تغادر كاميرا المخرج ساحات الوغى، فمن خلال عيني البطل "بول" سنعيش الحرب بكل تفاصيلها البشعة: وميض الصواريخ في الليل، الهواء العابق بالدخان ورائحة البارود والدماء، الرعود والأمطار وهدير الدبابات.. طلقات رصاص طائش، خنادق تختلط فيها الأشلاء بالمياه والطين..عتمة الليل المترع بالنشيج والبكاء والصفير... خوذ تتدحرج، بنادق تتدلى من أكتاف مائلة، ألغام وحواجز وتوابيت...

ما نقوله هنا مجرد كلمات، لكن ما يظهره الفيلم هو كابوس يمتد على مدى ساعتين ونصف الساعة، لنستيقظ بعدها على هول المآسي التي تحدث في العالم الآن، فالحروب لا تتوقف، وها هي إحداها مشتعلة في أوكرانيا، وقبلها بين اذربيجان وارمينيا. خارطة الحروب تتوسع شرقا وغربا سواء في نزاعات محلية داخلية أو حروب ثنائية بين خصمين، وكأن نتفلكس برمجت عرض فيلمها في هذا التوقيت ليكون بمثابة صيحة لوقف الحروب...

في اللقطات القليلة التي يظهرها الفيلم خارج ساحات المعارك، يتعمد المخرج إظهار تلك الصلافة والغرور التي تميز السياسيين في مكاتبهم المرفهة، فهم لا يأبهون بالضحايا التي تسقط بقدر اهتمامهم بمناصبهم ونفوذهم ونرجسيتهم "الفارغة"، ولعل معضلة الحروب تكمن هنا بالضبط، كما يمكن أن نستنتج من رسالة الفيلم، فأولئك الذين يعلنون شن الحروب لا يشاركون فيها، بل يصدرون الأوامر فقط، دون أن يدركوا أن كل ما في الحروب بشع وكارثي باستثناء نهايتها....