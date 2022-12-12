الخطة الثانية في كُمّ نتنياهو

على الرغم من المصاعب التي تواجه بنيامين نتنياهو في استكمال تشكيل حكومته، إلا أنه من الصعب أن يفشل.

هناك مَن بدأ يبني آمالًا بأن يفاجئ الساحر ويُخرج من كُمّه حكومة مختلفة تضم أحزابًا من الوسط الليبرالي، مثل حزب بيني غانتس أو حتى حزب لبيد بدلًا من تكتل أحزاب الصهيونية الدينية.

وهناك مَن يبني على "اتصالات سرية" مع أحزاب أخرى، مثل حزب العمل وحتى القائمة الموحدة التابعة للحركة الإسلامية.

وهناك مَن يرى الأمل في الضغوط الأمريكية والأوروبية، "التي قد تجعل نتنياهو يصحو ويوقف التدهور البائن للعيان" فيجد طريقة للتخلص من اليمين المتطرف ويتفادى صدامات وفتح جبهات خارجية ضده.

لكن هذه تقديرات تتنافى مع الظروف التي يعمل فيها نتنياهو، والأمر الغالب هو أنه سينتهي من تشكيل حكومته خلال المدة التي منحها له الرئيس يتسحاك هيرتسوغ، 10 أيام، وستكون هذه حكومة يمين صرف، فهو مصر على تشكيل حكومة "يمين كامل 100%".

السبب في ذلك ليس لأنه يميني فحسب، وليس لأنه يؤيد الإجراءات التي يقترحها والقوانين التي يصر عليها حلفاؤه، وتهدد بتفجير الأوضاع داخل إسرائيل، وكذلك في المناطق الفلسطينية، بل لأن لديه مصلحة أخرى تمامًا، وهي الأساس، وفي سبيلها يعمل نتنياهو.

إنها مصلحته الشخصية المقدسة، والتي لا تتحقق إلا من خلال حكومة كهذه؛ هذه المصلحة هي التخلص من محاكمته بتهم الفساد، والخطة هي أن يزرع الرعب في الجهاز القضائي، ليس فقط لوقف المحاكمة أو إبرام صفقة معه، يكون مضمونها أن يتخلى عن موقعه السياسي ويعتزل مقابل وقف المحكمة، بل إنه الآن يريد أن يأتيه هذا الجهاز راكعًا، فيجد الطريقة التي تتوقف فيها المحاكمة ويبقى هو رئيسًا للحكومة إلى أي وقت يشاء.