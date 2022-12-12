الخطة الثانية في كُمّ نتنياهو
على الرغم من المصاعب التي تواجه بنيامين نتنياهو في استكمال تشكيل حكومته، إلا أنه من الصعب أن يفشل.
هناك مَن بدأ يبني آمالًا بأن يفاجئ الساحر ويُخرج من كُمّه حكومة مختلفة تضم أحزابًا من الوسط الليبرالي، مثل حزب بيني غانتس أو حتى حزب لبيد بدلًا من تكتل أحزاب الصهيونية الدينية.
وهناك مَن يبني على "اتصالات سرية" مع أحزاب أخرى، مثل حزب العمل وحتى القائمة الموحدة التابعة للحركة الإسلامية.
وهناك مَن يرى الأمل في الضغوط الأمريكية والأوروبية، "التي قد تجعل نتنياهو يصحو ويوقف التدهور البائن للعيان" فيجد طريقة للتخلص من اليمين المتطرف ويتفادى صدامات وفتح جبهات خارجية ضده.
لكن هذه تقديرات تتنافى مع الظروف التي يعمل فيها نتنياهو، والأمر الغالب هو أنه سينتهي من تشكيل حكومته خلال المدة التي منحها له الرئيس يتسحاك هيرتسوغ، 10 أيام، وستكون هذه حكومة يمين صرف، فهو مصر على تشكيل حكومة "يمين كامل 100%".
السبب في ذلك ليس لأنه يميني فحسب، وليس لأنه يؤيد الإجراءات التي يقترحها والقوانين التي يصر عليها حلفاؤه، وتهدد بتفجير الأوضاع داخل إسرائيل، وكذلك في المناطق الفلسطينية، بل لأن لديه مصلحة أخرى تمامًا، وهي الأساس، وفي سبيلها يعمل نتنياهو.
إنها مصلحته الشخصية المقدسة، والتي لا تتحقق إلا من خلال حكومة كهذه؛ هذه المصلحة هي التخلص من محاكمته بتهم الفساد، والخطة هي أن يزرع الرعب في الجهاز القضائي، ليس فقط لوقف المحاكمة أو إبرام صفقة معه، يكون مضمونها أن يتخلى عن موقعه السياسي ويعتزل مقابل وقف المحكمة، بل إنه الآن يريد أن يأتيه هذا الجهاز راكعًا، فيجد الطريقة التي تتوقف فيها المحاكمة ويبقى هو رئيسًا للحكومة إلى أي وقت يشاء.
السؤال هو: هل الجهاز القضائي مستعد فعلًا لمثل هذا السيناريو؟
والجواب: أجل مستعد، مستعد جدًا، فهذا الجهاز ليس منزهًا، كما يطلب من جهاز مسؤول عن العدالة في دولة طبيعية.. والفكرة التي تتردد في الغرب بأن القضاء في إسرائيل حر وكامل أوصاف العدالة، هي فكرة خاطئة ومشوهة للواقع، وقد بات جزءًا من لعبة المصالح في إسرائيل.
توجد له قيادة قبلية تريده قويًا متماسكًا، يحظى بمكانة رفيعة في القيادة النخبوية، ويحصل على رواتب دسمة، ويتحكم في تفسير القوانين، ويكون سلطة ذات نفوذ عميق كبير، وهناك في اليمين السياسي الإسرائيلي من يسمي قيادة هذا الجهاز "عصابة" أو "طغمة".
وهو خائف فعلًا من حكومة اليمين المتطرف، بأن تقوض مكانته وتضعف نفوذه، فإذا كان الثمن الذي سيدفعه لحماية مكاسبه ونفوذه سيكون تحرير نتنياهو من عبء المحاكمة، لن يتردد كثيرًا في الاستجابة، ففي نظر قيادة هذا الجهاز، نتنياهو أفضل من غيره، وله تجربة تاريخية أثبت فيها أنه يدافع عن القضاء ويمنع المساس به.
لذلك يصر على تشكيل حكومة يمين توجه الضربات للقضاء وتخطط وتنفذ وتسن قوانين تقوض مكانته، حتى يأتيه خانعًا مطيعًا، فيبرم الصفقة ويمضيان معًا كما كان حتى الآن، وعندها ينتقل نتنياهو إلى "الخطة ب"، وهي مبنية على إحداث تغيير في تركيبة حكومته، بعد شهور أو ربما سنة أو أكثر.
ومن يقرر هذه المدة هو الجهاز القضائي، عندما يقتنع بأن مصلحته تقتضي إبرام صفقة، والأصدقاء في الخارج، الذين يكتفون حاليًا بتقديم الملاحظات والتحفظات والإعراب عن القلق من انفجار الأوضاع من جراء خطط سموترتش وبن غفير خاصة في الشأن الفلسطيني، أي البطش الاحتلالي والاستيطان.
وفق هذه الخطة، يتم افتعال حجة تؤدي الى انشقاق أحد أحزاب الائتلاف، سموترتش على الأغلب، مع بن غفير أو من دونه، وضم حزب أو أكثر مكانه، وبحسب أكثر من مصدر، فإن نتنياهو بعث برسائل إلى حزبين على الأقل، هما حزب العمل والقائمة الموحدة برئاسة النائب منصور عباس.
يقول فيها إنه معني بوجودهما معه في الائتلاف، لكن في مرحلة مقبلة، وإذا كانت الخطة الأولى قد نجحت، ووافق الجهاز القضائي الإسرائيلي على التنازل عن محاكمة نتنياهو وبدأ الأصدقاء في الخارج يمارسون الضغوط لإحداث تغيير على الساحة الفلسطينية، لن تكون لديه مشكلة في إحداث الانعطاف.
نتنياهو يمتلك من الدهاء ما يكفي لأن يضع خطة كهذه وينفذها ويلاعب حلفاءه على أصابعه فيها، وسيرى في ذلك ضرورة ليس فقط لتكريس مكانته كرئيس حكومة قاد إسرائيل أكثر من أي رئيس حكومة آخر من قبله، بل كرئيس حكومة يترك بصمة إيجابية على تاريخه السياسي فيها، بدلًا من أن يسجل كرئيس الحكومة الذي ضحى بإسرائيل كلها في سبيل مصلحته الشخصية ولكنه فشل في المحكمة وظل مدانًا ومدموغًا بالفساد.