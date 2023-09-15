ما هي متلازمة "الهرس" التي تهدد حياة الناجين من زلزال المغرب؟

حالة مرضية "قاتلة" تتربص بالناجين من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في المغرب، فمنهم من خسر حياته بسببها ومنهم من ينتظر مصيره بين "البتر" والموت.. إنها متلازمة "الهرس" أو السحق التي لا تقل رعبًا عن أي مرض خطير.

متلازمة "الهرس" تأتي من الانضغاط المتأتي بسبب الحوادث أو الأنقاض التي تقع على الإنسان وتؤدي إلى تلف أنسجة العضلات، وهو ما يسمّى بـ"الهرس"، وهي من أخطر الأمور التي قد تحدث للمصاب.

المتلازمة تصيب العضلات والعظام وحتى الأنسجة الداخلية للجسم، وتنتج عن انقطاع التروية الدموية عن طرف أو عضو ما، ما يؤدي إلى تموّته ودخوله في سلسلة من سلاسل "الغنغرينة"، التي قد تؤدي إلى إصابة المريض بقصور كلوي.

خبراء الصحة العالميين بيّنوا أن متلازمة "الهرس" تعد إحدى أكثر الإصابات المؤلمة والمميتة الناجمة عن الزلازل.